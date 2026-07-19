Universal Alert 是一个通用的提醒指标。它可以与任何自定义指标配合使用，跟踪其读数，并在生成信号时通知交易者。

灵活的设置可以让你设置所有主要类型的信号，同时找到信号延迟与虚假信号的最佳平衡。

在为你的策略寻找指标时，Universal Alert 可以帮你验证任意自定义指标信号的可靠性。在日常交易中，Universal Alert 让你不必一直盯着指标的数值。

指标的主要功能和特点：

适用于任何自定义指标。

可以识别多达七种信号类型： IntersectionPrice - 价格与指标线交叉； IntersectionOscillator - 振荡器线穿过指定水平； RepulsedPrice - 价格从指标线反弹； RepulsedOscillator - 振荡器线从指定水平反弹； Bend - 指标线弯曲； Emergence - 指标缓冲区从空值或零值变为任意值； CrossingLine - 两条指标线相交。

当信号出现时，它可以： 在图表上显示提醒。 播放音频文件。 向您的手机发送推送通知。 发送电子邮件。

简单且通用的指标，具有最必要的输入参数，可精确调整信号。

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