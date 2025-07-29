통화 / AEVA
AEVA: Aeva Technologies Inc
18.28 USD 1.17 (6.84%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AEVA 환율이 오늘 6.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.13이고 고가는 19.07이었습니다.
Aeva Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AEVA News
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Aeva introduces non-contact motion sensor for manufacturing automation
- Aeva technologies CFO Sinha sells $505k in stock
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- AEVA or LAZR: Which LiDAR Stock's Decline Looks Less Risky?
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Aeva Technologies: From Inflection Point To Investor Caution (NASDAQ:AEVA)
- Aeva Technologies CFO Sinha sells $2.13 million in stock
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Aeva tech CEO Dardashti sells shares worth $2.69 million
- Aeva launches Atlas Orion 4D LiDAR for smart infrastructure
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- AEVA Technologies: A Promising Vision Facing Harsh Realities (NASDAQ:AEVA)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- LG Innotek, Aeva partner to expand 4D LiDAR across industries
- Earnings call transcript: Aeva Technologies posts record Q2 revenue, stock slips
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bendix and Aeva partner on advanced truck safety technology
- Aeva’s 4D LiDAR technology selected for traffic management systems
- LG Innotek invests up to $50 million in Aeva for 4D LiDAR expansion
- LG Innotek to take stake in lidar maker Aeva as part of $50 million deal
일일 변동 비율
17.13 19.07
년간 변동
2.52 38.79
- 이전 종가
- 17.11
- 시가
- 17.25
- Bid
- 18.28
- Ask
- 18.58
- 저가
- 17.13
- 고가
- 19.07
- 볼륨
- 6.192 K
- 일일 변동
- 6.84%
- 월 변동
- 31.51%
- 6개월 변동
- 152.49%
- 년간 변동율
- 459.02%
20 9월, 토요일