Global Order Manager Pro MT5

  • 专家
  • Renan Moraes Bistratini Costa
    Renan Moraes Bistratini Costa

    Renan Moraes Bistratini Costa

    • Trader and Programmer 在  CEO
    • 巴西
    • 296
    算法交易员与MetaTrader可靠工具的开发者。
    我专注于开发 智能交易顾问（EA）、指标和交易信号，目标只有一个：以风险控制为核心，实现稳定的交易表现。
    我能提供的服务
    交易机器人 (MT4/MT5)： 逻辑清晰、风险控制完善、参数简单易用。
    指标： 真正实用的可视化工具——无冗余，只提供关键信号。
    交易信号： 透明、基于规则的策略，并配有风险指引。
    我的优势
    数据驱动开发： 使用高质量历史数据进行压力测试，涵盖浮动点差、滑点以及蒙特卡洛模拟，避免过度优化。
  • 版本: 2.50
  • 激活: 5
GLOBAL ORDER MANAGER PRO

MetaTrader 5 全局订单管理与风险保护系统

一个 EA。一个控制中心。全面掌控您的所有持仓交易。

Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 设计，用于管理、保护、监控和关闭已经开启的交易

🚨 它不会开仓。

本 EA 不会生成入场信号，不会自动买入，不会自动卖出，也不会尝试预测市场走势

它的工作重点是在交易已经开启之后

管理 • 保护 • 监控 • 平仓

您可以使用自己的交易策略、指标或其他 Expert Advisor 负责开仓，而让 Global Order Manager PRO 专注于全局交易管理。

🚀 一个 EA，管理您的所有交易

Global Order Manager PRO 可以安装在 MT5 的任何图表上。

例如，您可以将 EA 安装在：

EURUSD M15

然后通过全局管理设置，对账户中不同交易品种的符合条件的交易进行管理，例如：

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • ETHUSD

  • USDJPY

  • 以及其他交易品种。

您不需要在每一个有持仓的图表上都安装 EA。

这使 Global Order Manager PRO 成为真正的账户级中央交易管理中心

💰 固定全局盈利平仓

设置您希望达到的全局盈利金额。

例如：

全局目标：+$100

EA 会持续监控符合您所选条件的交易浮动盈亏。

当全局结果达到设定目标时，系统可以自动关闭受管理的交易

您不必为每一笔交易单独依赖 Take Profit，而可以针对整个交易篮子设置统一的盈利目标

非常适合：

  • 篮子交易

  • 多次入场

  • 多仓位策略

  • Grid 网格策略

  • Hedging 对冲

  • 手动交易

  • Expert Advisor

  • 多品种交易策略

📈 全局盈利追踪保护

获得盈利并不意味着管理结束。

真正的目标是在允许盈利继续增长的同时，保护已经获得的部分利润

Global Profit Trailing 会持续跟踪已经达到的最高浮动盈利，并根据您设置的参数调整保护水平。

示例：

盈利达到：

+$50

→ 激活保护。

结果继续上涨至：

+$80

→ 保护水平跟随盈利变化。

如果之后市场回撤至受保护的水平：

EA 将关闭受管理的交易。

让利润继续奔跑。

保护您已经获得的利润。

🔴 全局回撤保护

交易管理不仅仅是保护利润。

Global Order Manager PRO 同样提供全局回撤（Global Drawdown）保护

您可以设置整个受管理交易组合所允许承受的最大浮动亏损。

例如：

最大 DD：-$100

如果全局结果达到设定的亏损限制：

EA 可以自动关闭受管理的交易。

这为同时运行多个交易的策略增加了一层额外的风险控制机制。

在下行风险控制您的账户之前，先控制下行风险。

🛡️ 独立的交易保护层

您的交易策略可以专注于：

入场

而 Global Order Manager PRO 负责：

管理

整个结构非常简单：

您的 EA / 您的交易策略

开启交易

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

监控全局结果

盈利 / TRAILING / DD

全局平仓

这样可以将入场系统与交易管理系统完全分离

🎯 MAGIC NUMBER 魔术号过滤

您可以自行决定哪些交易需要被管理。

EA 支持使用 Magic Number 对需要管理的交易进行筛选。

例如您的账户同时运行：

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

您可以将 Global Order Manager PRO 设置为只管理指定的 Magic Number。

对于同时运行多个 Expert Advisor 的交易者来说，这一功能非常实用。

🌎 管理所有品种或仅当前品种

您可以自由选择管理范围。

所有交易品种

EA 可以管理账户中不同交易品种的符合条件的交易。

当前交易品种

管理范围仅限于 EA 所安装图表对应的交易品种。

因此您可以选择：

集中式全局管理

或者

按交易品种独立管理。

📋 挂单管理

当满足全局平仓条件时，EA 还可以根据所选择的设置对挂单进行管理

这样可以避免在全局管理系统已经决定结束策略之后，仍有挂单继续留在市场中。

📊 专业实时控制面板

Global Order Manager PRO 在 MetaTrader 5 图表上提供专业的实时管理面板。

您无需不断进入交易终端的不同页面，就可以快速查看当前管理状态。

面板可以显示：

💰 FLOATING PROFIT

当前浮动盈亏。

📊 OPEN ORDERS

当前正在管理的持仓数量。

📉 MAX GLOBAL DD

记录到的最大全局回撤。

🛡️ STATUS

当前管理与保护状态。

📅 DAY

当日结果。

📆 WEEK

本周结果。

📈 MONTH

本月结果。

📈 按交易品种查看

面板还可以显示正在监控的不同交易品种信息。

您可以查看：

信息 显示内容
Symbol 交易品种
Floating 浮动盈亏
Max DD 最大回撤
Day 当日结果
Week 本周结果
Month 本月结果

所有重要数据集中在一个面板中，方便快速查看。

⚡ 实时监控

您无需手动计算：

  • 总浮动盈亏

  • 交易篮子结果

  • 全局回撤

  • 盈利保护

  • 交易数量

  • 各交易品种的结果

EA 会持续监控这些数据。

🔥 非常适合同时运行多个机器人

想象一下，一个账户同时运行多个 Expert Advisor：

机器人 1

→ 开启交易。

机器人 2

→ 开启交易。

机器人 3

→ 开启交易。

然后由：

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

→ 监控指定交易。

→ 计算全局结果。

→ 保护利润。

→ 控制 Drawdown。

→ 在达到设定条件时关闭整个交易篮子。

您可以在现有交易策略之上增加一个独立的交易管理层

💎 核心优势

大多数 Expert Advisor 的主要目标是：

寻找入场机会并开启交易。

而 Global Order Manager PRO 的定位完全不同。

它不是为了替您进行交易。

它不会尝试判断市场未来的方向。

它不会生成：

❌ 买入信号
❌ 卖出信号
❌ 自动入场
❌ 市场预测

它专注于：

✅ 管理已经开启的交易
✅ 关闭交易
✅ 保护利润
✅ 控制全局 Drawdown
✅ 使用固定全局盈利目标
✅ 使用 Global Profit Trailing
✅ 按 Magic Number 管理
✅ 按交易品种管理
✅ 管理多个交易品种
✅ 根据设置管理挂单
✅ 实时显示重要交易数据

🖥️ 可安装在任何图表

您可以自由选择 EA 的安装位置。

例如：

Global Order Manager PRO

安装在：

EURUSD M15

当启用全局管理功能时，它可以作为整个账户的管理面板，对其他交易品种的符合条件的交易进行管理。

安装 EA 的图表不需要与所有被管理交易的交易品种相同。

⚙️ 完全可配置

根据您的交易策略自由配置管理方式。

💰 FIXED GLOBAL PROFIT

设置全局盈利平仓目标。

📈 GLOBAL PROFIT TRAILING

跟踪盈利并保护部分利润。

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

设置浮动亏损保护限制。

🎯 MAGIC NUMBER

选择需要管理的策略或机器人。

🌎 SYMBOL FILTER

选择当前品种管理或全局管理。

📋 PENDING ORDERS

设置全局平仓过程中挂单的处理方式。

📊 PROFESSIONAL PANEL

实时查看主要的交易管理数据。

🧠 您的机器人负责开仓。GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责管理。

这就是它的核心理念。

您无需修改自己的入场 EA。

无需在每一个机器人中加入复杂的平仓逻辑。

也无需把您的入场系统变成一个复杂的风险管理系统。

只需要增加一个独立的外部管理层

您的交易策略决定什么时候入场。

GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责后续管理。

🏆 GLOBAL ORDER MANAGER PRO 适合谁？

✔️ 使用多个 EA 的交易者
✔️ 使用交易篮子的交易者
✔️ 使用 Grid 网格策略的交易者
✔️ 使用 Hedging 对冲策略的交易者
✔️ 交易多个品种的交易者
✔️ 手动交易者
✔️ 需要 Drawdown 保护的交易者
✔️ 需要全局盈利管理的交易者
✔️ 需要集中式管理面板的交易者
✔️ 希望将入场逻辑与交易管理分离的开发者

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

它不开仓。

它不生成交易信号。

它不预测市场。

它管理已经开启的交易。

监控。

保护。

控制。

平仓。

一个 EA。任意图表。多个策略。集中式控制。

⚠️ 风险提示

Global Order Manager PRO 是一款用于交易管理和风险控制的工具。它不保证盈利，也无法消除金融市场交易所涉及的风险。

滑点、市场跳空、延迟、服务器不可用、经纪商执行情况以及市场环境等因素，都可能影响交易结果和订单执行。

建议在使用真实账户之前，先通过 Strategy Tester（策略测试器）和/或模拟账户对 EA 进行充分测试。


推荐产品
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
专家
The xCustomEA for MetaTrader 5 — 适用于自定义指标的通用交易 Expert Advisor 将几乎任何自定义指标快速转化为自动化交易系统。 The xCustomEA for MetaTrader 5 是一款通用型 Expert Advisor，能够读取您的自定义指标信号，并按照您设定的逻辑自动执行交易。 您只需要填写指标名称、信号缓冲区和关键参数，EA 就会基于这些数据完成自动执行。对于希望把自定义指标快速接入实盘交易、又不想为每一个新想法都重新编写一个机器人 的交易者和开发者来说，这是一个高效、灵活且可重复使用的交易引擎。 The xCustomEA 并不只是一个“信号转订单”的简单工具。它把自定义指标接入能力与 The X 产品线成熟的交易架构结合在一起，为您提供完整的进场、出场、过滤、保护和持仓管理环境。 The xCustomEA for MetaTrader 4 | 完整使用说明 + DEMO + PDF | 设置与输入参数说明 | PIPFINITE TREND PRO 策略示例 | The X — Universal EA 产品定位 这款
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
专家
注意，白金交易者！ XPTUSD 趋势保护型 EA 不会随意开仓。 它只在趋势明确且市场确认时才入场。 避免噪音和过度交易，保护账户不被破坏。 智能风险管理：连续亏损后降低仓位，连胜时增加盈利机会。 每笔交易独立——无马丁格尔、网格或对冲。 渐进式止损保护利润，同时不阻碍趋势发展。 适应伦敦、纽约及中间交易时段。 可控回撤，长期稳定。 为追求稳健而非侥幸的交易者设计。 XPTUSD 趋势保护型 EA 是一个完全自动化的专家顾问，专为 白金 (XPTUSD) 设计，运行于 M15 时间框架。 详细说明 系统基于 多时间框架趋势跟随逻辑 ，只有在市场结构、趋势强度和波动性确认时才执行交易，显著减少低质量操作。 核心特性是 自适应风险管理 ：仓位大小根据账户余额、ATR 计算的止损距离以及对近期交易表现敏感的风险系数动态调整。连续亏损后，EA 会自动降低风险并启动冷却期，以优先保护资本。 渐进式止损 会随着价格向有利方向移动而调整，遵循 非线性保护曲线 ，逐步锁定利润，同时不限制趋势的完全发展。 EA 还会根据 伦敦、纽约及中间时段 调整操作参数，提高低质量时段的选择性，并在流动性和
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
专家
XGen Scalper MT5 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
SHR Auto Robot
Damrongwit Kongtong
专家
SHR Auto Robot is an advanced AI-powered Grid, Recovery, and Hedge Expert Advisor designed to help traders manage market volatility with greater flexibility and control. The system combines adaptive ATR-based grid spacing, intelligent trend filtering, automatic basket profit management, and dynamic recovery logic to respond to changing market conditions. With features such as Quick Entry, Fixed-Price Recovery Lock, Critical Hedge Protection, and Break-Even Auto Lot calculation, the EA is built
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
专家
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Xau Archangel Genesis
Napat Puangjunkum
专家
XAU ARCHANGEL GENESIS  The Divine Breakout Scalper for Gold XAU Archangel Genesis  is a precision-engineered Gold breakout trading system inspired by the purest form of price action — the raw structure of highs and lows. Most EAs fail because they rely on lagging indicators or dangerous martingale logic. Archangel Genesis solves this by using a Donchian Channel Breakout Engine with ATR Volatility Confirmation to identify only the most explosive, high-probability breakout moments. Combined wit
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
专家
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
Ratio X Grid Martingale EA
Mauricio Vellasquez
专家
Ratio X Martingale Grid — The Gold Grid Built to Survive Here is the problem: Standard grid EAs are account killers. They open orders blindly against the trend. And on Gold (XAUUSD), a single breakout means a margin call. We built this EA to fix that. The Ratio X Martingale Grid is a bidirectional grid system designed specifically to survive the high volatility of Gold. Instead of fighting the market, it uses smart range protection and precise entry filters to capture profits safely. How It Work
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
专家
Spike Hunt EA: A Strategy to Capture Reversals After Sharp Price Spikes   The Spike Hunt EA is an Expert Advisor specifically designed to profit from a common market behavior: a rapid reversal following a strong and sudden price spike. This EA employs a robust logic to identify high-probability reversal "Spike" candles. It uses Bollinger Bands breakouts as an initial alert and then performs a detailed candlestick analysis to pinpoint precise counter-trend entry points. How Does the Core Strate
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
专家
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
专家
新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision 是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and monito
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
专家
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
VectorTrailFX
Jerome Alan Wood
专家
VectorTrail FX | Mean Reversion Grid EA | EURGBP M15 | FIFO Compliant VectorTrail FX is a precision mean reversion Expert Advisor built for EURGBP on the M15 timeframe. It uses statistical Z-score analysis to identify when price has stretched too far from its mean, then enters a directional basket and exits when floating profit peaks — keeping drawdown tight while compounding consistently. Fully FIFO-compliant and tested with US brokers. How It Works VectorTrail FX measures how far price has de
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
专家
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
GoldenNight
Marcos Maia
专家
GoldenNight is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade XAUUSD during the calm night session. The strategy is straightforward, and the code is robust. The EA may open multiple long trades between 19 :00 and 23:00 , with a grid feature allowing for one additional trade to optimize entries. An adaptive trailing stop mechanism is implemented, utilizing a built-in ATR (Average True Range) indicator to dynamically adjust stop-loss levels. The default settings are calibrated for XAUUSD
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
专家
GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Markella
Vladimir Kalendzhyan
2 (1)
专家
Markella    is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system
Anora
Seda Terekyan
专家
Anora   is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system auto
GoldIQ Pro
Kittiphone Phoutthavong
专家
# GoldIQ Pro — 精准黄金交易系统 > **纽约时段汇聚突破引擎，专为 XAUUSD 设计** > 基于5年以上实盘交易经验 | 无网格 | 无马丁格尔 | 无机器学习 --- ## 什么是 GoldIQ Pro？ GoldIQ Pro 不是另一个普通的黄金 EA。它是超过 **五年密集实盘交易** 、数十次爆仓账户以及一个来之不易的真理的结晶： > *一个真正可持续的系统必须将风险管理置于追求完美胜率之上。* 市场有呼吸。会有回撤期和盈利期。GoldIQ Pro 不试图赢得每一笔交易——它的设计目标是通过纪律严明、基于规则的方法，确保 **总收益长期稳定超过总亏损** 。 **实盘信号：** [ mql5.com/en/signals/2360802 ]( https://www.mql5.com/en/signals/2360802 ) --- ## 核心策略 ### 纽约时段专注 GoldIQ Pro 专门在 **纽约时段** 交易——这是交易日流动性最高的窗口，机构订单流在此驱动黄金价格产生决定性的方向性运动。 ### 汇聚突破逻辑 Gold
LinearTrend Scalper
Daniel Mukururo Muthee
专家
Title: LinearTrend Scalper MT5 Short Description: A high-precision trend-following system using non-martingale linear recovery and institutional-grade news filtering. Overview LinearTrend Scalper is a professional-grade trading algorithm designed for the modern Forex market. Unlike traditional grid systems that rely on aggressive multipliers, this EA utilizes a proprietary Linear Recovery Logic . This ensures that even during market drawdowns, the position sizing stays within conservative mathem
Gold of the King
Francisco-fabio Braga Viana
专家
Gold of the King – XAUUSD Expert Advisor Gold of the King is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5. Built with advanced institutional trading logic, it combines trend analysis, Smart Money Concepts (SMC), multi-timeframe confirmation, and intelligent risk management to deliver high-quality trading opportunities. The EA continuously analyzes market structure, liquidity zones, momentum, and volatility before executing a trade. Instead of chasi
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 14th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Global Order Manager Pro
Renan Moraes Bistratini Costa
专家
GLOBAL ORDER MANAGER PRO MetaTrader 4 全球订单管理与风险保护系统 一个EA。一个控制中心。全面掌控您的所有已开仓交易。 Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor（EA），专门用于在 MetaTrader 4 平台中对 已经开启的交易进行管理、保护、监控以及自动关闭 。 它不会开仓。 本EA 不会生成交易信号，不执行买入，不执行卖出，也不会预测市场走势。 它的唯一任务是管理交易开启之后发生的一切： 管理 • 保护 • 监控 • 平仓 您可以继续使用自己的交易系统、指标或者其他EA负责开仓，而将 Global Order Manager PRO 作为您的全球交易管理中心。 一个EA，管理整个账户的交易 Global Order Manager PRO 可以安装在 MT4任意图表 上。 例如： 您可以将EA安装在： EURUSD M15 然后通过全球管理模式，对账户中不同品种的交易进行控制： EURUSD GBPUSD XAUUSD（黄金） BTCUSD ETHUSD USDJPY 等更多交
Gold Gandalf XAUUSD
Renan Moraes Bistratini Costa
专家
Gold Gandalf EA —— 以精准掌控黄金市场 Gold Gandalf EA 是一款专为 XAUUSD（黄金） 和 MetaTrader 5（MT5） 平台打造的专业智能交易系统（Expert Advisor）。它采用先进的市场分析技术，为交易者提供智能、高精度的入场机会，并始终坚持严谨的交易纪律。 本 EA 专为追求长期稳定收益而非高风险资金管理方式的交易者设计，通过深入分析市场结构，精准识别高概率交易机会，同时严格控制风险。 与许多自动交易系统不同， Gold Gandalf 不使用马丁格尔（Martingale）或网格（Grid）策略 ，从而有效控制回撤，专注于实现长期、稳定且可持续的交易表现。 核心功能 专为 XAUUSD（黄金） 优化 专为 M1 超短线（Scalping） 设计 不使用马丁格尔（Martingale） 不使用网格（Grid）策略 高精度智能入场算法 高级风险管理系统 智能趋势识别 低回撤交易策略 全自动交易 极速订单执行 完全兼容 MetaTrader 5（MT5） 支持 ECN 经纪商 为什么选
筛选:
无评论
回复评论