Global Order Manager Pro
- 专家
-
Renan Moraes Bistratini Costa算法交易员与MetaTrader可靠工具的开发者。
我专注于开发 智能交易顾问（EA）、指标和交易信号，目标只有一个：以风险控制为核心，实现稳定的交易表现。
我能提供的服务
交易机器人 (MT4/MT5)： 逻辑清晰、风险控制完善、参数简单易用。
指标： 真正实用的可视化工具——无冗余，只提供关键信号。
交易信号： 透明、基于规则的策略，并配有风险指引。
我的优势
数据驱动开发： 使用高质量历史数据进行压力测试，涵盖浮动点差、滑点以及蒙特卡洛模拟，避免过度优化。
- 版本: 2.50
- 激活: 5
MetaTrader 4 全球订单管理与风险保护系统
一个EA。一个控制中心。全面掌控您的所有已开仓交易。
Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor（EA），专门用于在 MetaTrader 4 平台中对已经开启的交易进行管理、保护、监控以及自动关闭。🚨 它不会开仓。
本EA 不会生成交易信号，不执行买入，不执行卖出，也不会预测市场走势。
它的唯一任务是管理交易开启之后发生的一切：
管理 • 保护 • 监控 • 平仓
您可以继续使用自己的交易系统、指标或者其他EA负责开仓，而将 Global Order Manager PRO 作为您的全球交易管理中心。🚀 一个EA，管理整个账户的交易
Global Order Manager PRO 可以安装在 MT4任意图表 上。
例如：
您可以将EA安装在：
EURUSD M15
然后通过全球管理模式，对账户中不同品种的交易进行控制：
- EURUSD
- GBPUSD
- XAUUSD（黄金）
- BTCUSD
- ETHUSD
- USDJPY
- 等更多交易品种
您无需在每一个拥有交易的图表上单独安装EA。
这使得 Global Order Manager PRO 成为真正的：账户级交易管理中心 💰 全球固定盈利自动平仓
设置您希望达到的盈利目标。
例如：
全球盈利目标：+$100
EA会实时监控符合条件的所有交易的浮动盈亏。
当整体利润达到设定金额：
→ 系统可以自动关闭所管理的全部交易。
相比传统方式需要为每一笔交易设置独立止盈，您可以使用：整个交易组合的统一盈利目标
非常适合：
✔️ 篮子交易策略
✔️ 多次加仓策略
✔️ 多订单系统
✔️ Grid网格策略
✔️ Hedge对冲策略
✔️ 手动交易
✔️ 多EA交易系统
✔️ 多品种交易策略
盈利并不是最终目标。
真正重要的是：
让利润继续增长，同时保护已经获得的收益。
Global Trailing Profit 会记录最高浮动盈利，并根据您的参数动态调整保护水平。
示例：
利润达到：
+$50
↓
启动盈利保护。
利润继续上涨：
+$80
↓
保护水平跟随提升。
如果之后市场回撤到保护位置：
↓
EA自动关闭管理中的交易。让利润奔跑。 保护已经获得的收益。 🔴 全球最大回撤保护（Global Drawdown）
交易管理不仅用于保护盈利。
Global Order Manager PRO 同样提供：全球Drawdown风险保护功能
您可以设置整个交易组合允许承受的最大浮动亏损。
例如：
最大DD限制：-$100
当整体浮动亏损达到设定值：
→ EA可以自动关闭管理中的交易。
这为同时运行多个交易策略提供额外风险控制。在风险控制账户之前，先控制风险。 🛡️ 独立的交易保护层
您的交易策略负责：
寻找入场机会
而：
Global Order Manager PRO
负责：
交易管理
工作结构：
您的EA / 您的交易策略
↓
负责开仓
↓
GLOBAL ORDER MANAGER PRO
↓
监控全球交易结果
↓
盈利保护 / Trailing / DD控制
↓
统一自动平仓
这样可以将：
入场系统
与
风险管理系统
完全分离。🎯 Magic Number魔术编号过滤管理
您可以自由选择哪些交易需要被管理。
EA支持通过：Magic Number
筛选目标订单。
例如账户中运行：
EA 1 → Magic 1001
EA 2 → Magic 2001
EA 3 → Magic 3001
您可以设置 Global Order Manager PRO：
只管理指定Magic Number的交易。
特别适合：
同时运行多个Expert Advisor的交易账户。🌎 管理全部品种或当前品种
您可以自由设置管理范围。
全部交易品种
EA可以管理账户中符合条件的多个交易品种。
当前交易品种
管理范围限制在安装EA的当前图表。
您可以选择：集中式账户管理
或者：单品种独立管理 📋 挂单管理功能
当达到全球平仓条件时：
EA可以根据您的设置，对挂单进行管理。
避免策略结束后仍然存在未执行订单。📊 专业实时监控面板
Global Order Manager PRO 内置专业信息面板。
无需频繁打开交易终端窗口，即可快速查看管理状态。
面板显示：
💰 FLOATING PROFIT
当前浮动盈亏。
📊 OPEN ORDERS
正在管理的订单数量。
📉 MAX GLOBAL DD
记录的最大全球回撤。
🛡️ STATUS
当前保护和管理状态。
📅 DAY
每日交易结果。
📆 WEEK
每周交易结果。
📈 MONTH
每月交易结果。📈 品种详细统计
面板同时显示每个交易品种的数据：
|信息
|显示内容
|Symbol
|交易品种
|Floating
|浮动盈亏
|Max DD
|最大回撤
|Day
|日收益
|Week
|周收益
|Month
|月收益
所有数据集中显示在一个专业面板中。⚡ 实时监控系统
您无需手动计算：
- 总浮动利润
- 篮子交易结果
- 全球Drawdown
- 盈利保护状态
- 当前订单数量
- 每个品种表现
EA会持续自动监控。🔥 非常适合多EA交易者
想象一个交易账户：
机器人1
→ 开仓交易
机器人2
→ 开仓交易
机器人3
→ 开仓交易
然后：GLOBAL ORDER MANAGER PRO
负责：
✔️ 管理指定交易
✔️ 计算整体收益
✔️ 保护利润
✔️ 控制风险
✔️ 达到条件自动关闭组合交易
您获得一个：独立于交易策略之外的专业风险管理系统 💎 核心优势
大多数EA设计目标：寻找入场机会并自动交易
而 Global Order Manager PRO 的理念完全不同。它不会替您交易。
它不会：
❌ 买入信号
❌ 卖出信号
❌ 自动开仓
❌ 市场预测
它专注于：
✅ 管理已开启交易
✅ 自动关闭订单
✅ 保护盈利
✅ 控制全球Drawdown
✅ 全球固定盈利管理
✅ Trailing Profit盈利追踪
✅ Magic Number管理
✅ 品种过滤管理
✅ 多资产管理
✅ 挂单管理
✅ 实时数据显示
您可以将EA安装在任意喜欢的图表。
例如：
Global Order Manager PRO
安装在：
EURUSD M15
即可作为整个账户的管理中心。
安装EA的图表：
不需要与被管理交易的品种一致。⚙️ 完全自由配置
根据您的交易方式进行调整：
💰 全球固定盈利
设置整体盈利目标。
📈 全球Trailing Profit
跟踪利润并保护收益。
🔴 全球Drawdown
设置最大允许亏损。
🎯 Magic Number
选择管理策略。
🌎 品种过滤
选择当前品种或全部品种。
📋 挂单管理
设置关闭行为。
📊 专业面板
实时查看账户状态。🧠 您的机器人负责开仓。 GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责管理。
这就是它的核心理念。
您无需修改原来的EA。
无需给每个机器人添加复杂的平仓逻辑。
无需重新设计风险管理系统。
只需要添加一个：外部智能管理层
您的策略决定：
什么时候进入市场。
Global Order Manager PRO负责：
如何管理风险和退出。🏆 GLOBAL ORDER MANAGER PRO适合：
✔️ 使用多个EA的交易者
✔️ 篮子策略用户
✔️ Grid网格交易用户
✔️ Hedge对冲交易用户
✔️ 多品种交易者
✔️ 手动交易者
✔️ 需要Drawdown保护的人
✔️ 需要全球盈利管理的人
✔️ 需要集中管理面板的人
✔️ 希望分离开仓和管理逻辑的开发者
不打开订单。
不生成信号。
不预测市场。
只管理已经存在的交易。监控。 保护。 控制。 关闭。 一个EA。任意图表。多个策略。集中化管理。 ⚠️ 风险提示
Global Order Manager PRO 是一款用于交易管理和风险控制的工具。
它不保证盈利，也不能消除金融市场交易中的风险。
例如：
滑点、市场跳空、网络延迟、服务器不可用、经纪商执行条件以及市场环境变化
都可能影响交易结果和订单执行。
建议在使用真实账户之前，先通过：
MetaTrader策略测试器（Strategy Tester）和/或模拟账户
进行充分测试。