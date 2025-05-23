通貨 / ALCO
ALCO: Alico Inc
33.96 USD 0.36 (1.07%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALCOの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり33.56の安値と34.10の高値で取引されました。
Alico Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALCO News
1日のレンジ
33.56 34.10
1年のレンジ
24.25 35.00
- 以前の終値
- 33.60
- 始値
- 33.56
- 買値
- 33.96
- 買値
- 34.26
- 安値
- 33.56
- 高値
- 34.10
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- 1.07%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 15.12%
- 1年の変化
- 22.56%
