Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube

Quick Lines Mastery Lite v1.85 — 用户手册

发布方： Forex Noob Tube

网址： forexnoobtube.com

1. 概述

Quick Lines Mastery Lite 是一款专为 MT5 交易者设计的精简、专业图表工具，注重速度、精度和整洁的界面。通过一个可拖动的浮动控制面板，您可以一键快速部署预配置的水平线、垂直线、射线趋势线和拖放趋势线。

2. 仪表盘界面与控制

仪表盘采用紧凑的居中布局，不会遮挡图表。

  • 提示： 点击并拖动深灰色标题 (Quick Lines Mastery Lite) 即可将面板重新定位到图表窗口的任意位置。

  • H-Line 1 & H-Line 2： 使用预定义的自定义颜色、宽度和样式，在图表上即时创建水平价格线。

  • V-Line 1 & V-Line 2： 在您点击的具体 K 线柱上即时绘制垂直时间标记。

  • Ray Trend： 部署一条从锚点向右无限延伸的射线趋势线。

  • Drag Trend： 在起始点击点和释放点之间部署标准的有限趋势线段。

  • CANCEL 按钮： 立即解除当前激活的工具，清除绘图状态并恢复图表滚动。

3. 分步使用指南

  1. 激活工具： 点击面板上的任意按钮（例如 H-Line 1Ray Trend）。按钮状态锁定，光标切换为绘图模式。

  2. 放置对象： 点击图表窗口任意位置以部署所选线条。

  3. 连续绘制模式：

    • 如果 InpContinuousDraw 设置为 true ，工具在放置后保持选中状态，方便连续快速放置同类型线条。

    • 如果设置为 false ，工具在单次放置后自动取消选中。

  4. 取消操作： 随时点击面板上的 CANCEL 按钮来中止当前操作或解除光标锁定。

  5. 删除或修改线条： 所有绘制的对象均完全可选（ OBJPROP_SELECTABLE = true ）。直接点击图表上的任意线条以显示其控制手柄，然后按键盘上的 Delete 键即可将其移除。

4. 输入参数参考（菜单指南）

将指标加载到 MT5 图表时，您可以通过属性菜单自定义每个工具的外观和行为。

  • H-Line 1: Color (默认：clrFireBrick) — 设置第一条水平线的颜色。

  • H-Line 1: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第一条水平线的像素宽度。

  • H-Line 1: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第一条水平线的线条样式。

  • H-Line 2: Color (默认：clrSteelBlue) — 设置第二条水平线的颜色。

  • H-Line 2: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第二条水平线的像素宽度。

  • H-Line 2: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第二条水平线的线条样式。

  • V-Line 1: Color (默认：clrFireBrick) — 设置第一条垂直线的颜色。

  • V-Line 1: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第一条垂直线的像素宽度。

  • V-Line 1: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第一条垂直线的线条样式。

  • V-Line 2: Color (默认：clrSteelBlue) — 设置第二条垂直线的颜色。

  • V-Line 2: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第二条垂直线的像素宽度。

  • V-Line 2: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第二条垂直线的线条样式。

  • Ray Trend: Color (默认：clrLightSeaGreen) — 设置射线趋势线的颜色。

  • Ray Trend: Width (Pixels) (默认：2) — 设置射线趋势线的像素宽度。

  • Ray Trend: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置射线趋势线的线条样式。

  • Drag Trend: Color (默认：clrMediumAquamarine) — 设置拖放趋势线的颜色。

  • Drag Trend: Width (Pixels) (默认：2) — 设置拖放趋势线的像素宽度。

  • Drag Trend: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置拖放趋势线的线条样式。

  • Panel X Coordinate (Pixels) (默认：10) — 面板距图表左上角的初始水平像素偏移。

  • Panel Y Coordinate (Pixels) (默认：30) — 面板距图表左上角的初始垂直像素偏移。

  • Keep Tool Active After Drawing (默认：true) — 若为 true ，绘制后保持工具激活以供连续绘制。


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Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
Confluence Timer Core
Stanford Pelage
实用工具
Confluence Timer Core 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台量身打造的机构级多时间周期指标，旨在为专业交易者提供极致的视觉辅助。该工具能够在实时运行中精准计算并显示从子小时、日内到宏观趋势的所有时间周期倒计时（涵盖从 M1 到 MN1 的全周期，其中更高时间周期 HTF 严格从 H1 及以上开始起算）。核心版本内置了多种先进的资产管理模式，不仅支持标准外汇与黄金交易，更提供了独特的“黄金平移（Gold Shifted）”模式，通过精确的 01:00 锚定机制与 23:59 强制会话截断算法，确保交易者能精准捕捉市场关键节点。此外，该指标还集成了基于蜡烛图方向的动态变色功能、针对亚盘、伦敦及纽约交易时段的智能跟踪系统，以及一套经过高度优化的、确保图表在切换周期时绝无残留垃圾对象的图形渲染架构。凭借这些卓越的技术特性，Confluence Timer Core 能够帮助交易者在瞬息万变的市场中始终保持与时间维度的完美同步。
FREE
Quick Lines Mastery By Forex Noob Tube
Stanford Pelage
实用工具
Chinese (Simplified) Quick Lines Mastery 是一款专为 MetaTrader 5 设计的机构级图表绘制和注释实用工具。该工具专为追求精准度的自由交易者、价格行为主义者和技术分析师打造，通过将高性能控制面板直接嵌入您的图表中，消除了原生 MT5 绘图工具繁琐的操作。 无论您是在标绘日内水平、构建复杂的几何布局，还是执行快速的技术标记，Quick Lines Mastery 都能通过即时主题切换、多图层控制和高级警报矩阵简化您的工作流程。 主要功能 连续线条与射线引擎： 无需在默认属性菜单中频繁切换，即可快速部署无限或受限的水平线、垂直线和趋势线。 集成手绘画布： 使用优化的高效图表绘图层，直接在K线图上方无缝绘制手绘标记、区域和自定义形态。 高级斐波那契与几何套件： 即时调用精确的回撤、通道和形状印章，在几秒钟内标绘出市场几何结构。 多主题 UI 切换器： 在深色、浅色和自定义 UI 颜色配置文件之间即时切换，完美匹配您的模板美学，且不遮挡价格走势。 交互式警报矩阵： 绝不错过任何关键结构测试。内置的推送和原生警报引擎会在价格与您的自定义线条发生交互
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