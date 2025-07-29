CotationsSections
Devises / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc

18.28 USD 1.17 (6.84%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEVA a changé de 6.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.13 et à un maximum de 19.07.

Suivez la dynamique Aeva Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.13 19.07
Range Annuel
2.52 38.79
Clôture Précédente
17.11
Ouverture
17.25
Bid
18.28
Ask
18.58
Plus Bas
17.13
Plus Haut
19.07
Volume
6.192 K
Changement quotidien
6.84%
Changement Mensuel
31.51%
Changement à 6 Mois
152.49%
Changement Annuel
459.02%
20 septembre, samedi