ALCO: Alico Inc
33.71 USD 0.11 (0.33%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALCO para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.56 e o mais alto foi 33.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Alico Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALCO Notícias
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Faixa diária
33.56 33.87
Faixa anual
24.25 35.00
- Fechamento anterior
- 33.60
- Open
- 33.56
- Bid
- 33.71
- Ask
- 34.01
- Low
- 33.56
- High
- 33.87
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 0.24%
- Mudança de 6 meses
- 14.27%
- Mudança anual
- 21.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh