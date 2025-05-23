FiyatlarBölümler
ALCO
ALCO: Alico Inc

33.54 USD 0.42 (1.24%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALCO fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.53 ve Yüksek fiyatı olarak 34.00 aralığında işlem gördü.

Alico Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
33.53 34.00
Yıllık aralık
24.25 35.00
Önceki kapanış
33.96
Açılış
34.00
Satış
33.54
Alış
33.84
Düşük
33.53
Yüksek
34.00
Hacim
125
Günlük değişim
-1.24%
Aylık değişim
-0.27%
6 aylık değişim
13.69%
Yıllık değişim
21.04%
21 Eylül, Pazar