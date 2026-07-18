Candlestick Pattern Alert

是一款

适用于 MT4 和 MT5 平台的蜡烛图形态指标，

旨在

实时

自动检测、分类和显示

50 多种主要的日本蜡烛图形态

。该指标专为

价格行为交易

和

技术分析

而设计，能够扫描已完成的蜡烛图，识别已确认的

看涨和看跌反转形态

以及

持续形态

，并在图表上用清晰的箭头和标签直接标记出来。交互式仪表盘允许交易者一键启用或禁用单个形态、管理警报并整理形态类别，而内置的教学卡片则解释了每种形态、其市场含义、交易背景和可靠性评级。Candlestick Pattern Alert 专为

外汇交易者

、

黄金 (XAUUSD) 交易者

、

指数交易

者

、

加密货币交易者

、

超短线

交易者

、

日内交易者

、

波段交易者

以及学习

日本蜡烛图形态的

交易者而设计，它

能够自动识别重要的价格行为形态，无需持续手动阅读图表，从而简化图表分析。该指标适用于从

M1 到 MN 的

所有时间框架

，支持

外汇

、

金属

、

指数

、

加密货币

和其他 CFD 市场，并将

非重绘蜡烛图模式检测

、

趋势过滤

和

多通道警报

结合

到一个可自定义的交易工作区中。



核心功能



蜡烛图形态预警指标持续分析已完成的价格蜡烛图，并利用可配置的价格结构规则和摆动确认逻辑自动检测53种日本蜡烛图形态。该指标并非标记每根略似某种形态的蜡烛图，而是使用回溯式摆动窗口评估每根已完成的K线，并在蜡烛图收盘后才绘制形态。这种不重绘的方法提供了稳定的历史记录，使交易者能够查看之前的信号，并还原信号生成时的原貌。

该指标将模式检测分为三类：

单根K线形态

双K线形态

三根K线形态

支持的形态包括许多常用的反转和延续形态，例如锤子线、针形线、十字星、蜻蜓十字星、墓碑十字星、看涨吞没和看跌吞没、孕线、晨星、黄昏星、三白兵、三乌鸦、跳空缺口、三法线以及许多其他日本K线形态。如此丰富的形态库使交易者能够使用单一的K线形态指标来研究不同的市场行为，而无需组合使用多种工具。

为了提高图表清晰度，每个检测到的形态都会用清晰的 Wingdings 箭头和描述性标签显示。箭头位置会根据平均真实波幅 (ATR)计算结果自动调整，从而确保标记在不同的波动率条件和交易品种下都能保持可见。

内置的移动平均线趋势过滤器可帮助交易者在更广泛的市场背景下分析K线形态。根据所选模式，该过滤器可以禁用、用于突出显示与当前趋势相反的潜在反转形态，或配置为显示与当前趋势方向一致的形态。这使得交易者无需更改指标即可将价格走势与更广泛的趋势分析进行比较。

该指标的一大特色是其集成的交互式仪表盘。仪表盘将形态分为单根K线、两根K线和三根K线三种类型，并允许对每种形态进行单独配置。交易者可以独立控制每种K线形态的显示和提醒选项，从而轻松根据个人交易偏好定制工作区。

每个检测到的形态都包含一张可选的教学卡片。交易者只需选择图表上的标记，即可查看对该形态的简明解释，包括其一般市场解读、常见交易情境以及1-5星的可靠性评级。这一教学层有助于新手交易者理解日式K线分析，同时也能让经验丰富的交易者无需离开图表即可快速查看形态信息。

该指标支持多种提醒方式，包括弹出通知、声音提醒、移动推送通知和电子邮件提醒，帮助交易者在监控图表上出现选定的K线形态时及时了解最新动态。所有仪表盘设置、形态可见性选项、提醒选择和颜色偏好均使用全局变量自动保存，确保平台重启、交易品种变更和时间周期变更后工作区保持一致。

Candlestick Pattern Alert 支持可配置的扫描深度、摆动检测灵敏度、模式几何阈值、仪表板缩放、可折叠面板、20 种内置颜色主题和手动颜色自定义，为依赖价格行为分析、 K线模式识别和技术分析的交易者提供了一个灵活的环境，适用于多个市场和交易风格。



主要特点



53 种日本蜡烛图形态 ——自动检测 18 种单根 蜡烛 、 16 种双根蜡烛 和 19 种三根蜡烛的 看涨和看跌反转或延续形态。

蜡烛 非重绘信号 ——只有在K线收盘后，使用摆动确认来确认稳定的历史信号，才能确认形态。

基于摆动的形态检测 ——过滤已确认的摆动高点和低点处的形态，以减少不必要的图表信号。

交互式仪表盘 – 按类别组织模式，并单独控制 每个模式的 显示 和 警报 选项。

选项。 教育课程卡片 – 直接从图表中 查看每种模式的含义、交易背景和 1-5 星可靠性评级 。

– 。 移动平均线趋势过滤器 – 可选的 关闭 、 反转 和 趋势对齐 模式有助于分析更广泛的市场趋势中的模式。

智能视觉标记 ——经 ATR 调整的箭头和标签在不同的市场和波动条件下仍然清晰可见。

多渠道提醒 – 支持 针对特定模式的 弹出窗口 、 声音 、 移动推送 和 电子邮件 通知。

通知。 灵活的自定义功能 ——调整扫描深度、回溯幅度、模式灵敏度、仪表盘大小、颜色和主题，以匹配您的交易风格。

自动设置记忆 ——仪表盘偏好设置、警报和模式选择会在平台会话之间自动保存。

多市场支持 – 适用于 外汇 、 黄金 (XAUUSD) 、 指数 、 加密货币 和其他 CFD 工具，并具有自动点数大小处理功能。



实际交易应用



蜡烛图形态警报可与多种交易方法结合使用，包括价格行为交易、趋势跟踪、反转交易、持续交易、超短线交易、日内交易、波段交易和多时间框架分析。

许多交易者利用日本蜡烛图形态来研究市场心理，并评估买卖双方在重要价格水平上的反应。该指标通过自动检测这些形态，帮助减少手动扫描图表的时间，同时为蜡烛图形态分析提供了一种一致的方法。

对于价格行为交易者而言，该指标突出显示支撑位和阻力位附近的显著蜡烛图形态，使交易者能够将模式识别与市场结构、趋势线、供需区域或其他技术分析工具相结合。

对于趋势交易者而言，可选的移动平均线趋势过滤器能够提供额外的背景信息，显示检测到的形态是否与当前趋势一致或相反。这使得交易者能够在更广泛的趋势分析框架内研究趋势延续机会和潜在的反转区域。

对于反转交易者而言，锤子线、看涨吞没、晨星、射击之星和黄昏之星等形态可以帮助识别市场情绪可能发生变化的区域。这些信号可以与支撑位和阻力位、斐波那契回撤位或枢轴点结合使用，以构建更全面的技术分析。

对于持续交易者而言，上升三法、下降三法和跳空缺口等形态提供了有关市场暂时停顿后潜在趋势延续的额外信息。

对于短线交易者来说，该指标可用于M1 、 M5和M15等较低时间框架，以自动监控短期蜡烛图形态，而无需持续查看每个图表。

对于日内交易者而言，自动模式检测有助于在活跃的交易时段内识别不断变化的市场状况，而可自定义的警报会在选定的形态出现时通知交易者。

对于波段交易者而言， H1 、 H4和D1等较高时间框架允许交易者专注于更大的市场波动和更长期的蜡烛图形态，同时使用教学卡片直接在图表上复习模式特征。

集成式仪表盘让您可以轻松开启或关闭单个形态，比较不同类别的K线形态，并根据每种交易策略自定义警报。无论您交易的是外汇、黄金（XAUUSD） 、指数、加密货币还是其他差价合约市场，该指标都能提供一个井然有序的环境，用于研究价格走势、市场情绪和日本K线形态。



非常适合

Candlestick Pattern Alert专为使用价格行为、日本蜡烛图模式和技术分析来研究多种金融工具和时间框架的市场行为的交易者而设计。

该指标适用于：

外汇交易者 正在寻找无需手动扫描每个图表即可自动检测看涨和看跌蜡烛图形态的方法。

黄金交易员（XAUUSD） 正在分析重要支撑位和阻力位附近的反转和延续形态。

指数交易者 交易诸如 US30 、 NAS100 、 GER40 等 CFD 指数，通常使用蜡烛图分析来评估市场情绪。

加密货币交易员 利用自动K线模式识别和可配置的交易警报来监控高度波动的市场。

短线交易 者需要快速识别较低时间框架内的K线形态，而无需持续关注价格走势。

日内交易者 分析日内市场结构，并利用模式警报在整个活跃交易时段监控多个图表。

波段交易者 研究更高时间框架的K线形态，并结合更广泛的趋势分析和市场结构。

价格行为交易者 将蜡烛图形态与支撑位和阻力位、趋势线、枢轴点、斐波那契水平或其他技术分析方法相结合。

趋势交易者 使用可选的 移动平均线趋势过滤器 来评估蜡烛图形态是否与当前市场趋势一致或相反。

适合想要通过互动式课程卡片学习 日本蜡烛图模式， 同时观察实时市场情况的 初级交易者 。

。 经验丰富的交易者 需要广泛的模式定制、选择性警报以及可以根据他们自己的交易方法进行调整的结构化仪表板。

手动交易者和自主交易者 正在寻找一款有条理的图表分析工具，以减少重复的图表扫描，同时保持交易决策在交易者的控制之下。



最佳配置



蜡烛图模式警报适用于所有MetaTrader 时间框架（M1 至 MN） ，并支持外汇、黄金 (XAUUSD) 、指数、加密货币和其他 CFD 市场。

超短线交易： M1、M5、M15

日内交易： M15、M30、H1

波段交易： H4、D1、W1

为了更清晰地进行分析，交易者可以自定义形态可见性、单个警报、趋势过滤模式、扫描深度和仪表盘外观，以匹配其偏好的交易风格。可扩展的仪表盘会自动保存所有设置，确保在平台重启和时间周期切换后，工作空间保持一致。



最后说明



蜡烛图形态预警指标是一款技术分析指标，它利用不重绘的收盘信号自动检测超过50种日本蜡烛图形态。该指标可帮助交易者分析外汇、金属、指数、加密货币和其他差价合约市场的价格走势、市场结构和趋势方向。

该指标无法预测未来价格走势，也无法保证交易结果。为获得最佳效果，请将其与您自己的分析和风险管理相结合。