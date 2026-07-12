Golden Lotus MT5

Golden Lotus —— 一款专为黄金（XAUUSD）M1 周期打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。

该 EA 已内置优化后的默认参数安装完成后即可开始交易，无需进行繁琐的参数优化。该策略的核心理念是在严格控制每笔交易风险的前提下，执行大量短线交易

购买 Golden Lotus 后，您不仅将获得 EA，还将获得完整的使用支持服务。

只需通过 MQL5 私信联系我，即可免费获得以下内容：

  • EA 详细使用说明；
  • 参数设置与风险管理建议；
  • 交易配置最佳实践；
  • 推荐经纪商名单（EA 在这些经纪商上的表现最为稳定）。


Golden Lotus 的主要优势

  • 安装即可交易。 EA 已针对 XAUUSD M1 内置优化参数，无需复杂设置。
  • 每笔交易采用固定风险。 仓位大小根据预设风险自动计算，不会因连续亏损而增加仓位。
  • 不使用 Martingale（马丁格尔）。 EA 不会在连续亏损后加大仓位。
  • 不进行亏损加仓（Averaging Down）。 每笔交易彼此独立，不会利用新仓位弥补之前的亏损。
  • 可控回撤。 交易逻辑旨在整个交易过程中保持适度且稳定的风险水平。
  • 按照现代 Prop Firm（资金公司）的要求设计。 凭借固定风险、无马丁格尔以及可控回撤等特点，该 EA 适用于许多 Prop Firm 的交易规则。

风险管理是策略的核心

Golden Lotus 的开发目标只有一个：打造一款能够长期稳定运行的 EA。因此，该系统围绕风险管理进行设计，而不是追求短期利润最大化。

每笔交易都采用预设且固定的风险水平，不会因之前交易的盈亏结果而发生变化。EA 不使用 Martingale（马丁格尔）也不会对亏损仓位进行加仓，从而使交易行为更加可预测，并始终保持风险可控。

长期稳定性比追求短期高收益更重要。 这种方式有助于避免连续亏损后账户风险快速增加，从而实现更加稳定的长期交易表现。


Golden Lotus 的工作原理

Golden Lotus 基于短期价格动量策略。在预设时间，EA 会分析当前市场状况，并在当前价格上方和下方同时挂出一系列挂单

当价格开始向某一方向运行时，仅与该方向一致的挂单会被触发。随后，EA 会使用移动止损（Trailing Stop）自动管理持仓，在行情持续发展的过程中逐步锁定利润。

整个交易流程完全自动化。 将 EA 挂载到 XAUUSD M1 图表后，它将自动完成市场分析、开仓、持仓管理以及平仓，无需交易者持续干预。


为什么选择 XAUUSD？

Golden Lotus 专为黄金（XAUUSD）交易而开发。开发过程中并未追求适用于所有品种，而是专注于深入研究全球交易最活跃、波动性最高的金融品种之一。

黄金的高日内波动率能够持续产生大量短期动量行情，从而提供丰富的交易机会。这些市场特性正是 Golden Lotus 交易策略的基础。

针对单一交易品种进行优化，避免了多品种策略所需的各种折中，使 EA 能够更充分地适应 XAUUSD 的市场特性，从而获得更加稳定的长期表现。


安装后即可开始交易

Golden Lotus 秉承“安装即可交易”的设计理念。EA 已内置经过大量测试与优化所得的优化默认参数，大多数情况下无需进行任何额外配置。

开始交易只需三个简单步骤：

  • 打开 XAUUSD M1 图表。
  • 加载 Golden Lotus EA。
  • 启用 Algo Trading（算法交易）

启动后，EA 将自动完成整个交易流程：

  • 分析市场；
  • 挂出一系列挂单；
  • 管理持仓；
  • 控制风险；
  • 自动平仓。

对于绝大多数用户来说，默认参数即可满足交易需求。 有经验的交易者也可以根据自己的交易偏好调整输入参数，对策略进行个性化设置。

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4.53 (123)
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交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
专家
透明的定价模式。  价格随着销售阶段的推进而上涨。下一阶段： $1500 。 [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Aero 的工作原理 Aero 是一款针对 XAUUSD（黄金） 的全自动交易顾问，在日线图上进行双向交易。 其核心是 突破策略 。黄金几乎每天都会突破关键位置 — Aero 判断哪些突破在统计上值得交易，并忽略其余的。 这项判断由 kNN（k近邻算法） 完成 — 这是一种基于25年以上黄金价格数据训练的机器学习方法。 当价格突破某个位置时，当前市场状态会与数千个历史案例进行比较。只有在统计数据支持交易时才会入场。 入场的谨慎性由 内置过滤器 保障 — 交易设置必须通过每一个过滤器才被允许入场： 隔夜滚动保护 — 在每日开盘后的前150分钟（00:00–02:30）和收盘前的最后60分钟（23:00–00:00）不开新仓，此时黄金点差会显著扩大 新闻过滤器 — 在高波动性事件期间自动阻止交易，日期已预先内置，因此无需额外的 URL 或 WebRequest 点差过滤器 — 当前点差超过阈值时跳过入场 一笔
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
专家
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
专家
Harmonizer EA 是一款强大的网格交易工具，使用先进算法计算每笔交易的入场位置。它并非针对历史数据过度优化，而是利用市场波动率进行自我优化。通过使用市场波动率，该算法能够快速高效地适应市场变化。这意味着它既能够抓住市场机会，又能够在预设参数范围内有效控制风险。 不过，使用此 EA 时请务必谨慎，并且只投入您能够承受风险的资金。我们建议您先进行历史回测，并尝试不同设置，以找到最适合您的参数。 实时表现 推荐交易品种：AUDCAD、NZDCAD（AUDNZD 可选） 推荐时间周期：M15（15分钟图表） MT4 版本 功能特点 比类似 EA 更便宜且更优秀 支持多个交易品种 单图表设置 实盘与回测新闻过滤器 实时性能监控 未针对历史数据过度优化 不局限于特定品种 开发者支持 使用要求 对冲账户 对点差不敏感，但建议使用 ECN 账户 在 VPS 上持续运行（确保交易不中断） 杠杆 1:200 或更高 推荐设置 将 EA 挂载到 AUDCAD 的一个 15 分钟（M15）图表上，建议至少使用 500 美元启动。不过，为了降低风险，建议从 1500 美元开始。不需要 .set 文件。
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
Swing Sniper EA
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
专家
Swing Sniper — MetaTrader 5 智能资金概念智能交易系统 Swing Sniper 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 智能交易系统 ，用于自动化执行纪律严谨的 liquidity sweep 策略，并结合 结构化确认 、 受控风险 和 透明的执行逻辑 。 该 EA 不会随机进场，也不依赖 grid 、 martingale 或危险的加仓摊平逻辑。相反，它采用严格的确认模型，基于 swing 结构 、 liquidity sweep 检测 、 动能确认 、 多时间框架 context ，以及 风险受控的交易管理 。 Swing Sniper 专为理解 SMC 概念、并希望以精准、一致和纪律化方式自动化执行交易的交易者打造。 警告： 这是前 10 份 的 限量首发价格 ！只有少量副本可享受此价格。 此次限量发布是有意为之。我们希望保持 Swing Sniper 的独特性，保护社区质量，并避免同一套策略被过多交易者同时使用。 前 10 份售出后，价格可能会在不提前通知的情况下上涨。 Swing Sniper 附带 4
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
作者的更多信息
Every Day Trader
Evgeniia Terekhova
专家
One Hour. One Momentum. One Opportunity. Most Expert Advisors try to predict where the market will go. Every Day Trader takes a different approach. It patiently waits for the market to reveal its intentions, identifies key breakout levels, and enters the trade only when real momentum appears. Designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe , the EA is built around one of the most effective price action concepts — Market Structure Breakouts . Built Around Market Structure Instead of relying
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
专家
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
Golden Lotus MT4
Evgeniia Terekhova
专家
Golden Lotus —— 一款专为黄金（XAUUSD）M1 周期打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。 该 EA 已内置 优化后的默认参数 ， 安装完成后即可开始交易，无需进行繁琐的参数优化 。该策略的核心理念是在严格控制每笔交易风险的前提下，执行 大量短线交易 。 购买 Golden Lotus 后，您不仅将获得 EA，还将获得完整的使用支持服务。 只需通过 MQL5 私信联系我，即可免费获得以下内容： EA 详细使用说明； 参数设置与风险管理建议； 交易配置最佳实践； 推荐经纪商名单（EA 在这些经纪商上的表现最为稳定）。 Golden Lotus 的主要优势 安装即可交易。 EA 已针对 XAUUSD M1 内置优化参数，无需复杂设置。 每笔交易采用固定风险。 仓位大小根据预设风险自动计算，不会因连续亏损而增加仓位。 不使用 Martingale（马丁格尔）。 EA 不会在连续亏损后加大仓位。 不进行亏损加仓（Averaging Down）。 每笔交易彼此独立，不会利用新仓位弥补之前的亏损。 可控回撤。 交易逻辑旨在整个交易过程中保持适度且稳定的
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
3 (2)
专家
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
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