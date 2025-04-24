クォートセクション
通貨 / AIRL
株に戻る

AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIRLの今日の為替レートは、6.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.12の安値と33.12の高値で取引されました。

Themes Airlines ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN

AIRL News

1日のレンジ
33.12 33.12
1年のレンジ
23.60 34.93
以前の終値
31.18
始値
33.12
買値
33.12
買値
33.42
安値
33.12
高値
33.12
出来高
1
1日の変化
6.22%
1ヶ月の変化
-4.44%
6ヶ月の変化
22.85%
1年の変化
26.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K