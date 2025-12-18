产品名称：Sentinel Pro - 哨兵专业版 (趋势扫描 & 隐形风控终端)

🔥 重新定义手动交易：从趋势识别到隐形风控的一站式解决方案

Sentinel Pro (哨兵专业版) 不仅仅是一个交易面板，它是您的智能交易副驾驶。结合了基于线性回归的全市场趋势扫描、机构级隐形止损、多图表绘图同步以及自动风控系统，它专为追求极致效率和资金安全的职业交易员打造。

告别繁琐的计算和盲目的盯盘，让哨兵为您守望市场。

🌟 核心功能亮点

1. 🚀 智能趋势扫描仪 (TrendScan Technology)

这是 Sentinel Pro 的核心大脑。它不仅仅是显示价格，而是基于 M5周期 的底层算法为您筛选最佳交易品种。

算法逻辑： 系统实时分析最近20根K线的 线性回归斜率 (Linear Regression Slope) 与 平均波幅 (ATR) 的比率。

系统实时分析最近20根K线的 与 的比率。 五态识别： ↑ Strong Up (强多头): 动能强劲，适合顺势突破。 ↗ Channel Up (通道上行): 震荡上行，适合回调做多。 ≈ Shock (震荡/死鱼): 无明显方向，建议观望。 ↘ Channel Down (通道下行): 震荡下行，适合反弹做空。 ↓ Strong Down (强空头): 抛压巨大，适合顺势做空。

智能评分 (Score): 基于“波动效率”打分（平均波幅/点差）。分数越高，意味着该品种相对于点差的波动空间越大，交易性价比越高。列表自动按分数从高到低排序，让你只做最活跃的品种。

2. 🛡️ 隐形止损与灾备系统 (Stealth Security)

保护您的订单不被猎杀，同时防止极端行情穿仓。

虚拟止损 (Virtual SL): 止损线仅在本地运行，经纪商端不可见。只有当收盘价越过止损线时才触发平仓，有效过滤“插针”行情。

止损线仅在本地运行，经纪商端不可见。只有当收盘价越过止损线时才触发平仓，有效过滤“插针”行情。 灾备止损 (Backup SL): 为防止断网或断电，系统会在服务器端设置一个基于 ATR 或固定点数的“硬止损”作为最后一道防线。

3. ⚖️ 交互式风险管理 (Drag & Trade)

所见即所得： 点击 Risk 按钮，图表出现一条橙色风险线。

点击 Risk 按钮，图表出现一条橙色风险线。 自动计算手数： 拖动风险线到您预期的止损位置，面板会根据您设定的 风控百分比 (Risk %) 自动计算出精确的开仓手数。无需计算器，绝不错算风险。

拖动风险线到您预期的止损位置，面板会根据您设定的 自动计算出精确的开仓手数。无需计算器，绝不错算风险。 挂单辅助： 点击 Pend 按钮，通过拖动虚线即可一键生成挂单（突破买入/回调买入自动判断）。

4. 🔗 多图表同步与绘图 (Sync Master)

专为多周期分析师设计。

品种同步： 在面板菜单切换品种，所有打开的图表自动切换至该品种。

在面板菜单切换品种，所有打开的图表自动切换至该品种。 绘图同步 (Draw Sync): 开启此功能后，您在一个图表上画线（趋势线、矩形、Fibo等），它们会瞬间同步到该品种的其他所有周期图表上。

开启此功能后，您在一个图表上画线（趋势线、矩形、Fibo等），它们会瞬间同步到该品种的其他所有周期图表上。 一键清理： 提供 Clear Manual (清除当前图表手绘) 和 Clear Sync (清除所有图表同步线) 按钮，保持盘面整洁。

5. 📉 每日风控硬锁 (Daily Risk Guard)

交易心理的守护神。

设定每日 最大亏损额 和 止盈目标 。

和 。 一旦触发阈值，面板将强制平仓并锁定交易功能，防止上头交易和利润回吐。

6. 🎨 沉浸式视觉体验

内置 经典白、深空灰、海洋蓝、未来科技 四大主题，适应白天/夜间交易环境。

四大主题，适应白天/夜间交易环境。 集成 MA均线组、VWAP (带3倍标准差带) 及交易历史显示功能，一键开关，无需加载额外指标。

📊 按钮功能速查

AutoBE: 自动保本（价格运行一定点数后自动推止损）。

自动保本（价格运行一定点数后自动推止损）。 Trail: 移动止损（保护利润）。

移动止损（保护利润）。 Close Win/Loss: 一键只平盈利单或只平亏损单。

一键只平盈利单或只平亏损单。 Close Part: 一键按照设定的百分比（如50%）减仓。

一键按照设定的百分比（如50%）减仓。 Symbol Menu: 下拉式菜单，实时显示扫描结果和趋势箭头。

✅ 推荐参数设置

InpRiskPercent: 1.0 (推荐单笔风险1%)

1.0 (推荐单笔风险1%) InpUseVirtual: true (开启隐形止损)

true (开启隐形止损) InpUseDayLimit: true (建议开启每日风控，保护本金)

Sentinel Pro —— 让交易回归理性与简单。立即下载体验！