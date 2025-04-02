Gold Grinder XAU
- 专家
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Roylan JumalonForex & Gold (XAU/USD) Algorithmic Trader | MQL5 EA Architect
- 版本: 9.87
- 更新: 21 七月 2026
- 激活: 5
Gold Grinder XAU — 黄金双向网格对冲恢复系统
已验证实盘表现（Myfxbook）：真实账户547笔交易，+232%收益，12.4%最大回撤，盈亏比6.17，胜率84%：
工作原理 Gold Grinder在XAUUSD上同时运行两个独立篮子（买入和卖出）。双向挂单突破策略捕捉任一方向的初始突破。当价格与篮子方向相反时，智能DCA引擎使用锚定网格距离和磁吸定价进行均价操作——挂单追踪市场价格以获得最优成交。利润通过两种方式收割：剥头皮止盈（Peel TP）在价格回撤穿过网格时，将每个仓位在最近的盈利邻居入场点平仓；而篮子批量止盈（Basket Batch TP）在合并美元目标位平掉最旧的核心仓位。保本追逐器在篮子达到最大层级时强制以盈利平仓。
核心功能
- 双向独立买入/卖出篮子 —— 多空双向盈利设计
- 智能DCA，每层级可调整网格距离和仓位递进（15层）
- 剥头皮止盈 + 篮子止盈混合引擎，自动模式切换
- 全仓接管：现有或手动持仓自动加入篮子管理
- 新闻过滤器带救援模式（非农、美联储利率决议、CPI、GDP）及周五收盘保护
- 经纪商友好消息机制：内置请求节流、冷却期和断路器，将订单流量控制在正常范围内
- 自动识别美分/标准账户、合约规模及2/3位黄金报价
- 实时仪表盘：浮动盈亏、篮子状态、冷却计时器、时段/日/周/月统计
要求
- 账户类型：对冲模式（必需）
- 交易品种：XAUUSD / 黄金（任意经纪商后缀），建议杠杆1:500或更高
- 建议资金：200美元（美分账户）或20,000美元（标准账户）
- 建议租用VPS进行24/5全天候运行
主要输入参数
- InpSoloTP / InpBasketBuyTP / InpBasketSellTP — 美元盈利目标（默认3美元 / 5美元 / 5美元）
- InpBuyLot1…15 / InpSellLot1…15 — 每层级仓位递进（默认0.01 → 1.00）
- InpDCADistance1…15 — 每层级网格间距（美元，默认1.00美元）
- InpBuyMaxLevels / InpSellMaxLevels — 篮子深度上限（默认15层）
- InpMagic — 魔术编号（运行多副本时更改）
授权许可 授权通过MQL5市场激活处理（每次购买5次激活，遵循MetaQuotes标准条款）。策略测试器和模拟账户无限制使用——实盘前可自由评估。本产品除XAUUSD策略设计外，不含账户、时间或品种限制。
风险警告 本EA使用网格/马丁格尔式均价策略。在持续单向趋势中会出现回撤，亏损可能超过所示盈利目标。过往表现——包括上述已验证的实盘结果——不保证未来收益。请仅用可承受损失的资金交易，实盘部署前请先进行模拟测试。