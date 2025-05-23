CotationsSections
ALCO
ALCO: Alico Inc

33.54 USD 0.42 (1.24%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALCO a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.53 et à un maximum de 34.00.

Suivez la dynamique Alico Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
33.53 34.00
Range Annuel
24.25 35.00
Clôture Précédente
33.96
Ouverture
34.00
Bid
33.54
Ask
33.84
Plus Bas
33.53
Plus Haut
34.00
Volume
125
Changement quotidien
-1.24%
Changement Mensuel
-0.27%
Changement à 6 Mois
13.69%
Changement Annuel
21.04%
20 septembre, samedi