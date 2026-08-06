Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube

Quick Lines Mastery Lite v1.85 — 用户手册

发布方： Forex Noob Tube

网址： forexnoobtube.com

1. 概述

Quick Lines Mastery Lite 是一款专为 MT5 交易者设计的精简、专业图表工具，注重速度、精度和整洁的界面。通过一个可拖动的浮动控制面板，您可以一键快速部署预配置的水平线、垂直线、射线趋势线和拖放趋势线。

2. 仪表盘界面与控制

仪表盘采用紧凑的居中布局，不会遮挡图表。

提示： 点击并拖动深灰色标题 ( Quick Lines Mastery Lite ) 即可将面板重新定位到图表窗口的任意位置。

H-Line 1 & H-Line 2： 使用预定义的自定义颜色、宽度和样式，在图表上即时创建水平价格线。

V-Line 1 & V-Line 2： 在您点击的具体 K 线柱上即时绘制垂直时间标记。

Ray Trend： 部署一条从锚点向右无限延伸的射线趋势线。

Drag Trend： 在起始点击点和释放点之间部署标准的有限趋势线段。

CANCEL 按钮： 立即解除当前激活的工具，清除绘图状态并恢复图表滚动。

3. 分步使用指南

激活工具： 点击面板上的任意按钮（例如 H-Line 1 或 Ray Trend）。按钮状态锁定，光标切换为绘图模式。 放置对象： 点击图表窗口任意位置以部署所选线条。 连续绘制模式： 如果 InpContinuousDraw 设置为 true ，工具在放置后保持选中状态，方便连续快速放置同类型线条。

如果设置为 false ，工具在单次放置后自动取消选中。 取消操作： 随时点击面板上的 CANCEL 按钮来中止当前操作或解除光标锁定。 删除或修改线条： 所有绘制的对象均完全可选（ OBJPROP_SELECTABLE = true ）。直接点击图表上的任意线条以显示其控制手柄，然后按键盘上的 Delete 键即可将其移除。

4. 输入参数参考（菜单指南）

将指标加载到 MT5 图表时，您可以通过属性菜单自定义每个工具的外观和行为。