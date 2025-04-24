통화 / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AIRL 환율이 오늘 6.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.12이고 고가는 33.12이었습니다.
Themes Airlines ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- D1
- W1
- MN
AIRL News
일일 변동 비율
33.12 33.12
년간 변동
23.60 34.93
- 이전 종가
- 31.18
- 시가
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- 저가
- 33.12
- 고가
- 33.12
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 6.22%
- 월 변동
- -4.44%
- 6개월 변동
- 22.85%
- 년간 변동율
- 26.75%
20 9월, 토요일