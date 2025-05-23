货币 / ALCO
ALCO: Alico Inc
33.65 USD 0.25 (0.74%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALCO汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点33.65和高点34.38进行交易。
关注Alico Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALCO新闻
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
日范围
33.65 34.38
年范围
24.25 35.00
- 前一天收盘价
- 33.90
- 开盘价
- 34.23
- 卖价
- 33.65
- 买价
- 33.95
- 最低价
- 33.65
- 最高价
- 34.38
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- 14.07%
- 年变化
- 21.44%
