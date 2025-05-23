Dövizler / ALCO
ALCO: Alico Inc
33.54 USD 0.42 (1.24%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALCO fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.53 ve Yüksek fiyatı olarak 34.00 aralığında işlem gördü.
Alico Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ALCO haberleri
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Günlük aralık
33.53 34.00
Yıllık aralık
24.25 35.00
- Önceki kapanış
- 33.96
- Açılış
- 34.00
- Satış
- 33.54
- Alış
- 33.84
- Düşük
- 33.53
- Yüksek
- 34.00
- Hacim
- 125
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- -0.27%
- 6 aylık değişim
- 13.69%
- Yıllık değişim
- 21.04%
21 Eylül, Pazar