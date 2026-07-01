Seven Target – 一款专业的分析型指标，包含两套系统和两种目标确定方式。

第一目标系统：

本系统基于对所有类型“旗形”或“三角旗形”形态的分析，涵盖其各种形态方向及可能的绘制概率。并据此从这些看涨或看跌形态中提取和推导出专业的斐波那契水平。

我们拥有一个专业的浮动分析仪表盘，其中包含8个专业的信息分析系统，旨在通过智能方法分析图表，确定形态目标的准确性，并对其进行持续监控。因此，我们将拥有活跃的“旗形”或“三角旗形”形态目标，以及其他可能变为失效的目标——所有这些目标在其活跃状态和失效状态下都受到控制和具有利用价值。我们还将拥有专业的斐波那契水平。如果50%水平得到确认——且具备绝对确定性——则该水平将对交易产生强烈影响，并可被充分利用，以轻松有效地判断价格反转方向，以及在上下50%水平之间获取利润。

监控浮动分析仪表盘对于理解总体趋势非常重要，其中包括7-MA移动平均线系统，该系统使用了7条专业且智能的均线。因此，建议始终关注浮动仪表盘。

当价格到达第一系统（即“旗形”或“三角旗形”形态系统）的预期目标区域时，投影线将变为绿色，表示目标已被触及，无论是在图表绘制上还是在浮动分析仪表盘的顶部均会显示。如果投影线变为失效状态，则会显示为灰色。

第二目标系统：

第二系统基于SMC系统与Smart Money Concepts之间的大规模专业协调，以及与仪表盘内8个信息分析系统之间的专业和智能配合。

第二系统用于提供交易建议和目标，其基础是以专业方式监控市场结构中的变化和信息，包括BOS、CHoCH、订单块（OB）、流动性等。

当建议目标形成时，将出现一条平滑线并带有“Pending”（待定）标签。若该线被突破，则将变为“Entry”（入场）信号，并与浮动信息仪表盘持续协调。同时，在根据所绘建议做出入场决策时，也建议关注该仪表盘。当价格到达预期目标时，图形和线条的颜色将变为金色。由于点差和经纪商不同，可能存在一定偏差，因此应在视觉上予以考虑，并作为预防措施，以防价格回撤至建议区域，从而提供数个点数的预留缓冲空间。

一般信息：

该指标对于与“旗形”和“三角旗形”形态相关的第一系统不会重绘，对于与价格结构相关的第二系统也不会重绘。但是，它将与浮动分析仪表盘传来的信息保持持续协调，以便快速、动态地修正信息、更新和图形。

该指标将进行多次更新，以增强其功能、效率和专业性。

该指标的初始价格为50美元。在下次更新中，将为61.8美元，随后为78美元，然后为100美元，接着为138美元，最后为161美元。

祝大家好运、成功并获利丰厚。