OracleTrading Candlestick Reversal Signals — 智能多层级确认的反转K线形态搜索工具

该指标可在图表上精准识别 18 种经典反转K线形态。它不仅会绘制箭头，还会为每个信号赋予 1 到 10 的强度评分，评分依据包括与趋势方向的一致性以及来自 10 个主流技术指标 的多重确认。

这不是一个普通的“箭头”指标，而是一个真正的 confluence（多重确认）分析工具。它能够有效过滤掉随机出现的弱形态，只保留那些从多个独立角度同时得到强力确认的高质量信号。

🕯 18 种K线形态

单根与双根K线形态： 锤头线 (Hammer)、倒锤头线 (Inverted Hammer)、吊颈线 (Hanging Man)、射击之星 (Shooting Star)、看涨/看跌吞没形态 (Bullish/Bearish Engulfing)、看涨/看跌孕线 (Bullish/Bearish Harami)、刺透形态 (Piercing Line)、乌云盖顶 (Dark Cloud Cover)、双顶/双底 (Tweezer Top/Bottom)。

强劲的三根K线及特殊形态： 晨星 (Morning Star)、暮星 (Evening Star)、蜻蜓十字星 (Dragonfly Doji)、墓碑十字星 (Gravestone Doji)、三白兵 (Three White Soldiers)、三黑鸦 (Three Black Crows)。

每个形态都可以单独开启或关闭。“锤头”和“射击之星”的形态会根据前一趋势自动进行上下文分类（Hammer/Hanging Man、Shooting Star/Inverted Hammer —— 这不是不同的算法，而是对相同K线几何形态的智能上下文解读）。

📊 基于10个指标的多重确认系统

每个检测到的形态都会额外经过以下10个指标的严格验证：

RSI — 超买/超卖区域 + 价格与RSI的简化背离 Stochastic — 从20/80区域的反转信号 Bollinger Bands — 价格触及通道边界 EMA 50 / EMA 200 — 与趋势方向保持一致 MACD — 柱状图反转 ADX — 当前趋势的强度 Volume — 成交量相对于平均水平的明显爆发 ATR — 最小波动率过滤 + 自动止损建议 Ichimoku Cloud — 价格相对于云图的位置 CCI — 极端区域（±100）

每增加一个确认条件，信号强度评分就会 +1。已触发的确认条件列表可直接显示在图表标签中。

🎯 信号强度评分（1–10分）

计算公式： 基础形态强度 + 趋势一致性加分（+2） + 强ADX确认（+1） + 多重 confluence 加分。

强度低于 3/10 的信号永远不会显示 —— 这是内置的保护机制，无法通过参数设置绕过。您还可以手动调整最低阈值，以匹配自己的交易风格和风险偏好。

🔍 智能图表显示

形态名称和强度评分直接以文字形式显示在图表上

支持 垂直或水平 两种标签方向

两种标签方向 按强度优先显示 （非最大值抑制）：当多个信号相邻时，仅最强的信号会显示标签，避免文字重叠和视觉混乱

（非最大值抑制）：当多个信号相邻时，仅最强的信号会显示标签，避免文字重叠和视觉混乱 可灵活设置标签的历史深度和最小间距，即使在密集的时间框架下也能保持图表清晰易读

⏱ 多时间框架模式

支持将更高时间框架的形态直接叠加显示在当前图表上（例如在H1图表上显示H4形态），使用独立颜色和放大箭头，并在标签中清晰标注时间框架来源。

🛡 趋势过滤器

严格移动平均线过滤器 （MA/EMA，周期可自定义）—— 仅在趋势方向上产生信号

（MA/EMA，周期可自定义）—— 仅在趋势方向上产生信号 严格ADX过滤器 —— 仅在趋势明确的市场环境中生成信号

🔔 警报与EA集成

每个新信号均支持 Alert 、推送通知和邮件提醒

、推送通知和邮件提醒 信号强度缓冲区（Buy Strength / Sell Strength）可通过 iCustom() 函数读取

函数读取 可直接作为构建自动交易系统（Expert Advisor / EA）的优质信号源

适合哪些交易者

手动交易K线形态、希望过滤弱信号的交易者

偏好 多重确认（confluence） 交易方法而非单一指标的交易者

交易方法而非单一指标的交易者 需要高质量已评分信号缓冲区的EA开发者和量化交易者

⚠️ 重要提示

本指标是技术分析与多重确认过滤工具，而非“圣杯”交易系统。它不能保证盈利。请务必结合严格的风险管理、使用止损，并进行您自己的市场分析。

强烈建议在使用真实账户前，先在策略测试器中进行充分的历史回测和参数优化。