AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AIRL para hoje mudou para 6.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.12 e o mais alto foi 33.12.

Veja a dinâmica do par de moedas Themes Airlines ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
33.12 33.12
Faixa anual
23.60 34.93
Fechamento anterior
31.18
Open
33.12
Bid
33.12
Ask
33.42
Low
33.12
High
33.12
Volume
1
Mudança diária
6.22%
Mudança mensal
-4.44%
Mudança de 6 meses
22.85%
Mudança anual
26.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh