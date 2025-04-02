Quantum Monster D

欢迎使用我在实盘中表现最出色的 EA 之一！

该 EA 采用经过精心计算的趋势跟随策略，旨在基于多年高质量历史数据实现稳定且具有韧性的表现。回测结果已经显示出良好的收益，同时回撤相对较低。超过两年的 out-of-sample 数据进一步验证了这些结果，而实盘表现则再次巩固了回测中所展示的结果。

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回测结果：

在 $100,000 初始余额下，每笔交易使用 1 手，利润超过 406%。

在超过 9 年的历史数据中共完成 614 笔交易，其中最后 2 年的数据被完全保留为 out-of-sample，以防止过度拟合。

在 out-of-sample 数据中，EA 的表现进一步加速：从 2024 年初到 2025 年底，EA 的收益超过 180%。

从 2026 年 2 月到 2026 年 7 月，在我的一位客户账户中，实盘表现产生了超过 27% 的真实利润。

相对于初始余额，最大回撤低于 35%。这是一个稳健且必要的水平，有助于避免过度拟合，并实现我所追求的策略稳定性。

下方图片中展示的所有数据均来自 IC Markets，使用 GMT+2 经纪商时间。请务必自行进行回测，以确认这些设置在您经纪商的历史数据上也能获得类似结果。如有需要，请对参数进行微调。我也使用 Dukascopy 数据在相同设置下对该 EA 进行了回测，结果依然稳健。

如何运行 EA

将 EA 加载到 Gold（XAUUSD）图表上，并将时间周期设置为 4H。保留默认参数，即可获得与下方所展示结果相近的回测表现。

通用性

该 EA 可以适配任何金融市场，包括大宗商品、Forex 等。默认设置是专门针对 Gold（XAUUSD）进行校准的。如果您在其他交易品种上进行测试，请相应调整参数。

回测建议

由于 EA 只会在新 K 线开盘时进行判断，因此在回测时可以使用“1 Minute OHLC”建模方式，而无需使用 tick 数据。这样可以显著提高回测速度，同时获得几乎完全一致的结果。建议您自行验证。该 EA 还包含一套趋势反转策略，其逻辑与趋势跟随策略完全相反。如果您希望测试反转策略，请将 Version 设置为 2。不过在这种情况下，几乎肯定需要调整参数。

手数设置

手数是固定的，而不是根据账户百分比自动计算。我有意避免使用账户百分比方式计算手数，因为这种方式可能会在连续盈利后放大后续亏损。您可以随时手动调整手数。

输入参数

SIZE — 默认值：0.01。手数参数。修改时请务必非常谨慎。请勿使用负数。

GMT — 默认值：2。时区参数。请根据您经纪商的时区进行修改。请勿使用负数或小数。

Magic Number — 默认值：1。在每个特定图表上，该数值必须与任何其他 EA 的 Magic Number 不同，以避免发生冲突。尤其是在同一交易品种上使用不同设置运行本 EA 时，这一点尤为重要，也是我所推荐的使用方式。请勿使用负数或小数。

EuroDST — 默认值：true。用于欧洲经纪商的夏令时切换。请分别测试 true 和 false，以确认哪种设置更适合您的经纪商。

EMP — 默认值：10。移动平均线周期。请勿使用负数或小数。

x — 默认值：0.1。内部参数：数值越高，EA 执行的交易次数越少。如果设置为 0，则该过滤条件将失效。请勿使用负数。

starttime — 交易开始时间。可以使用从 0 到 2400 的数值，并且必须以 100 为步长，例如：100、200、300、……、1000、1100、……。对于欧洲经纪商，请确保该数值小于 endtime。请勿使用负数或小数。

endtime — 交易结束时间。可以使用从 0 到 2400 的数值，并且必须以 100 为步长，例如：100、200、300、……、1000、1100、……。重要提示：如果设置为 2400，那么当 CloseAtEnd 设置为 true 时，该参数将无法正常工作。请勿使用负数或小数。

CloseAtEnd — 默认值：false。当最后一根已收盘 K 线的时间等于或大于 endtime 时，该参数会关闭当前持仓。如果您不希望隔夜持仓，请将其设置为 true。这样会彻底改变 EA 的表现，因此如果您希望创建新的策略配置，可以自行进行测试。

Version — 默认值：1。允许使用的数值为 1 或 2。设置为 1 时，将使用趋势跟随逻辑，尝试跟随市场趋势。设置为 2 时，将使用反转逻辑，尝试从市场反转中获利。请勿使用负数或小数。请勿使用 1 或 2 以外的任何数值，否则 EA 将不会进行交易。

stopPercent — 默认值：false。该参数允许您将 stop loss 和 take profit 设置为最后一根已收盘 K 线收盘价的百分比（%）。我专门为 Gold 创建了这一功能，因为黄金价格在长期历史中发生了显著变化。该功能也可以用于其他交易品种，但与普通的固定价格 stop loss 和 take profit 相比，其差异会更小，因为 Forex 市场的价格变化通常较慢。如果设置为 false，stop loss 和 take profit 将使用绝对价格数值，例如 $0.005。

Mfilter、Mfilter1、Mfilter2 — 默认值：2 个为 true，1 个为 false。这三个参数都是月份过滤器。如果设置为 true，EA 将不会在所选择的月份进行交易。这些过滤器可能非常有效。

Dfilter — 默认值：false。这是星期过滤器。如果设置为 true，EA 将不会在所选择的星期进行交易，例如所有星期一、所有星期五等。

OnePerDay — 默认值：false。如果设置为 true，EA 每个交易日只会执行一次交易。我的默认设置中没有使用该参数。

Month、Month1、Month2 — 这三个参数是月份过滤器。数字 1 到 12 分别对应特定月份：1 表示一月，2 表示二月，依此类推。请勿使用负数或小数。请勿使用大于 12 的数值。

Day — 这是星期过滤器。数字 0 到 6 分别对应一周中的某一天：0 表示星期日，1 表示星期一，……，6 表示星期六。请勿使用负数或小数。请勿使用大于 6 的数值。

mystop — stop loss 参数。请勿使用负数。可以使用小数。

myprofit — take profit 参数。请勿使用负数。可以使用小数。

离场逻辑：

EA 仅会在以下情况下关闭持仓：stop loss 或 take profit 被触发；最后一根 K 线的时间等于或大于 endtime，且 CloseAtEnd 设置为 true；或者满足反向开仓条件。在最后一种情况下，EA 会关闭当前持仓，并立即在相反方向开立新的仓位。

修改 myprofit 和 mystop 时请务必谨慎：stop loss 和 take profit 是该 EA 中最容易导致过度拟合的两个参数。

如果您在设置任何参数时需要帮助，或者有其他问题，请在 EA 页面留言。我会尽快回复。

TimeFrame：4 Hours。您可以修改时间周期，但需要重新进行回测，并对参数进行进一步微调。

建议最低资金：$1000。您也可以使用低至 $500 的资金，但可能会遇到保证金不足的问题。

所需账户类型：任意。

如果您刚接触手数设置，请在回测中修改 SIZE，并在回测结束后查看最大和平均盈利与亏损。这样，您就可以在使用新的手数进行真实交易之前，了解自己实际承担的风险。

不使用 martingale，不使用 grid trading，也不使用任何类似方式。EA 同一时间只会持有一个仓位。

请注意，回撤可能会发生，并且是交易过程的一部分。这并不是一个快速致富方案，尽管回测结果确实非常优秀。在进行真实交易之前，请务必先在 demo account 中测试该算法。

过去的表现并不代表未来的结果。交易存在风险，您只应使用自己能够承受损失的资金进行交易。