AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIRL de hoy ha cambiado un 6.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.12, mientras que el máximo ha alcanzado 33.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Airlines ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
AIRL News
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Today? - Airbus (OTC:EADSY), Themes Airlines ETF (NASDAQ:AIRL)
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Alaska Air Hit By Demand Softness In Q1, Skips Annual Outlook Citing Macro Uncertainty - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
Rango diario
33.12 33.12
Rango anual
23.60 34.93
- Cierres anteriores
- 31.18
- Open
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- Low
- 33.12
- High
- 33.12
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 6.22%
- Cambio mensual
- -4.44%
- Cambio a 6 meses
- 22.85%
- Cambio anual
- 26.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B