ALCO: Alico Inc
33.54 USD 0.42 (1.24%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALCO ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.53 e ad un massimo di 34.00.
Segui le dinamiche di Alico Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALCO News
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Intervallo Giornaliero
33.53 34.00
Intervallo Annuale
24.25 35.00
- Chiusura Precedente
- 33.96
- Apertura
- 34.00
- Bid
- 33.54
- Ask
- 33.84
- Minimo
- 33.53
- Massimo
- 34.00
- Volume
- 125
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- -0.27%
- Variazione Semestrale
- 13.69%
- Variazione Annuale
- 21.04%
21 settembre, domenica