Sentinel Pro

产品名称：Sentinel Pro - 哨兵专业版 (趋势扫描 & 隐形风控终端)

🔥 重新定义手动交易：从趋势识别到隐形风控的一站式解决方案

Sentinel Pro (哨兵专业版) 不仅仅是一个交易面板，它是您的智能交易副驾驶。结合了基于线性回归的全市场趋势扫描机构级隐形止损多图表绘图同步以及自动风控系统，它专为追求极致效率和资金安全的职业交易员打造。

告别繁琐的计算和盲目的盯盘，让哨兵为您守望市场。

🌟 核心功能亮点

1. 🚀 智能趋势扫描仪 (TrendScan Technology)

这是 Sentinel Pro 的核心大脑。它不仅仅是显示价格，而是基于 M5周期 的底层算法为您筛选最佳交易品种。

  • 算法逻辑： 系统实时分析最近20根K线的线性回归斜率 (Linear Regression Slope)  平均波幅 (ATR) 的比率。
  • 五态识别：
    • ↑ Strong Up (强多头): 动能强劲，适合顺势突破。
    • ↗ Channel Up (通道上行): 震荡上行，适合回调做多。
    • ≈ Shock (震荡/死鱼): 无明显方向，建议观望。
    • ↘ Channel Down (通道下行): 震荡下行，适合反弹做空。
    • ↓ Strong Down (强空头): 抛压巨大，适合顺势做空。
  • 智能评分 (Score): 基于“波动效率”打分（平均波幅/点差）。分数越高，意味着该品种相对于点差的波动空间越大，交易性价比越高。列表自动按分数从高到低排序，让你只做最活跃的品种。

2. 🛡️ 隐形止损与灾备系统 (Stealth Security)

保护您的订单不被猎杀，同时防止极端行情穿仓。

  • 虚拟止损 (Virtual SL): 止损线仅在本地运行，经纪商端不可见。只有当收盘价越过止损线时才触发平仓，有效过滤“插针”行情。
  • 灾备止损 (Backup SL): 为防止断网或断电，系统会在服务器端设置一个基于 ATR 或固定点数的“硬止损”作为最后一道防线。

3. ⚖️ 交互式风险管理 (Drag & Trade)

  • 所见即所得： 点击  Risk  按钮，图表出现一条橙色风险线。
  • 自动计算手数： 拖动风险线到您预期的止损位置，面板会根据您设定的风控百分比 (Risk %) 自动计算出精确的开仓手数。无需计算器，绝不错算风险。
  • 挂单辅助： 点击  Pend  按钮，通过拖动虚线即可一键生成挂单（突破买入/回调买入自动判断）。

4. 🔗 多图表同步与绘图 (Sync Master)

专为多周期分析师设计。

  • 品种同步： 在面板菜单切换品种，所有打开的图表自动切换至该品种。
  • 绘图同步 (Draw Sync): 开启此功能后，您在一个图表上画线（趋势线、矩形、Fibo等），它们会瞬间同步到该品种的其他所有周期图表上。
  • 一键清理： 提供  Clear Manual  (清除当前图表手绘) 和  Clear Sync  (清除所有图表同步线) 按钮，保持盘面整洁。

5. 📉 每日风控硬锁 (Daily Risk Guard)

交易心理的守护神。

  • 设定每日最大亏损额止盈目标
  • 一旦触发阈值，面板将强制平仓并锁定交易功能，防止上头交易和利润回吐。

6. 🎨 沉浸式视觉体验

  • 内置 经典白、深空灰、海洋蓝、未来科技 四大主题，适应白天/夜间交易环境。
  • 集成 MA均线组、VWAP (带3倍标准差带) 及交易历史显示功能，一键开关，无需加载额外指标。

📊 按钮功能速查

  • AutoBE: 自动保本（价格运行一定点数后自动推止损）。
  • Trail: 移动止损（保护利润）。
  • Close Win/Loss: 一键只平盈利单或只平亏损单。
  • Close Part: 一键按照设定的百分比（如50%）减仓。
  • Symbol Menu: 下拉式菜单，实时显示扫描结果和趋势箭头。

✅ 推荐参数设置

  • InpRiskPercent: 1.0 (推荐单笔风险1%)
  • InpUseVirtual: true (开启隐形止损)
  • InpUseDayLimit: true (建议开启每日风控，保护本金)

Sentinel Pro —— 让交易回归理性与简单。立即下载体验！

