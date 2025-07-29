货币 / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc
15.54 USD 0.20 (1.30%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEVA汇率已更改1.30%。当日，交易品种以低点14.82和高点15.82进行交易。
关注Aeva Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AEVA新闻
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Aeva introduces non-contact motion sensor for manufacturing automation
- Aeva technologies CFO Sinha sells $505k in stock
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- AEVA or LAZR: Which LiDAR Stock's Decline Looks Less Risky?
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Aeva Technologies: From Inflection Point To Investor Caution (NASDAQ:AEVA)
- Aeva Technologies CFO Sinha sells $2.13 million in stock
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Aeva tech CEO Dardashti sells shares worth $2.69 million
- Aeva launches Atlas Orion 4D LiDAR for smart infrastructure
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- AEVA Technologies: A Promising Vision Facing Harsh Realities (NASDAQ:AEVA)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- LG Innotek, Aeva partner to expand 4D LiDAR across industries
- Earnings call transcript: Aeva Technologies posts record Q2 revenue, stock slips
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bendix and Aeva partner on advanced truck safety technology
- Aeva’s 4D LiDAR technology selected for traffic management systems
- LG Innotek invests up to $50 million in Aeva for 4D LiDAR expansion
- LG Innotek to take stake in lidar maker Aeva as part of $50 million deal
日范围
14.82 15.82
年范围
2.52 38.79
- 前一天收盘价
- 15.34
- 开盘价
- 15.35
- 卖价
- 15.54
- 买价
- 15.84
- 最低价
- 14.82
- 最高价
- 15.82
- 交易量
- 2.450 K
- 日变化
- 1.30%
- 月变化
- 11.80%
- 6个月变化
- 114.64%
- 年变化
- 375.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值