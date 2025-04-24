Valute / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRL ha avuto una variazione del 6.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.12 e ad un massimo di 33.12.
Segui le dinamiche di Themes Airlines ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.12 33.12
Intervallo Annuale
23.60 34.93
- Chiusura Precedente
- 31.18
- Apertura
- 33.12
- Bid
- 33.12
- Ask
- 33.42
- Minimo
- 33.12
- Massimo
- 33.12
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 6.22%
- Variazione Mensile
- -4.44%
- Variazione Semestrale
- 22.85%
- Variazione Annuale
- 26.75%
21 settembre, domenica