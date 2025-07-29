КотировкиРазделы
AEVA: Aeva Technologies Inc

15.34 USD 0.84 (5.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEVA за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.92, а максимальная — 16.23.

Следите за динамикой Aeva Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.92 16.23
Годовой диапазон
2.52 38.79
Предыдущее закрытие
16.18
Open
16.22
Bid
15.34
Ask
15.64
Low
14.92
High
16.23
Объем
4.427 K
Дневное изменение
-5.19%
Месячное изменение
10.36%
6-месячное изменение
111.88%
Годовое изменение
369.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.