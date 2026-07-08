OracleTrading Candlestick Reversal Signals
- 指标
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Ilia MakarЯ Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
- 版本: 4.0
- 更新: 11 七月 2026
OracleTrading Candlestick Reversal Signals — 智能多层级确认的反转K线形态搜索工具
该指标可在图表上精准识别 18 种经典反转K线形态。它不仅会绘制箭头，还会为每个信号赋予 1 到 10 的强度评分，评分依据包括与趋势方向的一致性以及来自 10 个主流技术指标 的多重确认。
这不是一个普通的“箭头”指标，而是一个真正的 confluence（多重确认）分析工具。它能够有效过滤掉随机出现的弱形态，只保留那些从多个独立角度同时得到强力确认的高质量信号。
🕯 18 种K线形态
单根与双根K线形态： 锤头线 (Hammer)、倒锤头线 (Inverted Hammer)、吊颈线 (Hanging Man)、射击之星 (Shooting Star)、看涨/看跌吞没形态 (Bullish/Bearish Engulfing)、看涨/看跌孕线 (Bullish/Bearish Harami)、刺透形态 (Piercing Line)、乌云盖顶 (Dark Cloud Cover)、双顶/双底 (Tweezer Top/Bottom)。
强劲的三根K线及特殊形态： 晨星 (Morning Star)、暮星 (Evening Star)、蜻蜓十字星 (Dragonfly Doji)、墓碑十字星 (Gravestone Doji)、三白兵 (Three White Soldiers)、三黑鸦 (Three Black Crows)。
每个形态都可以单独开启或关闭。“锤头”和“射击之星”的形态会根据前一趋势自动进行上下文分类（Hammer/Hanging Man、Shooting Star/Inverted Hammer —— 这不是不同的算法，而是对相同K线几何形态的智能上下文解读）。
📊 基于10个指标的多重确认系统
每个检测到的形态都会额外经过以下10个指标的严格验证：
- RSI — 超买/超卖区域 + 价格与RSI的简化背离
- Stochastic — 从20/80区域的反转信号
- Bollinger Bands — 价格触及通道边界
- EMA 50 / EMA 200 — 与趋势方向保持一致
- MACD — 柱状图反转
- ADX — 当前趋势的强度
- Volume — 成交量相对于平均水平的明显爆发
- ATR — 最小波动率过滤 + 自动止损建议
- Ichimoku Cloud — 价格相对于云图的位置
- CCI — 极端区域（±100）
每增加一个确认条件，信号强度评分就会 +1。已触发的确认条件列表可直接显示在图表标签中。
🎯 信号强度评分（1–10分）
计算公式： 基础形态强度 + 趋势一致性加分（+2） + 强ADX确认（+1） + 多重 confluence 加分。
强度低于 3/10 的信号永远不会显示 —— 这是内置的保护机制，无法通过参数设置绕过。您还可以手动调整最低阈值，以匹配自己的交易风格和风险偏好。
🔍 智能图表显示
- 形态名称和强度评分直接以文字形式显示在图表上
- 支持垂直或水平两种标签方向
- 按强度优先显示（非最大值抑制）：当多个信号相邻时，仅最强的信号会显示标签，避免文字重叠和视觉混乱
- 可灵活设置标签的历史深度和最小间距，即使在密集的时间框架下也能保持图表清晰易读
⏱ 多时间框架模式
支持将更高时间框架的形态直接叠加显示在当前图表上（例如在H1图表上显示H4形态），使用独立颜色和放大箭头，并在标签中清晰标注时间框架来源。
🛡 趋势过滤器
- 严格移动平均线过滤器（MA/EMA，周期可自定义）—— 仅在趋势方向上产生信号
- 严格ADX过滤器 —— 仅在趋势明确的市场环境中生成信号
🔔 警报与EA集成
- 每个新信号均支持 Alert、推送通知和邮件提醒
- 信号强度缓冲区（Buy Strength / Sell Strength）可通过 iCustom() 函数读取
- 可直接作为构建自动交易系统（Expert Advisor / EA）的优质信号源
适合哪些交易者
- 手动交易K线形态、希望过滤弱信号的交易者
- 偏好 多重确认（confluence） 交易方法而非单一指标的交易者
- 需要高质量已评分信号缓冲区的EA开发者和量化交易者
⚠️ 重要提示
本指标是技术分析与多重确认过滤工具，而非“圣杯”交易系统。它不能保证盈利。请务必结合严格的风险管理、使用止损，并进行您自己的市场分析。
强烈建议在使用真实账户前，先在策略测试器中进行充分的历史回测和参数优化。