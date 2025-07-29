通貨 / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc
17.11 USD 0.15 (0.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AEVAの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり16.75の安値と18.27の高値で取引されました。
Aeva Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.75 18.27
1年のレンジ
2.52 38.79
- 以前の終値
- 17.26
- 始値
- 17.57
- 買値
- 17.11
- 買値
- 17.41
- 安値
- 16.75
- 高値
- 18.27
- 出来高
- 6.354 K
- 1日の変化
- -0.87%
- 1ヶ月の変化
- 23.09%
- 6ヶ月の変化
- 136.33%
- 1年の変化
- 423.24%
