通貨 / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIRLの今日の為替レートは、6.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.12の安値と33.12の高値で取引されました。
Themes Airlines ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
AIRL News
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Today? - Airbus (OTC:EADSY), Themes Airlines ETF (NASDAQ:AIRL)
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Alaska Air Hit By Demand Softness In Q1, Skips Annual Outlook Citing Macro Uncertainty - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
1日のレンジ
33.12 33.12
1年のレンジ
23.60 34.93
- 以前の終値
- 31.18
- 始値
- 33.12
- 買値
- 33.12
- 買値
- 33.42
- 安値
- 33.12
- 高値
- 33.12
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 6.22%
- 1ヶ月の変化
- -4.44%
- 6ヶ月の変化
- 22.85%
- 1年の変化
- 26.75%
