GER40 Regime Adaptive EA

Как эта система на самом деле смотрит на рынок

Система возврата к среднему, построенная не только на цене

Цена отклоняется от своего среднего значения, система ждёт, пока это отклонение станет достаточно большим, покупает, а затем удерживает позицию, пока цена не вернётся к цели.
Именно так работает классическая система возврата к среднему - всё решение основано только на цене и ни на чём другом.
Наша система тоже относится к возврату к среднему. Просто она отказывается принимать это решение, опираясь только на цену.

Что система отслеживает на самом деле

Вместо того чтобы отслеживать только цену, система следит за единым комбинированным показателем, построенным сразу из четырёх составляющих: импульс, тренд, положение в рыночном цикле и волатильность. Именно этот комбинированный показатель - а не сам по себе ценовой график - подсказывает системе, что достигнута экстремальная зона, заслуживающая действия.

Это важно, потому что цена и этот показатель не всегда движутся синхронно. Бывают периоды, когда цена фактически прошла небольшое расстояние, но базовый показатель уже достиг своего экстремума. Система, построенная только на цене, всё ещё бы выжидала. Наша - уже начала действовать.

Внутри экстремальной зоны

Оказавшись внутри одной из таких экстремальных зон, система не совершает одну сделку и не замирает. Она отслеживает всплеск импульса внутри этой зоны. Когда импульс появляется - покупает. Если импульс угасает или не развивается - выходит из позиции. Если импульс снова появляется в той же зоне - снова покупает. Это может повторяться несколько раз, прежде чем рынок наконец пройдёт весь путь на другую сторону.

Почему процент выигрышных сделок выглядит низким

Большинство отдельных попыток не окупаются - импульс чаще колеблется, чем действительно закрепляется. Но когда он закрепляется, движение обычно оказывается настоящим, ведь именно такие движения этот показатель и призван улавливать.

Вот честная причина, почему процент выигрышных сделок на бумаге выглядит низким: большинство входов в зоне - это небольшие пробные сделки, а не полноценные ставки, и лишь немногие из них улавливают реальное движение. Именно поэтому убытки, как правило, остаются небольшими и изолированными друг от друга, по одному за раз, тогда как случающиеся выигрыши оказываются несоразмерно крупными.

Много небольших убытков. Горстка крупных выигрышей.
Именно такая форма распределения снижает просадку.

Именно эта форма распределения делает безопасным использование более высокого плеча - не потому, что какая-то отдельная сделка становится безопаснее, а потому, что вся совокупность сделок ведёт себя иначе, чем одна крупная ставка, основанная только на цене.



Материалы для проверки

Симуляция в тестере стратегий (видео): Смотреть симуляцию

Полный технический документ (PDF): Читать документ

Все показатели, упомянутые в материалах выше, являются результатом исторического моделирования и не являются результатами торговли на реальном счёте.

Качество важнее количества: "Этот советник использует строгую фильтрацию и активен на рынке лишь 15% времени, чтобы избегать неудачных сетапов. Не ожидайте 10 сделок в день. Ожидайте крайне избирательные сетапы с высокой вероятностью успеха."




GER40 Regime-Adaptive EA

Институциональный уровень проверки для системной торговли индексами

Ограниченное количество лицензий. Цена растёт по мере заполнения слотов.
Это не продукт с неограниченным количеством копий для розничного рынка. Общее число активных копий ограничено, и цена повышается по уровням по мере того, как слоты раскупаются. Продукт рассчитан на трейдеров, управляющих капиталом от $50 000 до $100 000+ и желающих принимать решения по размеру позиции и риску на основе проверяемых данных.


Цены и уровни лицензий

Цена повышается фиксированными шагами по мере раскупки копий лицензии. После распродажи уровня он больше не открывается заново.

Слот лицензии Цена (USD) Цель / стратегия
Копии 1-3 $1 300 Пилотный запуск: Минимальная стартовая цена. Сильный стимул для первых трёх избранных ранних покупателей.
Копии 4-6 $1 600 Шаг подтверждения: Небольшое, плавное повышение цены после того, как первые три пользователя подтвердят успешное развёртывание.
Копии 7-9 $1 900 Уровень импульса: Дальнейшее плавное повышение цены по мере роста числа пользователей и накопления результатов.
Копии 10-12 $2 200 Премиальная цель: Установленная базовая розничная цена перед закрытием публичного этапа продаж.
Копии 13-15 $4 400 Институциональное удвоение: Цена удваивается сразу после того, как раскуплена 12-я копия.

Все цены указаны за годовую лицензию. Помесячные или частичные варианты оплаты не предлагаются. Суммы в рублях приблизительны; обязательной является цена в USD на момент покупки.

Что вы приобретаете

Полностью автоматизированный, работающий только на покупку советник для GER40 (DAX40), таймфрейм H1, построенный на модели переключения между двумя рыночными режимами. Каждое утверждение ниже подтверждено проверенным 6-месячным прогоном в тестере стратегий MetaTrader и отдельным 18-страничным независимым техническим отчётом о проверке, охватывающим 2,5 года данных, 10 000 симуляций методом Монте-Карло и полную симуляцию риска на фондированном счёте. Оба исходных документа доступны для ознакомления.

Проверенные результаты в тестере стратегий

Важно: Приведённые ниже результаты получены в тестере стратегий MetaTrader на исторических ценовых данных (январь - июль 2026, GER40 H1, данные FOREX.com, качество истории 100%). Это результаты бэктеста, а не результаты торговли на реальном или демо-счёте в реальном времени.

Показатель Результат
Чистая прибыль $19 217 на счёте $50 000
Профит-фактор 1.48
Коэффициент Шарпа 3.95
Фактор восстановления 1.90
Максимальная просадка по эквити 14.05%
Всего сделок 121
Качество истории 100%

О проценте выигрышных сделок напрямую

Процент выигрышных сделок составляет примерно 31-35%. Это заложено в самой конструкции, а не является слабостью - это движок для захвата пробоев/трендов, а не скальпер. Он допускает множество небольших контролируемых убытков в ожидании крупных выигрышей, которые и обеспечивают результат стратегии.

Показатель Тестер стратегий (6 мес.) Независимое исследование (2,5 года)
Процент выигрышей 30.6% 35.5%
Средняя прибыльная сделка $1 601 121.8 пт
Средняя убыточная сделка -$476 -40.9 пт
Соотношение прибыль/риск 3.4 к 1 2.98 к 1
Профит-фактор 1.48 1.65

В независимом исследовании отдельно тестировалось добавление жёстких стоп-лоссов для повышения процента выигрышных сделок. Результат: любой протестированный уровень жёсткого стоп-лосса разрушал прибыльность, поскольку прибыльные сделки в среднем уходят на 84+ пункта в минус, прежде чем развернуться и пойти в рост. Системе нужен запас хода для работы - именно этот запас и создаёт соотношение прибыль/риск, близкое к 3 к 1. Это задокументировано в техническом документе, а не является предположением.

Ключевые результаты независимой проверки (2,5 года, 15 174 бара)

  • Проверка параметров - Основная логика входа независимо восстановлена из сырых данных с точностью до 1 части на 100 миллионов.
  • Риск порядка сделок методом Монте-Карло (10 000 прогонов) - Исторические сделки перетасованы 10 000 раз, чтобы изолировать фактор случайности последовательности. Реальная просадка системы с фильтрацией по режиму находится на благоприятной стороне собственного распределения.
  • Прямое моделирование Монте-Карло (10 000 смоделированных лет) - Вероятность 81-86% достичь цели по прибыли в 10%, и лишь 2-5% вероятность превышения лимитов просадки.
  • Стресс-тест транзакционных издержек - При жёстких издержках в 3 пункта за круговую сделку чистая прибыль снизилась лишь на 17% (против 57% для нефильтрованной базовой версии).
  • Стабильность по временным сегментам - Каждое отдельное 6-месячное окно на протяжении 2,5 лет закрылось с чистой прибылью, без "мёртвых" периодов.
  • Симуляция на фондированном счёте - На счёте $50 тыс. с лимитом просадки $5 000 и дневным лимитом убытка $2 500: 86.5% случаев прохождения при 2-кратной экспозиции, лишь 6.7% случаев нарушения лимитов.

Требования к инфраструктуре

Требование Спецификация
Задержка исполнения Необходимо использовать VPS с задержкой менее 15 мс относительно сервера сопоставления заявок вашего брокера.
Минимальная капитализация Рекомендуемый минимальный баланс счёта - $5 000 (либо эквивалентный масштаб проп-челленджа), чтобы уверенно покрывать внутридневную стоимость тика контракта.
Выбор брокера Используйте брокера с узкими, стабильными спредами по GER40 и надёжным исполнением ордеров. Брокер с широкими или нестабильными спредами незаметно "съест" задокументированное выше соотношение прибыль/риск. Перед выходом на реальную торговлю уточните у брокера типичный спред и проскальзывание по GER40 в те часы, когда вы планируете торговать.

Расчёт размера позиции - как связаны плечо, размер счёта и просадка

Стоимость пункта ($) = (Размер счёта × Множитель экспозиции) ÷ Уровень индекса GER40

Пример расчёта, GER40 на уровне 25 700: счёт $50 000 × экспозиция 2.0x ÷ 25 700 = $3.89 за пункт индекса

Экспозиция Историческая макс. просадка Худшая просадка в стресс-сценарии Профиль риска
1.0x ~4.5% ~10.1% Консервативный
1.5x ~6.8% ~15.1% Умеренный
2.0x ~9.1% ~20.2% Стандартный (соответствует тесту на фондированном счёте)
2.2x ~10.0% ~22.2% Агрессивный (протестированный максимум)

Что это означает в деньгах

Размер счёта Экспозиция Стоимость пункта Историческая просадка ($) Просадка в стресс-сценарии ($)
$50 000 1.5x $2.92/пт ~$3 400 ~$7 570
$50 000 2.0x $3.89/пт ~$4 540 ~$10 090
$75 000 1.5x $4.38/пт ~$5 100 ~$11 350
$100 000 1.5x $5.84/пт ~$6 810 ~$15 140
$100 000 2.0x $7.78/пт ~$9 080 ~$20 180

Расчёты приведены для уровня GER40 ≈ 25 700 в качестве иллюстрации. Перед вложением капитала пересчитайте формулу выше с учётом текущего уровня индекса и вашего фактического размера счёта.

Рекомендации по размеру позиции в зависимости от риск-аппетита

  • Консервативный (приоритет - сохранение капитала): экспозиция 1.0x-1.25x. Историческая просадка остаётся ниже ~5.5% от счёта.
  • Умеренный (сбалансированный рост): экспозиция 1.5x-1.75x. Историческая просадка в диапазоне 6.5-8.5%.
  • Стандартный - как протестировано независимо: экспозиция ~2.0x. Соответствует симуляции фондированного счёта в исследовании, показывающей 86.5% случаев прохождения при реальном мандате просадки $5 000 и дневного лимита убытка $2 500.
  • Агрессивный (максимум, не рекомендуется превышать): экспозиция 2.2x - верхняя граница, при которой, согласно независимому исследованию, просадка всё ещё укладывалась в мандат общей просадки 10%. Превышение этого уровня не протестировано и не рекомендуется.

Важно - проп-фирмы и оценочные счета

Большинство программ оценки проп-фирм и фондированных счетов прямо запрещают использование сторонних или приобретённых советников на этапе оценки, а многие запрещают их и на фондированном этапе. Не запускайте этот советник на оценочном или фондированном счёте, пока лично не убедитесь по правилам конкретной фирмы, что использование сторонних советников разрешено. Использование запрещённого советника на оценочном счёте может привести к дисквалификации независимо от прибыльности. Симуляция на фондированном счёте в исследовании - это стресс-тест риск-мандата, а не заявление о совместимости с условиями обслуживания какой-либо конкретной проп-фирмы.


Отказ от ответственности

Торговля контрактами на разницу цен (CFD) и индексными продуктами с плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Все показатели результатов, представленные здесь, получены с помощью тестера стратегий MetaTrader на исторических данных и не являются результатами торговли на реальном или демо-счёте, за исключением случаев, где явно указан конкретный сценарий издержек. Прошлые результаты, будь то бэктест или симуляция, не являются надёжным индикатором будущих результатов. Симуляции методом Монте-Карло предполагают, что будущее распределение сделок и прибыли/убытков будет схоже с историческим, что не может учесть реальное изменение рыночных условий. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки; показатели просадки выше являются иллюстративными оценками на основе исторических данных и могут быть превышены в реальной торговле. Данный продукт и сопроводительная документация предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не являются финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Вы несёте единоличную ответственность за собственное управление рисками, размер позиций и соблюдение условий обслуживания вашего брокера или проп-фирмы. Перед вложением капитала уточните у своего брокера стоимость пункта, маржинальные требования и условия использования кредитного плеча.

Полный 18-страничный независимый технический отчёт о проверке и выписка из тестера стратегий доступны по запросу.

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XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
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