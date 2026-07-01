Seven Target

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Seven Target – 一款专业的分析型指标，包含两套系统和两种目标确定方式。

第一目标系统：
本系统基于对所有类型“旗形”或“三角旗形”形态的分析，涵盖其各种形态方向及可能的绘制概率。并据此从这些看涨或看跌形态中提取和推导出专业的斐波那契水平。

我们拥有一个专业的浮动分析仪表盘，其中包含8个专业的信息分析系统，旨在通过智能方法分析图表，确定形态目标的准确性，并对其进行持续监控。因此，我们将拥有活跃的“旗形”或“三角旗形”形态目标，以及其他可能变为失效的目标——所有这些目标在其活跃状态和失效状态下都受到控制和具有利用价值。我们还将拥有专业的斐波那契水平。如果50%水平得到确认——且具备绝对确定性——则该水平将对交易产生强烈影响，并可被充分利用，以轻松有效地判断价格反转方向，以及在上下50%水平之间获取利润。

监控浮动分析仪表盘对于理解总体趋势非常重要，其中包括7-MA移动平均线系统，该系统使用了7条专业且智能的均线。因此，建议始终关注浮动仪表盘。

当价格到达第一系统（即“旗形”或“三角旗形”形态系统）的预期目标区域时，投影线将变为绿色，表示目标已被触及，无论是在图表绘制上还是在浮动分析仪表盘的顶部均会显示。如果投影线变为失效状态，则会显示为灰色。

第二目标系统：
第二系统基于SMC系统与Smart Money Concepts之间的大规模专业协调，以及与仪表盘内8个信息分析系统之间的专业和智能配合。

第二系统用于提供交易建议和目标，其基础是以专业方式监控市场结构中的变化和信息，包括BOS、CHoCH、订单块（OB）、流动性等。

当建议目标形成时，将出现一条平滑线并带有“Pending”（待定）标签。若该线被突破，则将变为“Entry”（入场）信号，并与浮动信息仪表盘持续协调。同时，在根据所绘建议做出入场决策时，也建议关注该仪表盘。当价格到达预期目标时，图形和线条的颜色将变为金色。由于点差和经纪商不同，可能存在一定偏差，因此应在视觉上予以考虑，并作为预防措施，以防价格回撤至建议区域，从而提供数个点数的预留缓冲空间。

一般信息：
该指标对于与“旗形”和“三角旗形”形态相关的第一系统不会重绘，对于与价格结构相关的第二系统也不会重绘。但是，它将与浮动分析仪表盘传来的信息保持持续协调，以便快速、动态地修正信息、更新和图形。

该指标将进行多次更新，以增强其功能、效率和专业性。
该指标的初始价格为50美元。在下次更新中，将为61.8美元，随后为78美元，然后为100美元，接着为138美元，最后为161美元。

祝大家好运、成功并获利丰厚。


评分 1
eman11
1770
eman11 2026.07.03 18:49 
 

Seven Target is a very well thought out indicator, the developer has a deep understanding of trading and of coding as well. Suleiman is very friendly, trustworthy, and hard working with great pride in his work, there is no doubt he will continue to update the indicator, even though it is already excellent.

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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
作者的更多信息
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (32)
指标
请留下积极的评价。 重要提示 ：截图中显示的图像是我的指标，包括Suleiman Levels指标和RSI Trend V指标，当然还附带了“Time Candle”，它最初是用于高级分析和独家水平的综合指标Suleiman Levels的一部分。 如果您喜欢，请尝试“RSI Trend V”指标： https://www.mql5.com/en/market/product/132080 如果您喜欢，请尝试“Suleiman Levels”指标： https://www.mql5.com/en/market/product/128183 Time Candle Suleiman指标旨在平滑且优雅地显示当前蜡烛的剩余时间。它提供完整的自定义选项，允许您控制倒计时的外观，包括字体类型、大小、颜色以及与蜡烛的相对位置，适用于所有时间框架。 注意：查看我的专业高级分析“Suleiman Levels”指标，这是一个综合指标，包含超过9,800行代码，具有罕见且独家的功能，可帮助您更好地理解和简化图表。它通过识别独家水平、支撑和阻力区域、趋势线以及突破或拒绝区域，实现更高效的交易。此外，它还
FREE
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
AI Forecasts MT5
Suleiman Alhawamdah
指标
AI Forecasts MT5指标： 基于人工智能与深度学习（AI + ML）的未来预测系统 _ 主要特点： 基于动态数据分析，最多可预测未来20根K线 适用于剥头皮交易 多色预测图表反映置信度，当前买卖状态旁显示白色点计数器 概率区间显示预期价格路径及其概率变化范围与方向 主要基于Shock Pullback指标的多变量分析，包括： 回调区域、缺口开盘与收盘的计算研究 黄色箭头生成的斜率、加速、减速与反弹信号 曲折指标角度与突破/上升趋势区域计算 旗形与模式图谱等模型分析 累积区域与缺口的建模分析及其对未来走势影响 图表形态在预测计算中的整合 人工智能： 采用MQL5结构与环境设计的先进神经网络架构"注：学习与AI系统为内置式，不依赖Python等外部环境" _ 5层深度神经网络： • 第一层：32个神经元（24个特征输入） • 第二层：16个神经元 • 第三层：8个神经元 • 第四层：4个神经元 • 第五层：2个神经元（预测值与置信度输出） 智能注意力机制： 动态聚焦关键特征 基于集成计算与模型表现的权重自动更新系统 _ 分析特征（24项进阶特征）： 订单流与多
Caution Scalping
Suleiman Alhawamdah
指标
**Caution Scalping指标**旨在提醒交易者注意潜在的市场警示信号和交易风险，尤其是在聪明钱概念和ICT价格行为逻辑的框架内。 该指标帮助交易者识别重要的市场结构以及价格下一步可能出现的走势。对于需要快速决策的剥头皮策略和短期交易机会，以及中期和长期交易机会而言，它特别有用。 该指标的独特功能之一是对潜在价格路径进行可视化预测，指标在图表上绘制出结构性情景，以帮助交易者预测市场可能如何演变。 Caution Scalping通过突出显示可能影响市场行为的关键区域和信号，提供全面的图表分析。 **主要特点：** *   可视化可能有助于预测价格下一步走势的市场结构。 *   全面的图表分析，包括：     *   公允价值缺口     *   订单块     *   支撑位和阻力位 *   检测市场结构的高点和低点：     *   HH（更高的高点）     *   HL（更高的低点）     *   LL（更低的低点）     *   LH（更低的高点） *   识别：     *   特性改变     *   结构突破 *   自动检测双顶和双底形态，并在
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
专家
重要提示：该专家顾问仅用于数据下载，不执行任何交易操作。 专家顾问功能：准确、正确且快速地下载历史数据。 必要性：有时我们会注意到，某些包含绘图、图形、线条和箭头的指标在放置在图表上或切换时间框架时表现异常。绘图和线条可能会在主屏幕上不自然地移动。此问题是由于某些指标可能需要的必要数据缺失所致。 使用步骤： 在新窗口中打开一个新的交易对。 将专家顾问拖到新的交易对上。 在短时间内，它将下载所需的历史数据。 在平台屏幕底部的工具箱部分，专家选项卡下（如说明图所示），将显示消息和通知。您会看到一条确认消息，表明下载成功： “交易对已成功下载。” 完成后关闭窗口。 重要警告： 在专家顾问设置中，有一个名为 DownloadAllSymbols 的选项。建议将其设置为“False”，以便专家顾问仅下载您列表中可用交易对的历史数据。 不要选择“True”，因为这样专家顾问将尝试下载所有交易对、指标、股票、金属以及经纪人提供的其他隐藏符号的历史数据。下载完成后，所有这些名称将出现在您的列表中，这可能会对您造成不便，因为它可能包含数百个您不打算交易的符号。 另一个主题： 我邀请您尝试我的 Sulei
FREE
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
指标
重要说明: 截图展示的是我的两个指标——"苏莱曼层级"指标和"RSI趋势V" 指标. يمكن أن يكون هذا أفضل ما يمكن أن يكون عليه الأمر بالنسبة إلى 9800 جنيه إسترليني. لا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة . 1-黄色方框(资金流检测)-黄色方框说明"完全创新且独有的指标特性-从零开始研发": 检测特定K线中银行与机构的资金流入. 2-الحصول على أفضل النتائج-الحصول على أفضل النتائج- 图表彩色层级说明"完全创新且独有的指标特性-从零开始研发":独家创新的非重绘彩色""""""""""""""""" 3-الحصول على أفضل النتائج: يجب أن يكون كل ما عليك فعله هو الحصول على أفضل سعر. 4-الأمر الأكثر أهمية هو أن كل ما عليك فعله هو أن تكون قادرًا على تحقيق النجاح في كل ما تحت
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
指标
重要说明：“某些图片”在截图中来自我的指标，Suleiman Levels Indicator 和 RSI Trend V Indicator。 RSI Trend V Indicator 旨在识别趋势，并与斐波那契结合以确定目标区域和潜在反转点。它是一个非常强大、严格且有用的指标，用于确定整体趋势方向。它包括多头和空头箭头，这些箭头出现在潜在的价格反转区域。然而，需要关注的关键元素是： Thick blue line - Uptrend Thick yellow line - Downtrend Green cloud above the thick green line Red cloud below the thick yellow line Bullish and bearish arrows 必须考虑在新箭头显示时出现的斐波那契水平。因此，必须注意其余的细节，因为价格波动可能是回调而不是趋势。前一个箭头及其对应的斐波那契波动可能是正确的，或者当前箭头及其斐波那契水平可能代表新的潜在价格波动。因此，有必要关注其余的分析细节和整体图表。 建议将 RSI Trend V Indi
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
指标
欢迎价：35美元 头肩形态是寻求可靠形态识别交易者的理想工具，包含多头和空头头肩形态，集成斐波那契水平、颈线突破检测和早期预测技术。这是一款强大的MT5工具，专为重视技术分析、精准识别图表结构和趋势反转的交易者打造。 双重检测方法 方法1 - 经典形态检测 运用明确的结构规则检测标准头肩形态（常规型、倒置型及非标准型） 该方法突出显示： 清晰的颈线突破 对称形态结构 基于斐波那契回撤位的即时反应区 方法2 - 预测形态检测 创新性方法可在右肩尚未形成时，提前识别左肩和头部 采用预测三角形并绘制Early_Quick_Pips线——提供更早入场点位及更充分的价格走势准备时间 该方法的斐波那契水平计算方式独特： 0.0%水平与Early_Quick_Pips预测线对齐 目标投射起始于右肩头部 使进阶交易者能在形态完成前预判潜在交易机会 核心形态规则（图示说明） 经典空头形态 经典多头形态 多种多头&空头变体 反向形态 - 特殊策略机会 斐波那契反应区（23.6%与38.2%） 头部三角形 & 早期预测（Early_Quick_Pips） 每条规则均附实例详解。请查阅随附图示以理解指标逻辑。
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
指标
成交量与流动性猎手 – 剥头皮指标 是一款专业级别的剥头皮指标，旨在追踪多个时间框架下的实时成交量激增和流动性区域。 它结合了聪明资金（Smart Money）概念与实时交易条件，使其成为精准剥头皮交易的理想工具。无论您是在交易反转、突破还是公允价值缺口（FVG）——该指标都能帮助您识别真正的买卖压力集中在哪里。 实时成交量检测 追踪逐笔成交量（Tick Volume）的激增，并与近期历史数据进行对比，以突出显示异常的市场活动。 流动性区域识别 自动检测公允价值缺口（FVG）和潜在的订单区块（Order Blocks），标出价格可能发生反应的区域。 多时间框架分析 从 M5 到 H4，您可以自由控制并隐藏任何时间框架 在图表上直接显示清晰的柱状图和方框，界面简洁，不干扰交易，且可自定义。 该指标持续扫描市场中的以下内容： 成交量失衡 ：逐笔成交量相对于平均值的突然激增或下降。 流动性区域 ：公允价值缺口（FVG）、未成交的影线（Untapped Wicks）以及潜在的聪明资金足迹（Footprints）。 共振信号 ：只有当多个因素（成交量、RSI、趋势、区域接触）同时满足时，才
King Smart Liquidity MT5
Suleiman Alhawamdah
指标
King Smart Liquidity MT5 是一款专为追踪外汇、黄金、指数、比特币及其他市场中机构资金流和主要银行动向而设计的高级分析指标。该指标基于"聪明钱概念"方法开发，该方法依赖于理解价格行为、流动性区域以及主要金融机构在市场上的行为方式。该指标不仅仅是绘制线条或区域，而是提供远离传统滞后指标的真实市场结构的全面分析。 核心功能： 1.  高级市场结构分析     *   检测并标记重要的高点与低点，并显示强度指示     *   精确识别结构突破和特性改变点     *   检测双顶/双底形态，并提供即时视觉警报     *   基于价格行为清晰展示真实的市场方向 2.  智能订单块系统     *   识别机构留下的看涨和看跌订单块     *   使用不同颜色清晰区分活跃订单块和失效订单块     *   提供向前延伸线以识别潜在回测区域     *   高级验证系统确保每个订单块的有效性 3.  公允价值缺口     *   自动检测看涨和看跌公允价值缺口     *   确定缺口强度和填充百分比，并通过颜色反映活动状态     *   当价格接近关键填充
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eman11
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eman11 2026.07.03 18:49 
 

Seven Target is a very well thought out indicator, the developer has a deep understanding of trading and of coding as well. Suleiman is very friendly, trustworthy, and hard working with great pride in his work, there is no doubt he will continue to update the indicator, even though it is already excellent.

Suleiman Alhawamdah
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来自开发人员的回复 Suleiman Alhawamdah 2026.07.12 05:46
Thank you so much my friend eman11. I truly appreciate a review from an expert like you, who deeply understands chart analysis and its complexities. and thank for your kind words. I have released an update regarding the size of the analysis panel, and God willing, there will be further updates in the future to enhance the indicator's capabilities, reliability, and overall performance.
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