ALCO: Alico Inc
33.97 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALCO hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.64 bis zu einem Hoch von 34.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alico Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALCO News
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Tagesspanne
33.64 34.00
Jahresspanne
24.25 35.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.96
- Eröffnung
- 34.00
- Bid
- 33.97
- Ask
- 34.27
- Tief
- 33.64
- Hoch
- 34.00
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 15.15%
- Jahresänderung
- 22.59%
