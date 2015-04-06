GLOBAL ORDER MANAGER PRO

MetaTrader 4 全球订单管理与风险保护系统

一个EA。一个控制中心。全面掌控您的所有已开仓交易。

Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor（EA），专门用于在 MetaTrader 4 平台中对已经开启的交易进行管理、保护、监控以及自动关闭。

🚨 它不会开仓。

本EA 不会生成交易信号，不执行买入，不执行卖出，也不会预测市场走势。

它的唯一任务是管理交易开启之后发生的一切：

管理 • 保护 • 监控 • 平仓

您可以继续使用自己的交易系统、指标或者其他EA负责开仓，而将 Global Order Manager PRO 作为您的全球交易管理中心。

🚀 一个EA，管理整个账户的交易

Global Order Manager PRO 可以安装在 MT4任意图表 上。

例如：

您可以将EA安装在：

EURUSD M15

然后通过全球管理模式，对账户中不同品种的交易进行控制：

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD（黄金）

BTCUSD

ETHUSD

USDJPY

等更多交易品种

您无需在每一个拥有交易的图表上单独安装EA。

这使得 Global Order Manager PRO 成为真正的：

账户级交易管理中心

💰 全球固定盈利自动平仓

设置您希望达到的盈利目标。

例如：

全球盈利目标：+$100

EA会实时监控符合条件的所有交易的浮动盈亏。

当整体利润达到设定金额：

→ 系统可以自动关闭所管理的全部交易。

相比传统方式需要为每一笔交易设置独立止盈，您可以使用：

整个交易组合的统一盈利目标

非常适合：

✔️ 篮子交易策略

✔️ 多次加仓策略

✔️ 多订单系统

✔️ Grid网格策略

✔️ Hedge对冲策略

✔️ 手动交易

✔️ 多EA交易系统

✔️ 多品种交易策略

📈 全球盈利追踪保护（Global Trailing Profit）

盈利并不是最终目标。

真正重要的是：

让利润继续增长，同时保护已经获得的收益。

Global Trailing Profit 会记录最高浮动盈利，并根据您的参数动态调整保护水平。

示例：

利润达到：

+$50

↓

启动盈利保护。

利润继续上涨：

+$80

↓

保护水平跟随提升。

如果之后市场回撤到保护位置：

↓

EA自动关闭管理中的交易。

让利润奔跑。

保护已经获得的收益。

🔴 全球最大回撤保护（Global Drawdown）

交易管理不仅用于保护盈利。

Global Order Manager PRO 同样提供：

全球Drawdown风险保护功能

您可以设置整个交易组合允许承受的最大浮动亏损。

例如：

最大DD限制：-$100

当整体浮动亏损达到设定值：

→ EA可以自动关闭管理中的交易。

这为同时运行多个交易策略提供额外风险控制。

在风险控制账户之前，先控制风险。

🛡️ 独立的交易保护层

您的交易策略负责：

寻找入场机会

而：

Global Order Manager PRO

负责：

交易管理

工作结构：

您的EA / 您的交易策略

↓

负责开仓

↓

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

↓

监控全球交易结果

↓

盈利保护 / Trailing / DD控制

↓

统一自动平仓

这样可以将：

入场系统

与

风险管理系统

完全分离。

🎯 Magic Number魔术编号过滤管理

您可以自由选择哪些交易需要被管理。

EA支持通过：

Magic Number

筛选目标订单。

例如账户中运行：

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

您可以设置 Global Order Manager PRO：

只管理指定Magic Number的交易。

特别适合：

同时运行多个Expert Advisor的交易账户。

🌎 管理全部品种或当前品种

您可以自由设置管理范围。

全部交易品种

EA可以管理账户中符合条件的多个交易品种。

当前交易品种

管理范围限制在安装EA的当前图表。

您可以选择：

集中式账户管理

或者：

单品种独立管理 📋 挂单管理功能

当达到全球平仓条件时：

EA可以根据您的设置，对挂单进行管理。

避免策略结束后仍然存在未执行订单。

📊 专业实时监控面板

Global Order Manager PRO 内置专业信息面板。

无需频繁打开交易终端窗口，即可快速查看管理状态。

面板显示：

💰 FLOATING PROFIT

当前浮动盈亏。

📊 OPEN ORDERS

正在管理的订单数量。

📉 MAX GLOBAL DD

记录的最大全球回撤。

🛡️ STATUS

当前保护和管理状态。

📅 DAY

每日交易结果。

📆 WEEK

每周交易结果。

📈 MONTH

每月交易结果。

📈 品种详细统计

面板同时显示每个交易品种的数据：

信息 显示内容 Symbol 交易品种 Floating 浮动盈亏 Max DD 最大回撤 Day 日收益 Week 周收益 Month 月收益

所有数据集中显示在一个专业面板中。

⚡ 实时监控系统

您无需手动计算：

总浮动利润

篮子交易结果

全球Drawdown

盈利保护状态

当前订单数量

每个品种表现

EA会持续自动监控。

🔥 非常适合多EA交易者

想象一个交易账户：

机器人1

→ 开仓交易

机器人2

→ 开仓交易

机器人3

→ 开仓交易

然后：

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

负责：

✔️ 管理指定交易

✔️ 计算整体收益

✔️ 保护利润

✔️ 控制风险

✔️ 达到条件自动关闭组合交易

您获得一个：

独立于交易策略之外的专业风险管理系统

💎 核心优势

大多数EA设计目标：

寻找入场机会并自动交易

而 Global Order Manager PRO 的理念完全不同。

它不会替您交易。

它不会：

❌ 买入信号

❌ 卖出信号

❌ 自动开仓

❌ 市场预测

它专注于：

✅ 管理已开启交易

✅ 自动关闭订单

✅ 保护盈利

✅ 控制全球Drawdown

✅ 全球固定盈利管理

✅ Trailing Profit盈利追踪

✅ Magic Number管理

✅ 品种过滤管理

✅ 多资产管理

✅ 挂单管理

✅ 实时数据显示

🖥️ 安装在任何图表

您可以将EA安装在任意喜欢的图表。

例如：

Global Order Manager PRO

安装在：

EURUSD M15

即可作为整个账户的管理中心。

安装EA的图表：

不需要与被管理交易的品种一致。

⚙️ 完全自由配置

根据您的交易方式进行调整：

💰 全球固定盈利

设置整体盈利目标。

📈 全球Trailing Profit

跟踪利润并保护收益。

🔴 全球Drawdown

设置最大允许亏损。

🎯 Magic Number

选择管理策略。

🌎 品种过滤

选择当前品种或全部品种。

📋 挂单管理

设置关闭行为。

📊 专业面板

实时查看账户状态。

GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责管理。

🧠 您的机器人负责开仓。

这就是它的核心理念。

您无需修改原来的EA。

无需给每个机器人添加复杂的平仓逻辑。

无需重新设计风险管理系统。

只需要添加一个：

外部智能管理层

您的策略决定：

什么时候进入市场。

Global Order Manager PRO负责：

如何管理风险和退出。

🏆 GLOBAL ORDER MANAGER PRO适合：

✔️ 使用多个EA的交易者

✔️ 篮子策略用户

✔️ Grid网格交易用户

✔️ Hedge对冲交易用户

✔️ 多品种交易者

✔️ 手动交易者

✔️ 需要Drawdown保护的人

✔️ 需要全球盈利管理的人

✔️ 需要集中管理面板的人

✔️ 希望分离开仓和管理逻辑的开发者

不打开订单。

不生成信号。

不预测市场。

只管理已经存在的交易。

监控。

保护。

控制。

关闭。

一个EA。任意图表。多个策略。集中化管理。

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO⚠️ 风险提示

Global Order Manager PRO 是一款用于交易管理和风险控制的工具。

它不保证盈利，也不能消除金融市场交易中的风险。

例如：

滑点、市场跳空、网络延迟、服务器不可用、经纪商执行条件以及市场环境变化

都可能影响交易结果和订单执行。

建议在使用真实账户之前，先通过：

MetaTrader策略测试器（Strategy Tester）和/或模拟账户

进行充分测试。