시세섹션
통화 / AIRL
주식로 돌아가기

AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AIRL 환율이 오늘 6.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.12이고 고가는 33.12이었습니다.

Themes Airlines ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • D1
  • W1
  • MN

AIRL News

일일 변동 비율
33.12 33.12
년간 변동
23.60 34.93
이전 종가
31.18
시가
33.12
Bid
33.12
Ask
33.42
저가
33.12
고가
33.12
볼륨
1
일일 변동
6.22%
월 변동
-4.44%
6개월 변동
22.85%
년간 변동율
26.75%
20 9월, 토요일