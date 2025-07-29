CotizacionesSecciones
Divisas / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc

17.26 USD 1.92 (12.52%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AEVA de hoy ha cambiado un 12.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.82, mientras que el máximo ha alcanzado 17.64.

Rango diario
14.82 17.64
Rango anual
2.52 38.79
Cierres anteriores
15.34
Open
15.35
Bid
17.26
Ask
17.56
Low
14.82
High
17.64
Volumen
8.718 K
Cambio diario
12.52%
Cambio mensual
24.17%
Cambio a 6 meses
138.40%
Cambio anual
427.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B