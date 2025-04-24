Moedas / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIRL para hoje mudou para 6.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.12 e o mais alto foi 33.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Themes Airlines ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIRL Notícias
Faixa diária
33.12 33.12
Faixa anual
23.60 34.93
- Fechamento anterior
- 31.18
- Open
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- Low
- 33.12
- High
- 33.12
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 6.22%
- Mudança mensal
- -4.44%
- Mudança de 6 meses
- 22.85%
- Mudança anual
- 26.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh