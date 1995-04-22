Liquidity Sweep Engine

流动性扫荡引擎：像聪明钱一样交易





你是否曾眼睁睁看着自己的账户权益蒸发，只因为一个网格或马丁格尔EA拒绝接受亏损？你并不孤单。大多数零售交易者都陷入了一个循环，依赖那些拿自己的资本赌博的系统，寄希望于市场最终会回头。





想象一下，当你离开图表时，内心感到完全平静。想象一下，你的资本受到与机构基金完全相同的风险管理框架的保护。





流动性扫荡引擎不是另一种高风险赌博。它是一个经过精确计算的、单次进场的算法交易系统，旨在利用先进的威科夫理论和成交量价差分析（VSA），与“聪明钱”并肩交易。





为什么选择流动性扫荡引擎？（你的优势）





当其他EA不加区分地买入时，流动性扫荡引擎耐心等待。它在更高时间框架上分析市场结构，并识别关键的支撑和阻力区间。





它仅在检测到流动性扫荡时才会入场——那些被操纵的“假突破”（威科夫弹簧和UTAD），机构玩家在这些位置陷阱零售交易者，然后反转市场。通过在陷阱触发时精确入场，你与市场的真实动量保持一致。





毫不妥协的机构级风险管理





你的资本就是你的生意。这个引擎无情地保护它。





- 零马丁格尔，零网格：我们在每一笔交易上都使用硬性止损。

- 分数凯利公式和VaR：头寸规模基于绩效和风险价值（VaR）进行数学优化，如果你的权益下降，会动态缩减。

- 每日断路器：硬编码的限额防止过度的日内亏损，保护你的账户免受意外的市场崩盘影响。

- 反经纪商隐身盾牌：虚拟止损、延迟保护和点差过滤器使你的精确目标隐藏于掠夺性的经纪商插件之外。





优势概览





- 顺势智能入场：使用H4市场结构过滤入场。

- 新闻免疫操作：在高影响新闻事件前后自动暂停交易。

- 部分止盈和保本止损：早期锁定50%的利润，并保护剩余仓位以实现无压力奔跑。

- 盘口欺骗检测：主动扫描虚假的机构成交量峰值，防止被操纵的入场。





⚙️ 参数与输入





机构级风险管理





- 使用动态手数：启用基于你的权益和风险百分比动态计算手数。

- 风险百分比：单次交易中你愿意承担风险的账户基础百分比。

- 使用权益缩放：如果你的账户进入回撤期，自动减少手数以保全资本。

- 固定手数：如果禁用动态计算，则使用的固定手数。

- 最大日亏损：硬性断路器，如果达到此回撤水平，则当日停止交易。

- 最大回撤百分比：在EA完全暂停之前允许的总最大回撤。

- 最大日盈利：你的每日目标。一旦达成，停止交易以确保收益。

- 最大开仓数：限制并发交易的最大数量（默认为2）。

- 最小止损点数：强制最小止损距离，以防止被猎杀窄止损。

- 最大止损距离百分比：防止入场时所需的止损过宽。

- 魔术号：EA交易的唯一标识符。

- 凯利系数：基于近期胜率动态调整风险（例如0.25）。

- 最大VaR敞口：总投资组合风险价值（VaR）限制。

- 成交量类型：从你的经纪商处选择刻度成交量或真实成交量。





隐身与执行





- 使用隐身模式：使用EA管理的虚拟止损，使你的止损水平对经纪商不可见。

- 部分平仓：当价格达到1倍风险时，自动锁定一半利润。

- 使用保本止损：快速将止损移至盈亏平衡点，实现无风险持仓。

- 止盈风险比：设置你的最终目标（例如2.0表示目标为风险金额的两倍）。

- 滑点：保护你在剧烈滑点时免于入场。

- 最大点差：当经纪商人为扩大点差时，阻止交易。

- 随机化订单：略微改变手数大小，以防止经纪商的分析算法追踪你的策略。

- 每日最大交易次数：限制过度交易（默认为3次）。

- 冷却分钟数：强制连续入场之间的间隔时间。





威科夫与VSA分析





- 成交量周期：用于平均成交量分析的回溯周期。

- 高成交量倍数：识别机构成交量异常所需的乘数。

- 回溯周期：用于确定主要支撑和阻力位的结构范围。

- 高时间框架（HTF）：用于过滤整体市场方向的时间框架（默认为H4）。

- 使用ATR止损：根据当前市场波动率动态调整止损。





机构级过滤器





- 相关品种：用于交叉验证市场动量的资产（例如EURUSD对应DXY）。

- 使用相关性过滤器：如果高度相关的品种表现异常，则降低风险。

- 最低信号评分：批准交易前所需的算法阈值。

- 最低触及次数：要求支撑/阻力位被多次测试后才视为有效。

- 新闻前分钟数 / 新闻后分钟数：在波动性高的重要新闻期间，保持远离市场的缓冲时间。

- 欺骗阈值：检测旨在诱捕零售交易者的虚假限价单。





通知与配置文件





- 启用警报 / 邮件 / 推送：选择你希望接收交易信号和关键市场事件通知的方式。