Global Order Manager Pro MT5

MetaTrader 5 全局订单管理与风险保护系统

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

一个 EA。一个控制中心。全面掌控您的所有持仓交易。

Global Order Manager PRO 是一款专业级 Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 设计，用于管理、保护、监控和关闭已经开启的交易。

🚨 它不会开仓。

本 EA 不会生成入场信号，不会自动买入，不会自动卖出，也不会尝试预测市场走势。

它的工作重点是在交易已经开启之后：

管理 • 保护 • 监控 • 平仓

您可以使用自己的交易策略、指标或其他 Expert Advisor 负责开仓，而让 Global Order Manager PRO 专注于全局交易管理。

🚀 一个 EA，管理您的所有交易

Global Order Manager PRO 可以安装在 MT5 的任何图表上。

例如，您可以将 EA 安装在：

EURUSD M15

然后通过全局管理设置，对账户中不同交易品种的符合条件的交易进行管理，例如：

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD

BTCUSD

ETHUSD

USDJPY

以及其他交易品种。

您不需要在每一个有持仓的图表上都安装 EA。

这使 Global Order Manager PRO 成为真正的账户级中央交易管理中心。

💰 固定全局盈利平仓

设置您希望达到的全局盈利金额。

例如：

全局目标：+$100

EA 会持续监控符合您所选条件的交易浮动盈亏。

当全局结果达到设定目标时，系统可以自动关闭受管理的交易。

您不必为每一笔交易单独依赖 Take Profit，而可以针对整个交易篮子设置统一的盈利目标。

非常适合：

篮子交易

多次入场

多仓位策略

Grid 网格策略

Hedging 对冲

手动交易

Expert Advisor

多品种交易策略

📈 全局盈利追踪保护

获得盈利并不意味着管理结束。

真正的目标是在允许盈利继续增长的同时，保护已经获得的部分利润。

Global Profit Trailing 会持续跟踪已经达到的最高浮动盈利，并根据您设置的参数调整保护水平。

示例：

盈利达到：

+$50

→ 激活保护。

结果继续上涨至：

+$80

→ 保护水平跟随盈利变化。

如果之后市场回撤至受保护的水平：

→ EA 将关闭受管理的交易。

让利润继续奔跑。

保护您已经获得的利润。

🔴 全局回撤保护

交易管理不仅仅是保护利润。

Global Order Manager PRO 同样提供全局回撤（Global Drawdown）保护。

您可以设置整个受管理交易组合所允许承受的最大浮动亏损。

例如：

最大 DD：-$100

如果全局结果达到设定的亏损限制：

→ EA 可以自动关闭受管理的交易。

这为同时运行多个交易的策略增加了一层额外的风险控制机制。

在下行风险控制您的账户之前，先控制下行风险。

🛡️ 独立的交易保护层

您的交易策略可以专注于：

入场

而 Global Order Manager PRO 负责：

管理

整个结构非常简单：

您的 EA / 您的交易策略

↓

开启交易

↓

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

↓

监控全局结果

↓

盈利 / TRAILING / DD

↓

全局平仓

这样可以将入场系统与交易管理系统完全分离。

🎯 MAGIC NUMBER 魔术号过滤

您可以自行决定哪些交易需要被管理。

EA 支持使用 Magic Number 对需要管理的交易进行筛选。

例如您的账户同时运行：

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

您可以将 Global Order Manager PRO 设置为只管理指定的 Magic Number。

对于同时运行多个 Expert Advisor 的交易者来说，这一功能非常实用。

🌎 管理所有品种或仅当前品种

您可以自由选择管理范围。

所有交易品种

EA 可以管理账户中不同交易品种的符合条件的交易。

当前交易品种

管理范围仅限于 EA 所安装图表对应的交易品种。

因此您可以选择：

集中式全局管理

或者

按交易品种独立管理。

📋 挂单管理

当满足全局平仓条件时，EA 还可以根据所选择的设置对挂单进行管理。

这样可以避免在全局管理系统已经决定结束策略之后，仍有挂单继续留在市场中。

📊 专业实时控制面板

Global Order Manager PRO 在 MetaTrader 5 图表上提供专业的实时管理面板。

您无需不断进入交易终端的不同页面，就可以快速查看当前管理状态。

面板可以显示：

💰 FLOATING PROFIT

当前浮动盈亏。

📊 OPEN ORDERS

当前正在管理的持仓数量。

📉 MAX GLOBAL DD

记录到的最大全局回撤。

🛡️ STATUS

当前管理与保护状态。

📅 DAY

当日结果。

📆 WEEK

本周结果。

📈 MONTH

本月结果。

📈 按交易品种查看

面板还可以显示正在监控的不同交易品种信息。

您可以查看：

信息 显示内容 Symbol 交易品种 Floating 浮动盈亏 Max DD 最大回撤 Day 当日结果 Week 本周结果 Month 本月结果

所有重要数据集中在一个面板中，方便快速查看。

⚡ 实时监控

您无需手动计算：

总浮动盈亏

交易篮子结果

全局回撤

盈利保护

交易数量

各交易品种的结果

EA 会持续监控这些数据。

🔥 非常适合同时运行多个机器人

想象一下，一个账户同时运行多个 Expert Advisor：

机器人 1

→ 开启交易。

机器人 2

→ 开启交易。

机器人 3

→ 开启交易。

然后由：

→ 监控指定交易。

→ 计算全局结果。

→ 保护利润。

→ 控制 Drawdown。

→ 在达到设定条件时关闭整个交易篮子。

您可以在现有交易策略之上增加一个独立的交易管理层。

💎 核心优势

大多数 Expert Advisor 的主要目标是：

寻找入场机会并开启交易。

而 Global Order Manager PRO 的定位完全不同。

它不是为了替您进行交易。

它不会尝试判断市场未来的方向。

它不会生成：

❌ 买入信号

❌ 卖出信号

❌ 自动入场

❌ 市场预测

它专注于：

✅ 管理已经开启的交易

✅ 关闭交易

✅ 保护利润

✅ 控制全局 Drawdown

✅ 使用固定全局盈利目标

✅ 使用 Global Profit Trailing

✅ 按 Magic Number 管理

✅ 按交易品种管理

✅ 管理多个交易品种

✅ 根据设置管理挂单

✅ 实时显示重要交易数据

🖥️ 可安装在任何图表

您可以自由选择 EA 的安装位置。

例如：

Global Order Manager PRO

安装在：

EURUSD M15

当启用全局管理功能时，它可以作为整个账户的管理面板，对其他交易品种的符合条件的交易进行管理。

安装 EA 的图表不需要与所有被管理交易的交易品种相同。

⚙️ 完全可配置

根据您的交易策略自由配置管理方式。

💰 FIXED GLOBAL PROFIT

设置全局盈利平仓目标。

📈 GLOBAL PROFIT TRAILING

跟踪盈利并保护部分利润。

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

设置浮动亏损保护限制。

🎯 MAGIC NUMBER

选择需要管理的策略或机器人。

🌎 SYMBOL FILTER

选择当前品种管理或全局管理。

📋 PENDING ORDERS

设置全局平仓过程中挂单的处理方式。

📊 PROFESSIONAL PANEL

实时查看主要的交易管理数据。

🧠 您的机器人负责开仓。GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责管理。

这就是它的核心理念。

您无需修改自己的入场 EA。

无需在每一个机器人中加入复杂的平仓逻辑。

也无需把您的入场系统变成一个复杂的风险管理系统。

只需要增加一个独立的外部管理层。

您的交易策略决定什么时候入场。

GLOBAL ORDER MANAGER PRO 负责后续管理。

🏆 GLOBAL ORDER MANAGER PRO 适合谁？

✔️ 使用多个 EA 的交易者

✔️ 使用交易篮子的交易者

✔️ 使用 Grid 网格策略的交易者

✔️ 使用 Hedging 对冲策略的交易者

✔️ 交易多个品种的交易者

✔️ 手动交易者

✔️ 需要 Drawdown 保护的交易者

✔️ 需要全局盈利管理的交易者

✔️ 需要集中式管理面板的交易者

✔️ 希望将入场逻辑与交易管理分离的开发者

它不开仓。

它不生成交易信号。

它不预测市场。

它管理已经开启的交易。

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

监控。

保护。

控制。

平仓。

一个 EA。任意图表。多个策略。集中式控制。

⚠️ 风险提示

Global Order Manager PRO 是一款用于交易管理和风险控制的工具。它不保证盈利，也无法消除金融市场交易所涉及的风险。

滑点、市场跳空、延迟、服务器不可用、经纪商执行情况以及市场环境等因素，都可能影响交易结果和订单执行。

建议在使用真实账户之前，先通过 Strategy Tester（策略测试器）和/或模拟账户对 EA 进行充分测试。