ALCO: Alico Inc
33.54 USD 0.42 (1.24%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALCO a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.53 et à un maximum de 34.00.
Suivez la dynamique Alico Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ALCO Nouvelles
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
Range quotidien
33.53 34.00
Range Annuel
24.25 35.00
- Clôture Précédente
- 33.96
- Ouverture
- 34.00
- Bid
- 33.54
- Ask
- 33.84
- Plus Bas
- 33.53
- Plus Haut
- 34.00
- Volume
- 125
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- -0.27%
- Changement à 6 Mois
- 13.69%
- Changement Annuel
- 21.04%
20 septembre, samedi