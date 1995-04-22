Global Order Manager Pro MT5
- 专家
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Renan Moraes Bistratini Costa算法交易员与MetaTrader可靠工具的开发者。
我专注于开发 智能交易顾问（EA）、指标和交易信号，目标只有一个：以风险控制为核心，实现稳定的交易表现。
我能提供的服务
交易机器人 (MT4/MT5)： 逻辑清晰、风险控制完善、参数简单易用。
指标： 真正实用的可视化工具——无冗余，只提供关键信号。
交易信号： 透明、基于规则的策略，并配有风险指引。
我的优势
数据驱动开发： 使用高质量历史数据进行压力测试，涵盖浮动点差、滑点以及蒙特卡洛模拟，避免过度优化。
- 版本: 2.50
- 激活: 5
MetaTrader 5 全局订单管理与风险保护系统
一个 EA。一个控制中心。全面掌控您的所有持仓交易。
Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 设计，用于管理、保护、监控和关闭已经开启的交易。
🚨 它不会开仓。
本 EA 不会生成入场信号，不会自动买入，不会自动卖出，也不会尝试预测市场走势。
它的工作重点是在交易已经开启之后：
管理 • 保护 • 监控 • 平仓
您可以使用自己的交易策略、指标或其他 Expert Advisor 负责开仓，而让 Global Order Manager PRO 专注于全局交易管理。🚀 一个 EA，管理您的所有交易
Global Order Manager PRO 可以安装在 MT5 的任何图表上。
例如，您可以将 EA 安装在：
EURUSD M15
然后通过全局管理设置，对账户中不同交易品种的符合条件的交易进行管理，例如：
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EURUSD
-
GBPUSD
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XAUUSD
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BTCUSD
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ETHUSD
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USDJPY
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以及其他交易品种。
您不需要在每一个有持仓的图表上都安装 EA。
这使 Global Order Manager PRO 成为真正的账户级中央交易管理中心。💰 固定全局盈利平仓
设置您希望达到的全局盈利金额。
例如：
全局目标：+$100
EA 会持续监控符合您所选条件的交易浮动盈亏。
当全局结果达到设定目标时，系统可以自动关闭受管理的交易。
您不必为每一笔交易单独依赖 Take Profit，而可以针对整个交易篮子设置统一的盈利目标。
非常适合：
-
篮子交易
-
多次入场
-
多仓位策略
-
Grid 网格策略
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Hedging 对冲
-
手动交易
-
Expert Advisor
-
多品种交易策略
获得盈利并不意味着管理结束。
真正的目标是在允许盈利继续增长的同时，保护已经获得的部分利润。
Global Profit Trailing 会持续跟踪已经达到的最高浮动盈利，并根据您设置的参数调整保护水平。
示例：
盈利达到：
+$50
→ 激活保护。
结果继续上涨至：
+$80
→ 保护水平跟随盈利变化。
如果之后市场回撤至受保护的水平：
→ EA 将关闭受管理的交易。
让利润继续奔跑。
保护您已经获得的利润。🔴 全局回撤保护
交易管理不仅仅是保护利润。
Global Order Manager PRO 同样提供全局回撤（Global Drawdown）保护。
您可以设置整个受管理交易组合所允许承受的最大浮动亏损。
例如：
最大 DD：-$100
如果全局结果达到设定的亏损限制：
→ EA 可以自动关闭受管理的交易。
这为同时运行多个交易的策略增加了一层额外的风险控制机制。
在下行风险控制您的账户之前，先控制下行风险。🛡️ 独立的交易保护层
您的交易策略可以专注于：
入场
而 Global Order Manager PRO 负责：
管理
整个结构非常简单：
您的 EA / 您的交易策略
↓
开启交易
↓
GLOBAL ORDER MANAGER PRO
↓
监控全局结果
↓
盈利 / TRAILING / DD
↓
全局平仓
这样可以将入场系统与交易管理系统完全分离。🎯 MAGIC NUMBER 魔术号过滤
您可以自行决定哪些交易需要被管理。
EA 支持使用 Magic Number 对需要管理的交易进行筛选。
例如您的账户同时运行：
EA 1 → Magic 1001
EA 2 → Magic 2001
EA 3 → Magic 3001
您可以将 Global Order Manager PRO 设置为只管理指定的 Magic Number。
对于同时运行多个 Expert Advisor 的交易者来说，这一功能非常实用。🌎 管理所有品种或仅当前品种
您可以自由选择管理范围。
所有交易品种
EA 可以管理账户中不同交易品种的符合条件的交易。
当前交易品种
管理范围仅限于 EA 所安装图表对应的交易品种。
因此您可以选择：
集中式全局管理
或者
按交易品种独立管理。📋 挂单管理
当满足全局平仓条件时，EA 还可以根据所选择的设置对挂单进行管理。
这样可以避免在全局管理系统已经决定结束策略之后，仍有挂单继续留在市场中。📊 专业实时控制面板
Global Order Manager PRO 在 MetaTrader 5 图表上提供专业的实时管理面板。
您无需不断进入交易终端的不同页面，就可以快速查看当前管理状态。
面板可以显示：
💰 FLOATING PROFIT
当前浮动盈亏。
📊 OPEN ORDERS
当前正在管理的持仓数量。
📉 MAX GLOBAL DD
记录到的最大全局回撤。
🛡️ STATUS
当前管理与保护状态。
📅 DAY
当日结果。
📆 WEEK
本周结果。
📈 MONTH
本月结果。📈 按交易品种查看
面板还可以显示正在监控的不同交易品种信息。
您可以查看：
|信息
|显示内容
|Symbol
|交易品种
|Floating
|浮动盈亏
|Max DD
|最大回撤
|Day
|当日结果
|Week
|本周结果
|Month
|本月结果
所有重要数据集中在一个面板中，方便快速查看。⚡ 实时监控
您无需手动计算：
-
总浮动盈亏
-
交易篮子结果
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全局回撤
-
盈利保护
-
交易数量
-
各交易品种的结果
EA 会持续监控这些数据。🔥 非常适合同时运行多个机器人
想象一下，一个账户同时运行多个 Expert Advisor：
机器人 1
→ 开启交易。
机器人 2
→ 开启交易。
机器人 3
→ 开启交易。
然后由：GLOBAL ORDER MANAGER PRO
→ 监控指定交易。
→ 计算全局结果。
→ 保护利润。
→ 控制 Drawdown。
→ 在达到设定条件时关闭整个交易篮子。
您可以在现有交易策略之上增加一个独立的交易管理层。💎 核心优势
大多数 Expert Advisor 的主要目标是：
寻找入场机会并开启交易。
而 Global Order Manager PRO 的定位完全不同。
它不是为了替您进行交易。
它不会尝试判断市场未来的方向。
它不会生成：
❌ 买入信号
❌ 卖出信号
❌ 自动入场
❌ 市场预测
它专注于：
✅ 管理已经开启的交易
✅ 关闭交易
✅ 保护利润
✅ 控制全局 Drawdown
✅ 使用固定全局盈利目标
✅ 使用 Global Profit Trailing
✅ 按 Magic Number 管理
✅ 按交易品种管理
✅ 管理多个交易品种
✅ 根据设置管理挂单
✅ 实时显示重要交易数据
您可以自由选择 EA 的安装位置。
例如：
Global Order Manager PRO
安装在：
EURUSD M15
当启用全局管理功能时，它可以作为整个账户的管理面板，对其他交易品种的符合条件的交易进行管理。
安装 EA 的图表不需要与所有被管理交易的交易品种相同。⚙️ 完全可配置
根据您的交易策略自由配置管理方式。
💰 FIXED GLOBAL PROFIT
设置全局盈利平仓目标。
📈 GLOBAL PROFIT TRAILING
跟踪盈利并保护部分利润。
🔴 GLOBAL DRAWDOWN
设置浮动亏损保护限制。
🎯 MAGIC NUMBER
选择需要管理的策略或机器人。
🌎 SYMBOL FILTER
选择当前品种管理或全局管理。
📋 PENDING ORDERS
设置全局平仓过程中挂单的处理方式。
📊 PROFESSIONAL PANEL
实时查看主要的交易管理数据。🧠 您的机器人负责开仓。GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责管理。
这就是它的核心理念。
您无需修改自己的入场 EA。
无需在每一个机器人中加入复杂的平仓逻辑。
也无需把您的入场系统变成一个复杂的风险管理系统。
只需要增加一个独立的外部管理层。
您的交易策略决定什么时候入场。
GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责后续管理。🏆 GLOBAL ORDER MANAGER PRO 适合谁？
✔️ 使用多个 EA 的交易者
✔️ 使用交易篮子的交易者
✔️ 使用 Grid 网格策略的交易者
✔️ 使用 Hedging 对冲策略的交易者
✔️ 交易多个品种的交易者
✔️ 手动交易者
✔️ 需要 Drawdown 保护的交易者
✔️ 需要全局盈利管理的交易者
✔️ 需要集中式管理面板的交易者
✔️ 希望将入场逻辑与交易管理分离的开发者
它不开仓。
它不生成交易信号。
它不预测市场。
它管理已经开启的交易。
监控。
保护。
控制。
平仓。
一个 EA。任意图表。多个策略。集中式控制。⚠️ 风险提示
Global Order Manager PRO 是一款用于交易管理和风险控制的工具。它不保证盈利，也无法消除金融市场交易所涉及的风险。
滑点、市场跳空、延迟、服务器不可用、经纪商执行情况以及市场环境等因素，都可能影响交易结果和订单执行。
建议在使用真实账户之前，先通过 Strategy Tester（策略测试器）和/或模拟账户对 EA 进行充分测试。