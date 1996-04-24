Bull Bear Decision Maker MT5

产品简介

Bull Bear Decision Maker 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。

核心功能

趋势追踪与 K 线染色 内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的 Bull (多头) 或 Bear (空头) 状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。

多维买入信号 提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入) 捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进) 代表多重均线共振突破； Attack (进攻) 提示短期动能爆发； Bull (牛) 则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。

精准逃顶机制 包含 S (基础卖出) 、 Esc Top (逃顶) 和 Top (见顶) 三种卖出信号。其中逃顶信号结合了 KDJ60 高位死叉与极值过滤，见顶信号则基于 RSI6 超买区拐头，帮助交易者在趋势末端及时锁定利润。

智能信号冷却 内置 Cooldown 冷却过滤机制。通过设置冷却周期，系统会自动屏蔽短期内频繁出现的同类信号，有效减少震荡市中的假信号噪音，提升实战胜率。

实战应用

在明确的单边趋势中，建议重点关注 Bull (牛) 和 Attack (进攻) 信号，配合 MA17 均线的支撑以及 MT5 版本的 K 线颜色 进行顺势加仓。当图表右侧显示 Bear (空头) 状态时，应尽量避免做多操作。

当市场处于长期下跌后的震荡筑底阶段，若出现 Bottom (见底) 配合 Buy In (买进) 信号，通常意味着高概率的反转机会，可考虑轻仓试探。反之，在连续拉升后若触发 Esc Top (逃顶) ，建议分批止盈。

仓位管理方面，早期反转信号（如 B 或 S）适合轻仓试错，而多重共振信号（如 Buy In 或 Bull）适合建立标准仓位。

参数说明

核心算法参数： MA Period 默认 17，控制主趋势均线周期； Cooldown Bars 默认 10，控制同类信号的最小间隔 K 线数，数值越大过滤越强； Text Gap (ATR) 默认 0.35，基于 ATR 动态计算文字与 K 线的间距，确保不同周期下排版美观。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 B、Buy In、Attack、Launch、Bottom、Bull、S、Esc Top、Top 这 9 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端，建议在 M15 及以上周期使用以获得更稳定的信号。由于 Launch (启动) 信号包含“涨幅大于 9.5%”的股票涨停逻辑，在外汇和加密货币市场极少触发，属于保留原版体系的特殊信号。

建议将本指标与支撑阻力线或基本面分析结合使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结