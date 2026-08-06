Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube
- 实用工具
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- 版本: 2.12
- 更新: 9 八月 2026
Quick Lines Mastery Lite v1.85 — 用户手册
发布方： Forex Noob Tube
1. 概述
Quick Lines Mastery Lite 是一款专为 MT5 交易者设计的精简、专业图表工具，注重速度、精度和整洁的界面。通过一个可拖动的浮动控制面板，您可以一键快速部署预配置的水平线、垂直线、射线趋势线和拖放趋势线。
2. 仪表盘界面与控制
仪表盘采用紧凑的居中布局，不会遮挡图表。
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提示： 点击并拖动深灰色标题 (Quick Lines Mastery Lite) 即可将面板重新定位到图表窗口的任意位置。
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H-Line 1 & H-Line 2： 使用预定义的自定义颜色、宽度和样式，在图表上即时创建水平价格线。
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V-Line 1 & V-Line 2： 在您点击的具体 K 线柱上即时绘制垂直时间标记。
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Ray Trend： 部署一条从锚点向右无限延伸的射线趋势线。
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Drag Trend： 在起始点击点和释放点之间部署标准的有限趋势线段。
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CANCEL 按钮： 立即解除当前激活的工具，清除绘图状态并恢复图表滚动。
3. 分步使用指南
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激活工具： 点击面板上的任意按钮（例如 H-Line 1 或 Ray Trend）。按钮状态锁定，光标切换为绘图模式。
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放置对象： 点击图表窗口任意位置以部署所选线条。
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连续绘制模式：
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如果 InpContinuousDraw 设置为 true ，工具在放置后保持选中状态，方便连续快速放置同类型线条。
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如果设置为 false ，工具在单次放置后自动取消选中。
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取消操作： 随时点击面板上的 CANCEL 按钮来中止当前操作或解除光标锁定。
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删除或修改线条： 所有绘制的对象均完全可选（ OBJPROP_SELECTABLE = true ）。直接点击图表上的任意线条以显示其控制手柄，然后按键盘上的 Delete 键即可将其移除。
4. 输入参数参考（菜单指南）
将指标加载到 MT5 图表时，您可以通过属性菜单自定义每个工具的外观和行为。
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H-Line 1: Color (默认：clrFireBrick) — 设置第一条水平线的颜色。
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H-Line 1: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第一条水平线的像素宽度。
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H-Line 1: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第一条水平线的线条样式。
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H-Line 2: Color (默认：clrSteelBlue) — 设置第二条水平线的颜色。
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H-Line 2: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第二条水平线的像素宽度。
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H-Line 2: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第二条水平线的线条样式。
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V-Line 1: Color (默认：clrFireBrick) — 设置第一条垂直线的颜色。
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V-Line 1: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第一条垂直线的像素宽度。
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V-Line 1: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第一条垂直线的线条样式。
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V-Line 2: Color (默认：clrSteelBlue) — 设置第二条垂直线的颜色。
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V-Line 2: Width (Pixels) (默认：2) — 设置第二条垂直线的像素宽度。
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V-Line 2: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置第二条垂直线的线条样式。
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Ray Trend: Color (默认：clrLightSeaGreen) — 设置射线趋势线的颜色。
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Ray Trend: Width (Pixels) (默认：2) — 设置射线趋势线的像素宽度。
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Ray Trend: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置射线趋势线的线条样式。
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Drag Trend: Color (默认：clrMediumAquamarine) — 设置拖放趋势线的颜色。
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Drag Trend: Width (Pixels) (默认：2) — 设置拖放趋势线的像素宽度。
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Drag Trend: Style Pattern (默认：STYLE_SOLID) — 设置拖放趋势线的线条样式。
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Panel X Coordinate (Pixels) (默认：10) — 面板距图表左上角的初始水平像素偏移。
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Panel Y Coordinate (Pixels) (默认：30) — 面板距图表左上角的初始垂直像素偏移。
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Keep Tool Active After Drawing (默认：true) — 若为 true ，绘制后保持工具激活以供连续绘制。