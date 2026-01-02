Smart Pivot Points

MetaTrader 5 智能枢轴点指标 — 清晰的交易水平线

智能枢轴点指标是一款适用于 MetaTrader 5 的专业指标，可自动计算并在图表上显示一整套关键交易水平线。它将纷繁的价格走势转化为清晰的结构化图表，突出显示支撑位、阻力位、价格平衡点和潜在目标区域。该工具专为重视清晰度的交易者而设计，适用于任何市场：外汇、加密货币（比特币、以太坊）、股指、股票和大宗商品（XAUUSD）。

该指标是您可靠的分析助手，可节省计算时间并为您的分析增添客观性。它不会提供市场信号或替您做决定，而是为您做出明智的交易决策提供高质量的信息基础。

主要功能和优势

即用型价格坐标系统：无需再手动绘制水平线。五条清晰的线条会立即显示在图表上：中心水平线（平衡点）、支撑位、阻力位、买入目标位和卖出目标位。

完全自定义显示内容：您可以决定显示哪些信息。轻松启用或禁用级别组和价格标签，根据您的策略定制图表，并保持工作区整洁。

完全灵活的计算方式：选择任意时间周期进行计算——从用于超短线交易的分钟级（M5、M15）到用于波段交易的日线（D1）和周线（W1）。通过指定要使用的历史数据周期数来调整分析深度。

专业简洁的设计：级别采用精心设计的配色方案（灰色、绿色、红色、蓝色），直观易懂，不会分散您对价格监控的注意力。

如何在交易中使用智能枢轴点

该指标基于经过验证的算法，使用所选周期（最高价、最低价、开盘价、收盘价）的价格数据自动绘制级别。这使您可以专注于分析，而不是计算。

典型应用场景：

规划市场入场点：寻找支撑位附近的买入机会和阻力位附近的卖出机会。该指标有助于识别潜在的反转点和反弹点。

设定止盈目标：买入和卖出目标价位是合理有效的止盈基准，无需随意设定目标价位。

评估交易风险和潜力：价位之间的距离有助于在建仓前直观地评估潜在的盈亏比（风险回报比）。

确认市场行情：价格相对于枢轴点的位置可以帮助您快速评估所选时间框架内的当前市场力量平衡（多头或空头倾向）。

强化交易策略：根据价格行为、震荡指标或趋势指标，将智能枢轴点添加到您的交易系统中，以获得额外的确认。

入门非常简单。

购买和安装：从 MQL5 市场购买智能枢轴点指标。点击“安装”按钮——指标将自动下载并显示在您的 MetaTrader 5 终端中。

添加到图表：打开所需资产和时间框架的图表。在“导航器”窗口中，找到“智能枢轴点”并将其拖到图表上。

基本设置（可选）：在弹出窗口中，您可以立即配置两个关键参数：计算时间周期 (CalculationTF) 和历史数据深度 (LookbackPeriods)。

分析和交易：将生成的水平网格作为交易计划的一部分，用于决策。

技术要求和支持

平台：仅限 MetaTrader 5。

支持：所有购买者均可通过 MQL5 消息系统获得免费的指标更新和技术支持。

兼容性：该指标在计算机和虚拟专用服务器 (VPS) 上均可稳定运行。

风险提示

金融市场交易存在损失投资本金的高风险。“智能枢轴点”是一种分析工具，而非保证盈利的系统。在使用真实资金之前，请务必在模拟账户上测试该指标。您始终对自己的交易决策负责。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

智能枢轴点——让您的交易更清晰，从而专注于最重要的事情。
作者的更多信息
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
实用工具
该工具直接在图表上显示经济新闻。它会显示即将发生的事件、事件发生时间、事件的重要性，并发送通知。 适用对象： 关注经济新闻的交易者 根据新闻进行交易的交易者 希望及时接收提醒的交易者 需要在图表上直接使用简洁直观日历的用户 主要功能 新闻面板 - 在图表上显示最近的经济事件 货币筛选器 - 仅显示您交易品种的货币新闻 提醒 - 在新闻发布前指定时间发出通知 推送通知 - 向您的 MetaTrader 移动设备发送通知 声音提醒 - 可自定义声音提醒 颜色指示器 - 以视觉方式指示重要性和紧急程度 设置 提醒时间 - 事件发生前多少分钟发送提醒 最低重要性 - 提醒的最低新闻重要性 按货币筛选 - 按当前交易品种的货币筛选新闻 启用声音提醒 - 启用声音提醒通知 启用推送提醒 - 启用推送通知到您的手机 启用额外 1 分钟提醒 - 在事件发生前 1 分钟发送额外提醒 使用方法使用方法 在图表上安装该实用程序 在属性窗口中配置设置 面板将显示在左上角 事件发生前指定时间将发送警报
FREE
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
指标
版本 4.4 一款专业的指标，用于在较低时间框架内检测吞没形态，并配备灵活的确认系统。 主要功能： 灵活的时间周期设置 完全可自定义的低时间周期确认 可任意组合：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 等 适用于任何交易风格和策略 三级信号确认 弱确认（可自定义时间周期）— 黄色箭头 中等确认（可自定义时间周期）— 蓝色箭头 强确认（可自定义时间周期）— 绿色/红色箭头 稳定运行，无需重绘 箭头仅绘制一次，不会消失 仅使用已收盘的K线进行确认 防止误触发 适应任何交易风格 短线交易：M1-M2-M5 日内交易：M5-M15-H1 波段交易：M15-H1-H4 长期投资者：H1-H4-D1 智能通知系统 仅针对当前K线的相关信号发送警报 添加指标时，不会发送旧信号的垃圾信息 支持声音通知 常用设置： 快速信号：M1-M3-M5 平衡：M5-M15-H1 保守：M15-H1-H4 长期：H1-H4-D1 技术特性： 完全可自定义的确认时间周期 适用于所有主要时间周期 不会重绘信号 最小K线数：100 支
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
指标
版本 4.4 用於檢測吞沒形態的專業指標，支援多時間週期確認。 主要功能： 靈活的時間框架配置 完全可自訂的低時間框架用於確認 可任意組合：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 等 適應任何交易風格和策略 三級訊號確認 弱確認（自訂時間框架）- 黃色箭頭 中等確認（自訂時間框架）- 藍色箭頭 強確認（自訂時間框架）- 綠色/紅色箭頭 穩定運行，不重繪 箭頭僅繪製一次，不會消失 僅使用已收盤的K線進行確認 防止誤報 適應任何交易風格 短線交易：M1-M2-M5 日內交易：M5-M15-H1 波段交易：M15-H1-H4 長期交易：H1-H4-D1 智慧型警報系統 警報推送僅適用於目前K線訊號 新增指標後，不會再收到歷史訊號的干擾訊息 支援聲音通知和推播提醒 常用設定： 快速訊號：M1-M3-M5 平衡：M5-M15-H1 保守：M15-H1-H4 長期：H1-H4-D1 技術特性： 完全可自訂確認時間週期 適用於任何主要時間週期 訊號不會重繪 最小K線數：100 支持所有交易品種 指標會適應您的
筛选:
无评论
回复评论