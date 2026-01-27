TradeSync Local Trade Copier MT4

描述

TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。

授权与跨平台兼容性

本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求：

  • 单一平台：如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。
  • 跨平台：如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。
  • 安装：两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。

技术功能列表

发送端模式：

  • 实时将交易操作广播到本地文件系统。
  • 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。
  • 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。
  • 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。
  • 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。

接收端模式：

  • 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。
  • 自动品种映射：内置引擎可识别具有不同前缀、后缀或命名规范的品种（例如 GOLD 与 XAUUSD）。
  • 选择性复制：品种过滤功能允许接收端仅复制主通道中选定的品种。
  • 执行处理：针对经纪商重新报价或忙碌信号的自动重试逻辑。
  • 方向控制：可反转交易方向（反向交易）。
  • 针对小数位精度差异（4 位与 5 位）和止损级别进行价格标准化。

实际使用场景

  • 在多个客户账户之间同步信号，并可缩放风险。
  • 管理多个用于自营交易的资金账户。
  • 在不同经纪商环境中对 EA 表现进行比较测试。
  • 在一个账户上运行多个 EA，并仅将选定品种的交易复制到不同的从属账户。
  • 通过方向反转实现对冲策略。

快速入门指南

第 1 步：发送端设置
将实用工具附加到图表上，将 Operation_Mode 设置为 TRANSMITTER，并定义一个 ChannelName。

第 2 步：接收端设置
将实用工具附加到目标终端，将 Operation_Mode 设置为 RECEIVER，并使用相同的 ChannelName。

第 3 步：执行
在发送端终端上开单；接收端将即时复制该操作。

主要参数

  • Operation_Mode：在发送端或接收端模式之间选择。
  • ChannelName：用于链接终端的唯一标识符。
  • MagicFilter：特定交易的过滤器（0 = 全部）。
  • SymbolFilter：要复制的品种列表，用逗号分隔（例如 "EURUSD,XAUUSD"）。留空则表示所有品种。
  • LotMultiplier：交易量的缩放系数。
  • SymbolMapping：手动覆盖品种名称（可选）。
  • ReverseTrades：启用交易方向反转。
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Take Your Trading Experience To the   Next Level ! and get the Magic Bollinger Bands Diamond Indicator MagicBB Diamond Indicator is MT4 Indicator which can suggest signals for you while on MT4. The indicator is created with Non Lag Bollinger Bands strategy for the best entries. This is a system to target 10 to 20 pips per trade. The indicator will give alerts on the pair where signal was originated including timeframe. If signal sent, you then enter your trade and set the recommended pips target
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V1 Scalper
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YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
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3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
实用工具
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
SmartFastTrade AI
Muhammad Faisal Sagala
实用工具
Transform Your Trading with SmartFastTrade AI: Speed and Ease at Your Fingertips! Introduction Are you a trader struggling with slow order execution? Do you want a tool that can assist you in making quick and accurate trading decisions? If yes, then SmartFastTrade AI is the answer to all your trading needs. With its unique combination of speed, user-friendliness, and advanced features, SmartFastTrade AI will help you unlock your full trading potential. Let's delve deeper into why this innovativ
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
作者的更多信息
XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
专家
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。 核心技术 — SMC 多策略引擎 Smart Money Concepts 结构引擎 XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓： S1 — Liquidity Sweep Reversal S2 — Order Block Retest S3 — Market Structure Shift (MSS) S4 — Change of Character (CHoCH) S5 — Break of Structure (BoS) S6 — Fair Value Gap (FVG) S7 — Inducement Sweep S8 — Breaker Block Flip S9 —
XAU Sentinel Sniper MT4
Nadjib Amari
专家
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TradeSync Local Trade Copier
Nadjib Amari
实用工具
描述 TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。 授权与跨平台兼容性 本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求： 单一平台： 如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。 跨平台： 如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。 安装： 两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。 技术功能列表 发送端模式： 实时将交易操作广播到本地文件系统。 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。 接收端模式： 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。 自动品种映射：内置引擎可识别具有
BreakoutMatrix Pro
Nadjib Amari
5 (2)
专家
BreakoutMatrix Pro — 机构级突破交易系统 BreakoutMatrix Pro 是一款自动化的机构级突破交易系统，旨在利用市场动能获利。虽然它作为黄金 (XAU/USD) 交易机器进行了高度优化，但其通用架构使其能够适应任何主要交易品种。 忘掉无休止的优化吧。核心策略依赖于一个单一的主控参数：波动率缩放因子 (Volatility Scale Factor)。 回测亮点 (2025年1月 – 2026年3月) - XAUUSD 1H - 附截图: $1,000 → ~$7,000，使用默认设置（波动率因子 1） — 最大回撤：9.5% — 资金曲线平滑稳定。 $1,000 → ~$141,000，使用波动率因子 10 — 最大回撤 28%。真实 Tick 数据，浮动点差。 $1,000 → ~$4,076（2026年1月–4月）默认设置 — 胜率97.1% — 盈利因子：8.79 — 最大回撤：7.56% — 3个月内69笔交易 全自动追踪与恢复系统: Auto-Breakeven Lock (自动盈亏平衡锁定): 一旦交易进入安全区域，立即锁定您的头寸
Magic Box Indicator
Nadjib Amari
指标
Magic Box — 时段区间突破信号 Magic Box 识别每日参考区间——即 "Box"——并在价格收盘突破该区间时标记突破入场点。信号仅基于已收盘的K线计算,不会重绘。 图表上显示的内容： Box——每天绘制一次的阴影参考区间,显示需要关注的关键水平 BUY 箭头——当阳线实体完全收于 Box 上方时显示 SELL 箭头——当阴线实体完全收于 Box 下方时显示 SL 水平——虚线显示每个信号对应的止损位置 结果线——点线显示回撤前达到的最大波动幅度,以点数标注 主要功能： 适用于任意周期：无论使用哪个图表周期,Box 始终基于 M5 K线计算 适用于任意品种：外汇、黄金、白银、指数、加密货币。点值计算会根据品种自动调整（XAU、XAG、5 位报价、4 位报价） 自动检测 GMT 偏移,将 Box 与经纪商服务器时间对齐 每个时段最多 5 个信号（可配置） 重新入场逻辑：突破后,指标会等待价格回到 Box 内,才会再次发出同方向信号；反方向信号会立即显示 历史信号会保留在图表上,并显示到达 SL 水平前的最大点数,仅供参考 信号仅基于已收盘的 M5 K线计算 简洁设计,不叠加
筛选:
siu26
793
siu26 2026.08.10 15:52 
 

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