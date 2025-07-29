Валюты / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc
15.34 USD 0.84 (5.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEVA за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.92, а максимальная — 16.23.
Следите за динамикой Aeva Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AEVA
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Aeva introduces non-contact motion sensor for manufacturing automation
- Aeva technologies CFO Sinha sells $505k in stock
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- AEVA or LAZR: Which LiDAR Stock's Decline Looks Less Risky?
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Aeva Technologies: From Inflection Point To Investor Caution (NASDAQ:AEVA)
- Aeva Technologies CFO Sinha sells $2.13 million in stock
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Aeva tech CEO Dardashti sells shares worth $2.69 million
- Aeva launches Atlas Orion 4D LiDAR for smart infrastructure
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- AEVA Technologies: A Promising Vision Facing Harsh Realities (NASDAQ:AEVA)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- LG Innotek, Aeva partner to expand 4D LiDAR across industries
- Earnings call transcript: Aeva Technologies posts record Q2 revenue, stock slips
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bendix and Aeva partner on advanced truck safety technology
- Aeva’s 4D LiDAR technology selected for traffic management systems
- LG Innotek invests up to $50 million in Aeva for 4D LiDAR expansion
- LG Innotek to take stake in lidar maker Aeva as part of $50 million deal
Дневной диапазон
14.92 16.23
Годовой диапазон
2.52 38.79
- Предыдущее закрытие
- 16.18
- Open
- 16.22
- Bid
- 15.34
- Ask
- 15.64
- Low
- 14.92
- High
- 16.23
- Объем
- 4.427 K
- Дневное изменение
- -5.19%
- Месячное изменение
- 10.36%
- 6-месячное изменение
- 111.88%
- Годовое изменение
- 369.11%
