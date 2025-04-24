FiyatlarBölümler
AIRL: Themes Airlines ETF

33.12 USD 1.94 (6.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIRL fiyatı bugün 6.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.12 ve Yüksek fiyatı olarak 33.12 aralığında işlem gördü.

Themes Airlines ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.12 33.12
Yıllık aralık
23.60 34.93
Önceki kapanış
31.18
Açılış
33.12
Satış
33.12
Alış
33.42
Düşük
33.12
Yüksek
33.12
Hacim
1
Günlük değişim
6.22%
Aylık değişim
-4.44%
6 aylık değişim
22.85%
Yıllık değişim
26.75%
21 Eylül, Pazar