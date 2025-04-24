KurseKategorien
AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRL hat sich für heute um 6.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.12 bis zu einem Hoch von 33.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Themes Airlines ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • D1
  • W1
  • MN

AIRL News

Tagesspanne
33.12 33.12
Jahresspanne
23.60 34.93
Vorheriger Schlusskurs
31.18
Eröffnung
33.12
Bid
33.12
Ask
33.42
Tief
33.12
Hoch
33.12
Volumen
1
Tagesänderung
6.22%
Monatsänderung
-4.44%
6-Monatsänderung
22.85%
Jahresänderung
26.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K