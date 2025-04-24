Валюты / AIRL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRL за сегодня изменился на 6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.12, а максимальная — 33.12.
Следите за динамикой Themes Airlines ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости AIRL
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Today? - Airbus (OTC:EADSY), Themes Airlines ETF (NASDAQ:AIRL)
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Alaska Air Hit By Demand Softness In Q1, Skips Annual Outlook Citing Macro Uncertainty - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
Дневной диапазон
33.12 33.12
Годовой диапазон
23.60 34.93
- Предыдущее закрытие
- 31.18
- Open
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- Low
- 33.12
- High
- 33.12
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 6.22%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- 22.85%
- Годовое изменение
- 26.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.