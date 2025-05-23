통화 / ALCO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALCO: Alico Inc
33.54 USD 0.42 (1.24%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALCO 환율이 오늘 -1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.53이고 고가는 34.00이었습니다.
Alico Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALCO News
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alico earnings missed by $2.04, revenue fell short of estimates
- Corteva, Inc. (CTVA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alico, Inc. applauds Gov. Ron DeSantis for signing House Bill 4041 to create the Corkscrew Grove Stewardship District
- Alico at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Land Shift
- Alico to Present at the Sidoti Small Cap Virtual Conference
- Alico Inc. ends agreement with Tropicana Manufacturing
일일 변동 비율
33.53 34.00
년간 변동
24.25 35.00
- 이전 종가
- 33.96
- 시가
- 34.00
- Bid
- 33.54
- Ask
- 33.84
- 저가
- 33.53
- 고가
- 34.00
- 볼륨
- 125
- 일일 변동
- -1.24%
- 월 변동
- -0.27%
- 6개월 변동
- 13.69%
- 년간 변동율
- 21.04%
20 9월, 토요일