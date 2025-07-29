クォートセクション
通貨 / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc

17.11 USD 0.15 (0.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AEVAの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり16.75の安値と18.27の高値で取引されました。

Aeva Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.75 18.27
1年のレンジ
2.52 38.79
以前の終値
17.26
始値
17.57
買値
17.11
買値
17.41
安値
16.75
高値
18.27
出来高
6.354 K
1日の変化
-0.87%
1ヶ月の変化
23.09%
6ヶ月の変化
136.33%
1年の変化
423.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K