KurseKategorien
Währungen / ALCO
Zurück zum Aktien

ALCO: Alico Inc

33.97 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALCO hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.64 bis zu einem Hoch von 34.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alico Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALCO News

Tagesspanne
33.64 34.00
Jahresspanne
24.25 35.00
Vorheriger Schlusskurs
33.96
Eröffnung
34.00
Bid
33.97
Ask
34.27
Tief
33.64
Hoch
34.00
Volumen
25
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
1.01%
6-Monatsänderung
15.15%
Jahresänderung
22.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K