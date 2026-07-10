GER40 Regime Adaptive EA

  • 专家
  • Purvang Gandhi
    Purvang Gandhi

    Purvang Gandhi

    Purvang Gandhi(普尔旺·甘地)| Ask Mr. GP 创始人
    全机械化交易系统。27年以上市场经验。
    我是Ask Mr. GP的创始人。这是一家完整的研究机构,建立在三大支柱之上:通过Substack和会员订阅为外部受众提供市场研究,为市场中介机构提供教育与辅导,以及针对市场内部机制的MQL产品与课程。一切汇聚于一处,遵循同一条纪律:完全机械化、基于规则的交易。
    我研究、构建并实盘交易完全机械化的交易系统。不做主观判断,不做预测,不为美化回测结果而过度拟合。系统研究与实盘落地,是我每天都在做的事。
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

这套系统真正的市场思维方式

一套不只依赖价格构建的均值回归系统

价格偏离其均值,系统等待偏离幅度达到足够程度后买入,然后持有直到价格回归目标位。
传统的均值回归系统就是这样运作的 - 整个决策仅基于价格,别无其他。
我们的系统也是均值回归系统,只是它拒绝仅凭价格做出这个决策。

系统真正关注的是什么

系统不是单独追踪价格,而是关注一个由四个要素共同构成的综合指标:动量、趋势、市场周期位置和波动率。正是这个综合指标 - 而非价格图表本身 - 告诉系统是否已经到达值得采取行动的极端区域。

这一点很重要,因为价格和该指标并不总是同步运动。有些时候价格实际走过的距离并不大,但底层指标已经到达极值。仅基于价格构建的系统此时仍会在等待,而我们的系统已经开始行动。

进入极端区域后

一旦进入某个极端区域,系统不会只做一笔交易就停止不动。它会在该区域内持续监测动量的爆发。一旦动量出现,就买入;如果动量减弱或没有进展,就平仓;如果动量在同一区域内再次出现,就再次买入。这种情况可能会重复多次,直到市场最终完全穿越到另一侧。

为什么胜率看起来偏低

大多数单次尝试并不会盈利 - 动量更多时候是闪烁不定,而非真正确立。但一旦动量真正确立,行情往往是真实的,因为这正是该指标设计用来捕捉的那类行情。

这就是胜率在数据上看起来偏低的真实原因:区域内的大多数入场都是小规模的试探性交易,而非全力押注,只有少数几次真正捕捉到实际行情。这也是为什么亏损往往规模小且相互独立,一次一笔,而真正盈利的交易则明显更大。

大量小额亏损,少数大额盈利。
正是这种分布形态降低了回撤。

也正是这种分布形态,使得安全地使用更高杠杆成为可能 - 这并非因为单笔交易本身更安全,而是因为整体交易组合的表现方式,与单笔仅基于价格的大额押注截然不同。



验证材料

策略测试器模拟(视频):观看模拟演示

完整白皮书(PDF):阅读白皮书

以上材料中提及的所有数据均为历史模拟结果,并非实盘交易结果。

质量优于数量:"本EA采用严格的过滤机制,仅在15%的时间内参与市场,以避免不利的入场机会。请不要期待每天10笔交易,而应期待高度精选、高概率的交易机会。"




GER40 Regime-Adaptive EA(GER40 状态自适应智能交易系统)

面向系统化指数交易的机构级验证

许可名额有限,价格随名额售出而上涨。
本产品并非不限份数销售的零售型产品。实盘使用份数总量有上限,价格随名额被认领而分阶梯上涨。适合管理$50,000至$100,000以上资金、希望基于可验证数据做出仓位和风险决策的交易者。


价格与许可等级

价格随许可份数被认领而按固定阶梯上涨。某一等级售罄后不会重新开放。

许可名额 价格(美元) 目标 / 策略定位
第 1 至 3 份 $1,300 先锋启动期: 最低起始价格,为最早的三位精选早期用户提供强力激励。
第 4 至 6 份 $1,600 验证确认期: 在前三位用户确认成功部署后小幅、渐进地提高价格。
第 7 至 9 份 $1,900 动能积累期: 随着用户数量增加、结果不断积累而持续渐进上调价格。
第 10 至 12 份 $2,200 高端目标期: 在关闭公开销售阶段之前设定的基准零售价格。
第 13 至 15 份 $4,400 机构级翻倍期: 第12份售出后价格立即翻倍。

所有价格均为年度许可费用,不提供按月或部分期限的付费选项。人民币金额仅供参考,以购买时的美元价格为准。

您购买的是什么

一款完全自动化、仅做多的GER40(德国DAX40指数)智能交易系统,基于H1(1小时)时间周期,采用双状态市场状态切换模型构建。以下每一项数据均有依据支持:经过验证的6个月MetaTrader策略测试器运行记录,以及一份独立撰写的18页技术验证白皮书,涵盖2.5年数据、10,000次蒙特卡洛压力测试模拟,以及完整的资金账户风险模拟。以上两份原始文件均可供查阅。

策略测试器验证结果

重要提示: 以下结果基于MetaTrader策略测试器在历史价格数据上生成(2026年1月至7月,GER40 H1周期,FOREX.com数据,历史数据质量100%)。这些是回测结果,并非实盘或模拟账户的实时交易结果。

指标 结果
净利润 $19,217(基于$50,000账户)
盈利因子 1.48
夏普比率 3.95
恢复因子 1.90
最大净值回撤 14.05%
总交易笔数 121
历史数据质量 100%

正面回应胜率问题

胜率大约在31%至35%之间。这是设计使然,而非弱点 - 这是一套突破/趋势捕捉型系统,而非高频剥头皮系统。它在等待带动整体策略表现的大额盈利交易的同时,承受大量可控的小额亏损。

指标 策略测试器(6个月) 独立研究(2.5年)
胜率 30.6% 35.5%
平均盈利交易 $1,601 121.8 点
平均亏损交易 -$476 -40.9 点
盈亏比 3.4 比 1 2.98 比 1
盈利因子 1.48 1.65

该独立研究曾专门测试通过增加硬性止损来改善偏低的胜率。结果显示:所有测试过的硬性止损水平都会严重破坏盈利能力,因为盈利交易平均会先浮亏84个点以上,然后才反转并延伸。系统需要足够的操作空间才能运作 - 而正是这个空间造就了接近3比1的盈亏比结构。这一点在白皮书中有详细记录,并非主观假设。

独立验证要点(2.5年,15,174根K线)

  • 参数验证 - 核心入场逻辑通过原始数据独立反向推导验证,精确度达到一亿分之一。
  • 蒙特卡洛交易顺序风险测试(10,000次运行) - 将历史交易随机打乱重排10,000次,以剔除交易顺序带来的运气因素。经市场状态过滤后的系统,其实际回撤位于自身分布中较有利的一侧。
  • 前瞻蒙特卡洛模拟(10,000个模拟年度) - 达到10%盈利目标的概率为81%至86%,超出回撤限制的概率仅为2%至5%。
  • 交易成本压力测试 - 在每次往返交易成本高达3个点的严苛条件下,净利润仅下降17%(未过滤的基础版本下降57%)。
  • 分时段一致性 - 在2.5年期间的每一个6个月窗口都实现了净盈利,没有出现停滞期。
  • 资金账户模拟测试 - 针对$50,000账户、$5,000回撤限制、$2,500单日亏损限制:在2倍敞口下通过率为86.5%,违规率仅为6.7%。

基础设施要求

要求 规格说明
执行延迟 必须运行在与您经纪商撮合服务器延迟低于15毫秒的VPS上。
最低资金要求 建议账户最低余额为$5,000(或同等规模的资金挑战账户),以便充分覆盖日内合约每点价值。
经纪商选择 请选择提供紧密、稳定的GER40点差以及可靠成交质量的经纪商。点差宽松或不稳定的经纪商会在不知不觉中侵蚀上述已记录的盈亏比优势。在实盘交易前,请确认您经纪商在您计划交易时段内的GER40典型点差和滑点情况。

仓位规模计算 - 杠杆、账户规模与回撤的关系

每点价值($) = (账户规模 × 敞口倍数) ÷ GER40 指数点位

计算示例,GER40在25,700点位: $50,000账户 × 2.0倍敞口 ÷ 25,700 = 每点$3.89

敞口倍数 历史最大回撤 压力情景最差回撤 风险等级
1.0倍 约4.5% 约10.1% 保守型
1.5倍 约6.8% 约15.1% 稳健型
2.0倍 约9.1% 约20.2% 标准型(与资金账户测试结果一致)
2.2倍 约10.0% 约22.2% 进取型(已测试上限)

换算成具体金额

账户规模 敞口倍数 每点价值 历史回撤($) 压力情景回撤($)
$50,000 1.5倍 $2.92/点 约$3,400 约$7,570
$50,000 2.0倍 $3.89/点 约$4,540 约$10,090
$75,000 1.5倍 $4.38/点 约$5,100 约$11,350
$100,000 1.5倍 $5.84/点 约$6,810 约$15,140
$100,000 2.0倍 $7.78/点 约$9,080 约$20,180

以上数据以GER40 ≈ 25,700点位为示例计算。在实际投入资金前,请根据当前指数点位和您的实际账户规模重新计算上述公式。

按风险偏好推荐的仓位规模

  • 保守型(以资本保全为优先):敞口1.0倍至1.25倍。历史回撤保持在账户资金的约5.5%以下。
  • 稳健型(均衡增长):敞口1.5倍至1.75倍。历史回撤区间为6.5%至8.5%。
  • 标准型 - 经独立测试验证:敞口约2.0倍。与研究中的资金账户模拟结果一致,在真实的$5,000回撤和$2,500单日亏损限制下通过率达86.5%。
  • 进取型(最大值,不建议超过此水平):敞口2.2倍 - 独立研究发现仍能符合10%总回撤限制的上限。超过此水平未经测试,不建议使用。

重要提示 - 关于Prop交易公司与评估账户

大多数Prop交易公司和资金账户评估项目明确禁止在评估阶段使用第三方或购买的智能交易系统,许多项目在资金阶段也同样禁止使用。除非您已亲自向该公司确认其规则手册允许使用外部EA,否则请勿在评估账户或资金账户上运行本EA。在评估账户上使用不被允许的EA可能导致资格取消,无论盈利与否。研究中的资金账户模拟仅为风险规则的压力测试,并不代表本产品与任何特定Prop交易公司服务条款的兼容性声明。


免责声明

差价合约(CFD)及杠杆指数产品交易具有高风险,可能并不适合所有投资者。本文所展示的所有业绩数据均由MetaTrader策略测试器基于历史数据生成,并非实盘或模拟账户交易结果,除非明确注明为特定成本情景。无论是回测还是模拟得出的过往业绩,均不能可靠地预示未来结果。蒙特卡洛模拟假设未来的交易及盈亏分布与历史数据相似,但这无法反映市场条件的真实变化。杠杆会同时放大盈利和亏损;上述回撤数据为基于历史数据的示例性估算,在实盘交易中可能被超越。本产品及其随附文档仅供信息和教育用途,不构成财务、投资或交易建议。您需自行承担风险管理、仓位规模设置以及遵守您经纪商或Prop交易公司服务条款的全部责任。在投入资金前,请与您的经纪商核实每点价值、保证金及杠杆使用相关规定。

完整的18页独立技术验证报告及策略测试器结算单可应要求提供。

推荐产品
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
专家
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Master Blue Gold
Metab Alghnam
专家
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
Universal Counter Trend Grid EA MT5
Catur Cipto Nugroho
专家
Universal Counter-Trend Grid EA v2.5 MT5 — Multi-Currency Automated Execution System For MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/143356 Universal Counter-Trend Grid EA is an automated trading utility developed for the MetaTrader 5 platform designed to capitalize on mean-reversion price behavior during extended market conditions. The system integrates an adaptive grid calculation engine with a multi-layered signal confirmation matrix to execute positions at calculated price extreme
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
专家
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced：外汇和黄金市场的精准多策略掌控 释放 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced 的全部潜力，这是一款尖端的专家顾问（EA），专为以外科手术般的精准度征服外汇和 XAUUSD 市场而设计。这款人工智能驱动的 EA 专为精英交易者、对冲基金和机构投资者量身定制，结合了先进的混合策略——包括突破、均值回归、趋势跟随、剥头皮和亚洲时段——以及复杂的时机机制、流动性扫单检测和动态风险管理。在严格的回测中，是您利用市场动能并智胜市场操纵的终极工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK BLACK FRIDAY SALE IS HERE: $89.00 ONLY ，仅限下 10 次销售，下一价格 $399.00 赶快行动！ 为什么选择 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced？ 与容易落入市场陷阱或依赖高风险策略（如马丁格尔）的传统 EA 不同， HYBRID MULTI-STRATEGY 通过精心设计的多策略系统提供机构级性能。针对外汇和 XA
Recovery Boost Pro
Antonis Michos
5 (7)
专家
Source code available also.(Only serious offers) Advanced Recovery & Trading EA – Unmatched Flexibility and Control: The EA is used for recovering trades from other EAs that came into DD(Drawdown) or your manual trades as well. This EA is a feature-rich, precision-designed trading tool that offers capabilities far beyond what typical Expert Advisors provide. Designed for traders who demand adaptive strategies and robust risk control , this EA gives you complete power over every aspect of yo
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
SurfBot Bidirectional Forex Grid
Joao Prata Silva Yglesias
专家
SurfBot — a risk-managed, bidirectional mean-reversion grid for Forex (MetaTrader 5). SurfBot doesn't predict direction. It places a structured grid of orders around a moving anchor and harvests the natural oscillation of currency pairs — each pair running on the side that pays favorable swap (carry), with a portfolio layer that caps net exposure per currency so a single move never overloads your margin. Live performance (verified, real account): https://www.mql5.com/en/signals/2376539 Ke
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
专家
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Xerxes Quantum Vanguard
Napat Puangjunkum
专家
Xerxes Quantum Vanguard The Omni-Asset Hybrid Daily Action System (Trend + Mean Reversion | Multi-Asset ATR Logic | Quantum Dashboard)  Conquer Every Market Condition Xerxes Quantum Vanguard is not a single-strategy robot. It is a dual-core Hybrid Trading System- engineered for the active trader who demands daily market action. By seamlessly combining Trend Breakout- and Mean Reversion- algorithms, Xerxes adapts to whatever the market throws at it. Built from the ground up to support multiple
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
专家
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
专家
Code Components and Functionality Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
Roulette Grid Pro
Martin Bundgaard
专家
Roulette Grid Pro - 终极资产翻倍工具 将市场波动转化为您的最大优势！ 您是否厌倦了那些需要数月才能获得 2% 收益的“安全”EA？欢迎使用 Roulette Grid Pro 。这不仅仅是另一个机器人；它是一款专为希望利用马丁格尔原理的数学确定性快速扩张账户的交易者设计的 高能半算法动力工具 。 为什么叫“轮盘赌”？ 在赌场中，庄家拥有优势。但在外汇市场， 您 拥有优势，因为市场不会直线运动——它们是震荡的。 Roulette Grid Pro 利用这些震荡。您选择方向（红或黑 / 买入或卖出），EA 将以精确的数学计算处理最繁重的工作。 核心功能 手动触发控制： 您决定“轮盘何时转动”。根据您对支撑位、阻力位或新闻的分析来启动序列。 基于金额的网格（独家！）： 忘记点数（Pips）。以 硬性货币金额 设置您的层级间距。例如： “每当上一仓位亏损 -$10 时，开启新层级。” 这使风险管理变得直观且可视化。 动态马丁格尔引擎： 完全可定制的倍数。您可以控制手数增加的激进程度，以找到完美的“收支平衡”点。 实时性能仪表盘： 图表上简洁的显示界面，
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
专家
This is the official version of Opal EA, a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. Be aware of cracked versions/unofficial copies that either work only on demo accounts or are sold at suspiciously low prices. These reportedly lead to rapid account losses.   Opal also takes into account the study of psychol
Arohan Grid EURUSD
Homesh Nasre
专家
Arohan Grid EURUSD is a specialized Expert Advisor designed for automated grid trading on the EURUSD currency pair. This EA is built for stability and precision, allowing traders to customize parameters to match their risk management profile and broker conditions. Recommended Technical Requirements To ensure the EA operates as intended, please adhere to the following setup specifications: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M5 Leverage: 1:500 Account Type: ECN or Standard account with low spreads (
GoldSpire MT5
Mohamed Gaith Mouzeik
5 (3)
专家
GoldSpire MT5 是一款专业的 Grid 与 Basket Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD / Gold 交易开发。该 EA 结合了受控的网格管理、自适应市场过滤器以及内置保护功能，用于以更结构化、更注重风险控制的方式管理交易周期。 GoldSpire MT5 不是一个简单地持续开仓的普通网格机器人。EA 会分析当前市场环境，并根据不同的市场状态调整其交易行为。在较稳定的市场阶段，系统可以选择性地启动新的 basket；而在不明确、高波动或风险较高的市场环境中，额外的过滤器可以限制交易活动。 该 EA 的重点之一是网格控制。在打开新的 grid level 之前，GoldSpire MT5 会检查多个条件，包括市场结构、反向波动、spread、市场波动性和风险状态。这有助于避免在困难的市场阶段中不受控制地增加持仓。 推荐使用 交易品种: XAUUSD / Gold 时间周期: 灵活 最低入金: 500 USD 推荐入金: 2,000 USD 起 推荐杠杆: 优先 1:500 账户类型: 推荐 Hedging 账户 经纪商: 推
Dai Dai
Achmad Benny
专家
Dai Dai is a fully automated grid Expert Advisor for MetaTrader 5, built based on Stochastic divergence entries and a dynamically spaced grid that adapts to live market volatility. It opens the first position only when a confirmed divergence signal appears, then manages the open basket automatically — adding grid orders as price moves against it and closing the entire basket the moment a combined profit target in dollars is reached. The EA offers a choice between Martingale lot scaling and a fix
Razgon X
Mikhail Atarskii
专家
Razgon XAUUSD EA is a high-performance automated trading robot specifically designed for trading XAUUSD (Gold). The advisor uses a multi-level signal filtering system, including ALMA, trend filter based on EMA and MACD, allowing only high-quality trading decisions. Supports trading on multiple currency pairs and includes a built-in control panel with a transparent glass interface. Key Features ALMA indicator entry filter (fast and slow) Trend filter using three EMA (96) and EMA 200 MACD filter
该产品的买家也购买
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
专家
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
筛选:
无评论
回复评论