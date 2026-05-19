Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统

无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。

买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

MT4版本也已发售：https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。

这是为谁设计的

工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者

只想交易经过过滤的高质量信号的人

隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者

想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150）

厌倦了猜测TP/SL设置位置的人

因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者

与剥头皮版本完美配合

Gold Signal Pro（剥头皮版本，M5/M15）以高频率每天发出5-20个信号。

Gold Signal Swing Pro（本产品，M30/H1/H4）发出较少信号，但每个目标都是更大的波动。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

两者一起使用，您将覆盖从M5到H4的所有黄金时间框架。剥头皮交易者添加摆动以确认，繁忙的交易者将摆动作为核心，剥头皮信号作为额外机会。

由于摆动版本的信号比剥头皮版本少，想要更高频率的交易者应同时运行两者。只想要最严格过滤信号的交易者可以单独使用此摆动版本。

您的问题——以及解决方案

黄金每天波动$30-$50。在摆动时间框架上，一个信号可以带来$50-$150。但这些场景对任何尝试过的人都很熟悉：

您在工作或睡觉时机会溜走

M5/M15信号让您因持续噪音而精疲力尽

您尝试摆动交易但被假突破击溃

您看着$30的利润想着是否会到$50——然后反转

您不知道在哪里设置SL，所以甚至不敢入场

整天看图让您疲惫不堪

Gold Signal Swing Pro的构建就是为了解决所有这些。不是用一个过滤器——而是七个，外加完整的RR保证系统。

如何使用——3步骤

图表上出现箭头信号 在面板上检查TP价格、SL价格、质量评分和风险回报比 下单并等待

没有猜测。没有复杂的分析。跟随箭头，按数字管理。您不必盯着图表。

不只是入场——完整的退出计划已显示

大多数摆动指标告诉您何时入场，其余留给您。

此指标在信号触发的那一刻显示所有内容：

箭头：入场方向和价格

绿色区域：止盈目标和精确价格

红色区域：止损水平和精确价格

面板：TP、SL、RR比率和质量评分显示为数字

只需将显示的数字输入您的订单。无需计算。睡前设置TP/SL，交易自行运行。

7个独立过滤器——真正的优势

在信号出现之前，市场必须同时通过7个过滤器：

过滤器1 — 波动率异常检测：在ATR峰值和死市场期间阻止信号。

过滤器2 — MA结构检查：验证SMA 13/21/75/100对齐。

过滤器3 — 趋势方向过滤器：结合MA斜率和价格位置。

过滤器4 — MA角度过滤器：消除平坦MA垃圾信号。大幅减少区间市场损失。

过滤器5 — 更高时间框架过滤器（D1）：在允许M30/H1/H4入场之前检查D1趋势。

过滤器6 — RSI过滤器：阻止在超买/超卖极端的入场。

过滤器7 — 突破阻止：区分真正的回调和虚假突破。

过滤器失败 = 无信号 = 不交易。大多数XAUUSD摆动指标有1-2个过滤器。这个有7个。

RR保证系统——消除所有数学上糟糕的信号

许多摆动指标产生"TP $15, SL $50"这样的失败信号。这在数学上是不可获胜的。三次胜利被一次失败抵消。

Gold Signal Swing Pro具有3阶段自动调整逻辑：

尝试缩小SL 如果失败，尝试提高TP 如果仍低于阈值，则两者都钳制

结果：每个信号都保证最低RR 1:1.2。摆动交易生存的数学基础。

2个过滤级别——匹配您的风格

SAFE — 严格模式。首次触摸过滤器强制开启。较低的信号频率，最高精度。给讨厌输的交易者。

STANDARD（默认）— 平衡模式。所有过滤器默认，所有信号显示。最佳精度-频率平衡。如果不确定，建议设置。

在参数中一键切换。两种模式下TP/SL计算相同。

质量评分——每个信号自动4级分级

[S] — 最高等级，所有11个条件都满足。最强信号。正常到更大手数，更宽TP。

[A] — 高信心，多个收敛因素。正常手数，标准TP/SL。

[B] — 标准信号，满足基本条件（具有先前相反的运动）。正常到半手数。

[★] — 高胜率紧密信号。TP/SL自动变窄。价格更容易达到TP，预期更高胜率。正常手数，快速获利。

混合S/A/B/★，每日信号频率大幅增加。

动态TP/SL——每次都适应市场

每个信号根据触及哪个MA、质量评分、当前波动率、连续信号计数、特定时间框架上限和区间检测重新计算。TP/SL匹配当前市场，而非固定值。

M30：最大TP $25 / 最大SL $12

H1：最大TP $40 / 最大SL $15

H4：最大TP $150 / 更宽SL

4个MA——4种交易类型

13MA — 浅回调。紧凑TP/SL。

21MA — 标准回调。最频繁的信号。平衡的TP/SL。

75MA — 深回调。宽TP/SL。

100MA — 最深回调。主要支撑/阻力。宽TP/SL。

面板——一屏需要的所有内容

4个MA值、斜率、距离。过滤级别。趋势状态。D1上下文。ATR状态。RSI值。信号详情。TP/SL价格。RR比率。胜/负计数器。浮动P/L。点差监视器。倒计时计时器。

高级金色边框设计。当信号激活时面板边框动态变色（BUY为蓝色，SELL为红色）。

3种交易模式

INTRA M30 — 日内摆动。最高信号频率（每天4-8个）。强趋势期间冷却时间自动缩短，以乘更大的波。

SWING H1 — 标准摆动。每天1-3个信号。在工作任务之间检查。

POSITION H4 — 持仓模式。每周3-10个信号。一个信号目标$30-$150。

最佳设置：三个并排显示。H4确定方向，H1找回调，M30抓时机。

添加剥头皮版本（M5/M15）以主导每个黄金时间框架。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

MT4版本

本产品是MT5版本。如果您使用MetaTrader 4，可在此处获取MT4版本：

MT4版本：https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

两个版本共享相同的信号逻辑、TP/SL计算、分级和面板显示。选择与您的平台匹配的版本。

警报

PC声音警报。MT5手机推送通知。也可配置电子邮件。高质量信号（S/A级）有专用声音。

这些时间框架非常适合警报驱动的交易。与每分钟响一次手机的M5不同，只有有意义的信号才会通过。夜间触发信号？早上查看手机，将TP/SL输入订单——完成。

仅黄金。专为黄金设计。

每个过滤器、阈值和TP/SL计算都是从头开始为XAUUSD构建的。不是带黄金设置的通用FX指标。纯黄金指标。每个时间框架（M30/H1/H4）都有自己优化的ATR和MTF基线。

会话自动检测

悉尼、东京、伦敦、纽约——无论经纪商服务器时间如何，自动检测。

点差监视器

绿色 = GO。黄色 = 注意。红色 = 等待。始终在图表上可见。

无重绘——保证

信号从不重绘、从不重画、从不延迟。一旦箭头和TP/SL区域出现，它们将永久锁定。在M30蜡烛的30分钟、H1的1小时、H4的4小时期间——信号从不消失，TP/SL位置从不偏移。您的隔夜订单不会在早上被打乱。

获得更好结果的三条规则

仅在更高时间框架一致时交易（如果H4是SELL，则跳过H1/M30 BUY） 仅在S、A和★信号上使用正常手数（B级是警告——半手或跳过） 注意超买/超卖信号（RSI > 70的BUY或RSI < 30的SELL具有高反转风险）

背景——12年经验

这不是为出售而构建的。它是因为我需要它而构建的。12年只交易黄金。两次账户爆仓。每个过滤器阈值都用真钱验证。我每天都在自己的交易中使用它。

在为M5/M15发布剥头皮版本（Gold Signal Pro）后，我不断听到相同的反馈："我工作太忙无法盯M5"，"我想在H1/H4上获得相同质量"。Gold Signal Swing Pro就是答案——为摆动时间框架从头重新设计。

规格

平台：MetaTrader 5

品种：仅XAUUSD

时间框架：M30、H1、H4

推荐点差：$1.0或更少

FAQ

Q：可以用于FX货币对吗？

A：不能。仅XAUUSD。

Q：可以用于M5或M15吗？

A：不能。仅M30、H1、H4。如果您需要M5/M15剥头皮/日内交易，请查看剥头皮版本。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Q：我用MT4。有MT4版本吗？

A：有。MT5版本单独出售：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

两个版本共享相同的信号逻辑和TP/SL计算。

Q：可以与剥头皮版本一起运行吗？

A：可以，推荐。短期用剥头皮版本，长期用此摆动版本覆盖每个黄金时间框架。两者可以连接到同一图表。

Q：需要调整参数吗？

A：默认设置已优化。只有过滤级别需要偶尔调整。

Q：为什么信号没有出现？

A：过滤器正常工作。与剥头皮版本相比，M30/H1/H4按设计具有较少的信号。等待适当的设置。如果想要更高频率，请与剥头皮版本一起运行。

Q：胜率是多少？

A：随市场条件变化——检查内置计数器。RR保证系统确保每个信号至少有RR 1:1.2。

Q：信号的SL可以大于TP吗？

A：不能。RR保证系统自动执行最低RR 1:1.2。

Q：会重绘吗？

A：从不。保证。

Q：有手册吗？

A：有。购买后向我发送消息，我将提供PDF手册以及AI Zone Radar奖励。

买家奖励

现货许可证买家免费获得以下内容：

AI Zone Radar（价值$59）：自动支撑/阻力检测指标

PDF手册：设置和交易规则的完整指南

租赁不符合条件。购买后在MQL5上向我发送直接消息以接收两者。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

评论

如果此指标帮助您的交易，请留下评论。您的反馈帮助其他交易者做出明智的决定。

风险披露

这是决策支持工具，不是投资建议。过去的表现不保证未来的结果。XAUUSD具有高波动性和重大损失潜力。仅用您可以承受损失的资金进行交易。强烈建议低点差环境。