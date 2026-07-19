Universal Alert
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
Universal Alert 是一个通用的提醒指标。它可以与任何自定义指标配合使用，跟踪其读数，并在生成信号时通知交易者。
灵活的设置可以让你设置所有主要类型的信号，同时找到信号延迟与虚假信号的最佳平衡。
在为你的策略寻找指标时，Universal Alert 可以帮你验证任意自定义指标信号的可靠性。在日常交易中，Universal Alert 让你不必一直盯着指标的数值。
指标的主要功能和特点：
- 适用于任何自定义指标。
- 可以识别多达七种信号类型：
- IntersectionPrice - 价格与指标线交叉；
- IntersectionOscillator - 振荡器线穿过指定水平；
- RepulsedPrice - 价格从指标线反弹；
- RepulsedOscillator - 振荡器线从指定水平反弹；
- Bend - 指标线弯曲；
- Emergence - 指标缓冲区从空值或零值变为任意值；
- CrossingLine - 两条指标线相交。
- 当信号出现时，它可以：
- 在图表上显示提醒。
- 播放音频文件。
- 向您的手机发送推送通知。
- 发送电子邮件。
- 简单且通用的指标，具有最必要的输入参数，可精确调整信号。
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