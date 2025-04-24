Dövizler / AIRL
AIRL: Themes Airlines ETF
33.12 USD 1.94 (6.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIRL fiyatı bugün 6.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.12 ve Yüksek fiyatı olarak 33.12 aralığında işlem gördü.
Themes Airlines ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AIRL haberleri
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Today? - Airbus (OTC:EADSY), Themes Airlines ETF (NASDAQ:AIRL)
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Alaska Air Hit By Demand Softness In Q1, Skips Annual Outlook Citing Macro Uncertainty - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
Günlük aralık
33.12 33.12
Yıllık aralık
23.60 34.93
- Önceki kapanış
- 31.18
- Açılış
- 33.12
- Satış
- 33.12
- Alış
- 33.42
- Düşük
- 33.12
- Yüksek
- 33.12
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 6.22%
- Aylık değişim
- -4.44%
- 6 aylık değişim
- 22.85%
- Yıllık değişim
- 26.75%
21 Eylül, Pazar