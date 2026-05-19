Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL

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Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统

无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。

买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

MT4版本也已发售：https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。

这是为谁设计的

  • 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者

  • 只想交易经过过滤的高质量信号的人

  • 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者

  • 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150）

  • 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人

  • 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者

与剥头皮版本完美配合

Gold Signal Pro（剥头皮版本，M5/M15）以高频率每天发出5-20个信号。

Gold Signal Swing Pro（本产品，M30/H1/H4）发出较少信号，但每个目标都是更大的波动。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

两者一起使用，您将覆盖从M5到H4的所有黄金时间框架。剥头皮交易者添加摆动以确认，繁忙的交易者将摆动作为核心，剥头皮信号作为额外机会。

由于摆动版本的信号比剥头皮版本少，想要更高频率的交易者应同时运行两者。只想要最严格过滤信号的交易者可以单独使用此摆动版本。

您的问题——以及解决方案

黄金每天波动$30-$50。在摆动时间框架上，一个信号可以带来$50-$150。但这些场景对任何尝试过的人都很熟悉：

  • 您在工作或睡觉时机会溜走

  • M5/M15信号让您因持续噪音而精疲力尽

  • 您尝试摆动交易但被假突破击溃

  • 您看着$30的利润想着是否会到$50——然后反转

  • 您不知道在哪里设置SL，所以甚至不敢入场

  • 整天看图让您疲惫不堪

Gold Signal Swing Pro的构建就是为了解决所有这些。不是用一个过滤器——而是七个，外加完整的RR保证系统。

如何使用——3步骤

  1. 图表上出现箭头信号

  2. 在面板上检查TP价格、SL价格、质量评分和风险回报比

  3. 下单并等待

没有猜测。没有复杂的分析。跟随箭头，按数字管理。您不必盯着图表。

不只是入场——完整的退出计划已显示

大多数摆动指标告诉您何时入场，其余留给您。

此指标在信号触发的那一刻显示所有内容：

  • 箭头：入场方向和价格

  • 绿色区域：止盈目标和精确价格

  • 红色区域：止损水平和精确价格

  • 面板：TP、SL、RR比率和质量评分显示为数字

只需将显示的数字输入您的订单。无需计算。睡前设置TP/SL，交易自行运行。

7个独立过滤器——真正的优势

在信号出现之前，市场必须同时通过7个过滤器：

过滤器1 — 波动率异常检测：在ATR峰值和死市场期间阻止信号。

过滤器2 — MA结构检查：验证SMA 13/21/75/100对齐。

过滤器3 — 趋势方向过滤器：结合MA斜率和价格位置。

过滤器4 — MA角度过滤器：消除平坦MA垃圾信号。大幅减少区间市场损失。

过滤器5 — 更高时间框架过滤器（D1）：在允许M30/H1/H4入场之前检查D1趋势。

过滤器6 — RSI过滤器：阻止在超买/超卖极端的入场。

过滤器7 — 突破阻止：区分真正的回调和虚假突破。

过滤器失败 = 无信号 = 不交易。大多数XAUUSD摆动指标有1-2个过滤器。这个有7个。

RR保证系统——消除所有数学上糟糕的信号

许多摆动指标产生"TP $15, SL $50"这样的失败信号。这在数学上是不可获胜的。三次胜利被一次失败抵消。

Gold Signal Swing Pro具有3阶段自动调整逻辑：

  1. 尝试缩小SL

  2. 如果失败，尝试提高TP

  3. 如果仍低于阈值，则两者都钳制

结果：每个信号都保证最低RR 1:1.2。摆动交易生存的数学基础。

2个过滤级别——匹配您的风格

SAFE — 严格模式。首次触摸过滤器强制开启。较低的信号频率，最高精度。给讨厌输的交易者。

STANDARD（默认）— 平衡模式。所有过滤器默认，所有信号显示。最佳精度-频率平衡。如果不确定，建议设置。

在参数中一键切换。两种模式下TP/SL计算相同。

质量评分——每个信号自动4级分级

[S] — 最高等级，所有11个条件都满足。最强信号。正常到更大手数，更宽TP。

[A] — 高信心，多个收敛因素。正常手数，标准TP/SL。

[B] — 标准信号，满足基本条件（具有先前相反的运动）。正常到半手数。

[★] — 高胜率紧密信号。TP/SL自动变窄。价格更容易达到TP，预期更高胜率。正常手数，快速获利。

混合S/A/B/★，每日信号频率大幅增加。

动态TP/SL——每次都适应市场

每个信号根据触及哪个MA、质量评分、当前波动率、连续信号计数、特定时间框架上限和区间检测重新计算。TP/SL匹配当前市场，而非固定值。

  • M30：最大TP $25 / 最大SL $12

  • H1：最大TP $40 / 最大SL $15

  • H4：最大TP $150 / 更宽SL

4个MA——4种交易类型

13MA — 浅回调。紧凑TP/SL。

21MA — 标准回调。最频繁的信号。平衡的TP/SL。

75MA — 深回调。宽TP/SL。

100MA — 最深回调。主要支撑/阻力。宽TP/SL。

面板——一屏需要的所有内容

4个MA值、斜率、距离。过滤级别。趋势状态。D1上下文。ATR状态。RSI值。信号详情。TP/SL价格。RR比率。胜/负计数器。浮动P/L。点差监视器。倒计时计时器。

高级金色边框设计。当信号激活时面板边框动态变色（BUY为蓝色，SELL为红色）。

3种交易模式

INTRA M30 — 日内摆动。最高信号频率（每天4-8个）。强趋势期间冷却时间自动缩短，以乘更大的波。

SWING H1 — 标准摆动。每天1-3个信号。在工作任务之间检查。

POSITION H4 — 持仓模式。每周3-10个信号。一个信号目标$30-$150。

最佳设置：三个并排显示。H4确定方向，H1找回调，M30抓时机。

添加剥头皮版本（M5/M15）以主导每个黄金时间框架。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

MT4版本

本产品是MT5版本。如果您使用MetaTrader 4，可在此处获取MT4版本：

MT4版本：https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

两个版本共享相同的信号逻辑、TP/SL计算、分级和面板显示。选择与您的平台匹配的版本。

警报

PC声音警报。MT5手机推送通知。也可配置电子邮件。高质量信号（S/A级）有专用声音。

这些时间框架非常适合警报驱动的交易。与每分钟响一次手机的M5不同，只有有意义的信号才会通过。夜间触发信号？早上查看手机，将TP/SL输入订单——完成。

仅黄金。专为黄金设计。

每个过滤器、阈值和TP/SL计算都是从头开始为XAUUSD构建的。不是带黄金设置的通用FX指标。纯黄金指标。每个时间框架（M30/H1/H4）都有自己优化的ATR和MTF基线。

会话自动检测

悉尼、东京、伦敦、纽约——无论经纪商服务器时间如何，自动检测。

点差监视器

绿色 = GO。黄色 = 注意。红色 = 等待。始终在图表上可见。

无重绘——保证

信号从不重绘、从不重画、从不延迟。一旦箭头和TP/SL区域出现，它们将永久锁定。在M30蜡烛的30分钟、H1的1小时、H4的4小时期间——信号从不消失，TP/SL位置从不偏移。您的隔夜订单不会在早上被打乱。

获得更好结果的三条规则

  1. 仅在更高时间框架一致时交易（如果H4是SELL，则跳过H1/M30 BUY）

  2. 仅在S、A和★信号上使用正常手数（B级是警告——半手或跳过）

  3. 注意超买/超卖信号（RSI > 70的BUY或RSI < 30的SELL具有高反转风险）

背景——12年经验

这不是为出售而构建的。它是因为我需要它而构建的。12年只交易黄金。两次账户爆仓。每个过滤器阈值都用真钱验证。我每天都在自己的交易中使用它。

在为M5/M15发布剥头皮版本（Gold Signal Pro）后，我不断听到相同的反馈："我工作太忙无法盯M5"，"我想在H1/H4上获得相同质量"。Gold Signal Swing Pro就是答案——为摆动时间框架从头重新设计。

规格

平台：MetaTrader 5

品种：仅XAUUSD

时间框架：M30、H1、H4

推荐点差：$1.0或更少

FAQ

Q：可以用于FX货币对吗？

A：不能。仅XAUUSD。

Q：可以用于M5或M15吗？

A：不能。仅M30、H1、H4。如果您需要M5/M15剥头皮/日内交易，请查看剥头皮版本。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Q：我用MT4。有MT4版本吗？

A：有。MT5版本单独出售：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

两个版本共享相同的信号逻辑和TP/SL计算。

Q：可以与剥头皮版本一起运行吗？

A：可以，推荐。短期用剥头皮版本，长期用此摆动版本覆盖每个黄金时间框架。两者可以连接到同一图表。

Q：需要调整参数吗？

A：默认设置已优化。只有过滤级别需要偶尔调整。

Q：为什么信号没有出现？

A：过滤器正常工作。与剥头皮版本相比，M30/H1/H4按设计具有较少的信号。等待适当的设置。如果想要更高频率，请与剥头皮版本一起运行。

Q：胜率是多少？

A：随市场条件变化——检查内置计数器。RR保证系统确保每个信号至少有RR 1:1.2。

Q：信号的SL可以大于TP吗？

A：不能。RR保证系统自动执行最低RR 1:1.2。

Q：会重绘吗？

A：从不。保证。

Q：有手册吗？

A：有。购买后向我发送消息，我将提供PDF手册以及AI Zone Radar奖励。

买家奖励

现货许可证买家免费获得以下内容：

  • AI Zone Radar（价值$59）：自动支撑/阻力检测指标

  • PDF手册：设置和交易规则的完整指南

租赁不符合条件。购买后在MQL5上向我发送直接消息以接收两者。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

评论

如果此指标帮助您的交易，请留下评论。您的反馈帮助其他交易者做出明智的决定。

风险披露

这是决策支持工具，不是投资建议。过去的表现不保证未来的结果。XAUUSD具有高波动性和重大损失潜力。仅用您可以承受损失的资金进行交易。强烈建议低点差环境。


评分 1
Yik Hung Lai
1177
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

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Danton Dos Santos Sardinha Junior
指标
精准可视化市场动能 MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color 是一款全面的技术分析工具，旨在通过将三个强大的指标结合到一个智能系统中，提供清晰的市场信号。 该指标集成了三条可自定义的移动平均线、一目均衡表（Ichimoku Cloud）的关键组件以及随机震荡指标（Stochastic）。其独特之处在于智能 K 线着色系统，能够即时揭示市场状况：     看涨 (蓝色): 价格位于所有三条均线之上 且 随机指标高于 50，表明强劲的上涨动能。     看跌 (红色): 价格位于所有三条均线之下 且 随机指标高于 50，预示强劲的下跌动能。     中性 (灰色): 混合状况或动能微弱（随机指标低于 50）。 优势：     消除图表杂乱，无需在多个指标之间频繁切换。     一眼识别高概率交易机会。     节省宝贵的分析时间，更快做出更明智的决策。 完全可调的参数允许您根据特定的交易策略和风格定制该指标。利用这个集趋势和动能确认为一体的解决方案，彻底改变您的技术分析。
Session Control
Vitalii Zakharuk
指标
Session Control session indicator. Depending on from which continent the trading activity takes place in a certain period, the entire daily routine is divided into several trading sessions. Due to the fact that at each separate time interval exchange and banking platforms from different parts of the world are connected to the trading process, and the Forex market operates around the clock. There are 4 main trading sessions: Pacific. European. American. Asian. This indicator allows you to se
Dragos Clean Execution
Dragos-cristian Craciun
5 (1)
指标
Dragos Clean Execution is a price action execution indicator designed to simplify a high-probability intraday workflow based on liquidity sweep, market structure shift, and fair value gap confirmation. The indicator combines a higher-timeframe sweep concept with a lower-timeframe execution model to help traders identify cleaner entry locations, define invalidation clearly, and visualize realistic take-profit targets directly on the chart. Instead of flooding the chart with unnecessary objects, D
MFI Speed MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT5 的 Crypto_Forex 指标“MFI 速度”，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。MFI 速度是 MFI 本身的一阶导数。 - Money_Flow_Index (MFI) 是一个技术振荡指标，它利用价格和成交量数据来识别超卖和超买区域。 - MFI 速度非常适合利用动量入场点进行剥头皮操作，使其顺应主趋势方向。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如标准 EMA（如图所示）。 - MFI 速度指标显示 MFI 本身改变方向的速度，非常灵敏。 - 如果 MFI 速度指标的值小于 0：速度为负；如果 MFI 速度指标的值大于 0：速度为正。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
MFOP Market Forecast
Oscar Josue Pin Bacuzoy
指标
Develop this indicator for periods of 30 minutes or more, focus on getting market trends right and making sure they are met. MFOP v8.1 gets straight to the point: it scans the market and tells you exactly when there is enough strength to enter a trade. This indicator doesn't do magic, it uses mathematical algorithms to filter out market noise, not enter into false breakouts and show you clear BUY (blue arrow) and SELL (red arrow) opportunities. It is designed and optimized specifically to take
该产品的买家也购买
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
指标
Trend Forecaster 是一款 MetaTrader 5 指标，可将突破信号、潜在反转区域分析、市场波动区间数据和可视化统计面板整合到同一个图表工作区中。 它可以显示 Buy 和 Sell 信号，跟踪 Average Range 和 Current Range，并且可以根据当前交易品种和时间周期自动调整 Sensitivity。也支持手动设置 Sensitivity。 该指标可用于外汇货币对、金属、股票、指数和加密货币。支持不同时间周期，M5 可以作为一个实用的起点。 主要功能 突破和反转区域分析 Trend Forecaster 会分析已识别区域附近的价格行为，并在内部突破条件满足时显示 Buy 或 Sell 信号。该指标可用于研究趋势延续和潜在反转区域。 多过滤器信号逻辑 该指标将多个内部过滤器整合为一个简单的工作流程。用户在开始分析前不需要配置大量技术参数。 Auto-Tune Sensitivity 该指标可以根据近期历史数据，自动为当前交易品种和时间周期计算 Sensitivity。这有助于在切换不同交易品种时减少手动设置。 手动设置模式 如果你更喜欢固定设置，或
作者的更多信息
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
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Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
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Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
AI Zone Radar Support Resistance Strength Score
Genki Andou
指标
AI Zone Radar — 5层评分搭载 智能支撑·阻力检测 别再手动画线了。AI Zone Radar自动检测真正重要的支撑·阻力区域 — 并使用独家的5层算法为每个区域评分，从1到5。 "价格会在哪里反转？" — AI Zone Radar用数字而非猜测来回答这个问题。 为什么这个不一样 大多数支撑·阻力指标在每个摆动高低点都画线。你得到几十条线，却无法判断哪些重要。AI Zone Radar使用ATR自适应检测和5层评分系统，只显示当前被市场积极尊重的区域。 5层评分系统 第1层 — 实体/影线分析：用蜡烛实体的价格反应得1.5倍分。仅影线触碰得0.5倍分。实体反应表明真正的承诺。 第2层 — 指数时间衰减：近期触碰得分更高。超过30天的区域衰减到接近零。只有新鲜、相关的区域才能存活。 第3层 — 触碰频率：短时间内多次触碰表明强烈的机构兴趣。聚集的反应放大评分。 第4层 — 成交量加权：当区域的成交量超过平均值1.3倍时，表明大玩家正在防守该水平。 第5层 — 突破惩罚：被多次突破的区域获得高达70%的评分减少。被突破的支撑是弱支撑。 结果：每个区
Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5
Genki Andou
专家
你的EA能解释它为什么赢吗？ 大多数EA只给你结果。赢了、输了、余额涨了、余额跌了。它为什么进场、现在为什么不进场、哪种信号在你的账户里真正赚钱——你一无所知，只能开着它、然后祈祷。 KURAMA GOLD SWING AUTO 从根本上不同。 [这个EA唯一的与众不同之处] 这个EA会追踪哪些信号在你的账户里赚钱——并且告诉你。 每个信号自动评级为 S / A / B / 。每个信号还按目标深度分类：Quick / Short / Mid / Long。两者组成16格矩阵，EA基于你账户的真实历史，持续统计每一格的胜率和盈亏。 按一个按钮，专家日志里就会打印：   A: Quick:0%(1 -77)  Short:100%(2 +234)  Mid:--  Long:--   : Quick:75%(4 +158)  Short:33%(3 -235)  Mid:67%(3 +80)  Long:67%(6 +111) 强的格子看得见，弱的格子也看得见。而且每一格都能单独设置手数——赚钱的加码，不赚钱的砍掉。 EA还会替你盯着这个矩阵：当某一格交易数足够、
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Yik Hung Lai
1177
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.07.04 02:54
Thank you so much for your review and for purchasing both Gold Signal Pro and Gold Signal Swing Pro! I'm really glad to hear you find them easy to use. If you have any questions about settings or want tips on the best timeframes and grades to focus on, feel free to reach out anytime. Wishing you great trades ahead!
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