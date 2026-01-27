TradeSync Local Trade Copier MT4
- 实用工具
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- 版本: 1.2
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 10
描述
TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。
授权与跨平台兼容性
本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求：
- 单一平台：如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。
- 跨平台：如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。
- 安装：两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。
技术功能列表
发送端模式：
- 实时将交易操作广播到本地文件系统。
- 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。
- 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。
- 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。
- 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。
接收端模式：
- 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。
- 自动品种映射：内置引擎可识别具有不同前缀、后缀或命名规范的品种（例如 GOLD 与 XAUUSD）。
- 选择性复制：品种过滤功能允许接收端仅复制主通道中选定的品种。
- 执行处理：针对经纪商重新报价或忙碌信号的自动重试逻辑。
- 方向控制：可反转交易方向（反向交易）。
- 针对小数位精度差异（4 位与 5 位）和止损级别进行价格标准化。
实际使用场景
- 在多个客户账户之间同步信号，并可缩放风险。
- 管理多个用于自营交易的资金账户。
- 在不同经纪商环境中对 EA 表现进行比较测试。
- 在一个账户上运行多个 EA，并仅将选定品种的交易复制到不同的从属账户。
- 通过方向反转实现对冲策略。
快速入门指南
第 1 步：发送端设置
将实用工具附加到图表上，将 Operation_Mode 设置为 TRANSMITTER，并定义一个 ChannelName。
第 2 步：接收端设置
将实用工具附加到目标终端，将 Operation_Mode 设置为 RECEIVER，并使用相同的 ChannelName。
第 3 步：执行
在发送端终端上开单；接收端将即时复制该操作。
主要参数
- Operation_Mode：在发送端或接收端模式之间选择。
- ChannelName：用于链接终端的唯一标识符。
- MagicFilter：特定交易的过滤器（0 = 全部）。
- SymbolFilter：要复制的品种列表，用逗号分隔（例如 "EURUSD,XAUUSD"）。留空则表示所有品种。
- LotMultiplier：交易量的缩放系数。
- SymbolMapping：手动覆盖品种名称（可选）。
- ReverseTrades：启用交易方向反转。
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