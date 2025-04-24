货币 / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIRL汇率已更改6.22%。当日，交易品种以低点33.12和高点33.12进行交易。
关注Themes Airlines ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
AIRL新闻
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Today? - Airbus (OTC:EADSY), Themes Airlines ETF (NASDAQ:AIRL)
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Alaska Air Hit By Demand Softness In Q1, Skips Annual Outlook Citing Macro Uncertainty - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
日范围
33.12 33.12
年范围
23.60 34.93
- 前一天收盘价
- 31.18
- 开盘价
- 33.12
- 卖价
- 33.12
- 买价
- 33.42
- 最低价
- 33.12
- 最高价
- 33.12
- 交易量
- 1
- 日变化
- 6.22%
- 月变化
- -4.44%
- 6个月变化
- 22.85%
- 年变化
- 26.75%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B