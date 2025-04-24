Währungen / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRL hat sich für heute um 6.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.12 bis zu einem Hoch von 33.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Airlines ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
AIRL News
Tagesspanne
33.12 33.12
Jahresspanne
23.60 34.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.18
- Eröffnung
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- Tief
- 33.12
- Hoch
- 33.12
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 6.22%
- Monatsänderung
- -4.44%
- 6-Monatsänderung
- 22.85%
- Jahresänderung
- 26.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K