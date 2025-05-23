Валюты / ALCO
ALCO: Alico Inc
33.90 USD 0.38 (1.11%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALCO за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.78, а максимальная — 34.44.
Следите за динамикой Alico Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALCO
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Дневной диапазон
33.78 34.44
Годовой диапазон
24.25 35.00
- Предыдущее закрытие
- 34.28
- Open
- 34.44
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.78
- High
- 34.44
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 14.92%
- Годовое изменение
- 22.34%
