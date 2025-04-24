КотировкиРазделы
AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIRL за сегодня изменился на 6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.12, а максимальная — 33.12.

Дневной диапазон
33.12 33.12
Годовой диапазон
23.60 34.93
Предыдущее закрытие
31.18
Open
33.12
Bid
33.12
Ask
33.42
Low
33.12
High
33.12
Объем
1
Дневное изменение
6.22%
Месячное изменение
-4.44%
6-месячное изменение
22.85%
Годовое изменение
26.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.