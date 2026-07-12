Golden Lotus MT5
- 专家
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Evgeniia Terekhova
- 版本: 3.6
- 激活: 15
Golden Lotus —— 一款专为黄金（XAUUSD）M1 周期打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。
该 EA 已内置优化后的默认参数，安装完成后即可开始交易，无需进行繁琐的参数优化。该策略的核心理念是在严格控制每笔交易风险的前提下，执行大量短线交易。
购买 Golden Lotus 后，您不仅将获得 EA，还将获得完整的使用支持服务。
只需通过 MQL5 私信联系我，即可免费获得以下内容：
- EA 详细使用说明；
- 参数设置与风险管理建议；
- 交易配置最佳实践；
- 推荐经纪商名单（EA 在这些经纪商上的表现最为稳定）。
Golden Lotus 的主要优势
- 安装即可交易。 EA 已针对 XAUUSD M1 内置优化参数，无需复杂设置。
- 每笔交易采用固定风险。 仓位大小根据预设风险自动计算，不会因连续亏损而增加仓位。
- 不使用 Martingale（马丁格尔）。 EA 不会在连续亏损后加大仓位。
- 不进行亏损加仓（Averaging Down）。 每笔交易彼此独立，不会利用新仓位弥补之前的亏损。
- 可控回撤。 交易逻辑旨在整个交易过程中保持适度且稳定的风险水平。
- 按照现代 Prop Firm（资金公司）的要求设计。 凭借固定风险、无马丁格尔以及可控回撤等特点，该 EA 适用于许多 Prop Firm 的交易规则。
风险管理是策略的核心
Golden Lotus 的开发目标只有一个：打造一款能够长期稳定运行的 EA。因此，该系统围绕风险管理进行设计，而不是追求短期利润最大化。
每笔交易都采用预设且固定的风险水平，不会因之前交易的盈亏结果而发生变化。EA 不使用 Martingale（马丁格尔），也不会对亏损仓位进行加仓，从而使交易行为更加可预测，并始终保持风险可控。
长期稳定性比追求短期高收益更重要。 这种方式有助于避免连续亏损后账户风险快速增加，从而实现更加稳定的长期交易表现。
Golden Lotus 的工作原理
Golden Lotus 基于短期价格动量策略。在预设时间，EA 会分析当前市场状况，并在当前价格上方和下方同时挂出一系列挂单。
当价格开始向某一方向运行时，仅与该方向一致的挂单会被触发。随后，EA 会使用移动止损（Trailing Stop）自动管理持仓，在行情持续发展的过程中逐步锁定利润。
整个交易流程完全自动化。 将 EA 挂载到 XAUUSD M1 图表后，它将自动完成市场分析、开仓、持仓管理以及平仓，无需交易者持续干预。
为什么选择 XAUUSD？
Golden Lotus 专为黄金（XAUUSD）交易而开发。开发过程中并未追求适用于所有品种，而是专注于深入研究全球交易最活跃、波动性最高的金融品种之一。
黄金的高日内波动率能够持续产生大量短期动量行情，从而提供丰富的交易机会。这些市场特性正是 Golden Lotus 交易策略的基础。
针对单一交易品种进行优化，避免了多品种策略所需的各种折中，使 EA 能够更充分地适应 XAUUSD 的市场特性，从而获得更加稳定的长期表现。
安装后即可开始交易
Golden Lotus 秉承“安装即可交易”的设计理念。EA 已内置经过大量测试与优化所得的优化默认参数，大多数情况下无需进行任何额外配置。
开始交易只需三个简单步骤：
- 打开 XAUUSD M1 图表。
- 加载 Golden Lotus EA。
- 启用 Algo Trading（算法交易）。
启动后，EA 将自动完成整个交易流程：
- 分析市场；
- 挂出一系列挂单；
- 管理持仓；
- 控制风险；
- 自动平仓。
对于绝大多数用户来说，默认参数即可满足交易需求。 有经验的交易者也可以根据自己的交易偏好调整输入参数，对策略进行个性化设置。