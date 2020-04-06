Stochastic Multi Currency EA MT5

随机振荡多货币智能交易系统 MT5 实现了一种强大的双均线策略，该策略已在多个货币对和时间周期上进行了广泛的历史回测。该EA具备全面的交易能力，包括网格恢复、对冲选项以及马丁格尔策略（可配置，默认未启用）。它提供精准的入场方式（突破、反转、趋势跟随）以及灵活的出场规则（基于指标、基于时间或基于利润），同时具备高级功能，如回撤保护、点差/滑点过滤器，以及高效的非滞后指标，在最小系统资源消耗的前提下实现低延迟交易执行。

该系统包含用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板展示了当前持仓、账户权益和系统指标，直观的输入菜单使得配置操作简便。所有设置均提供了详细文档说明。

详细文档参考：常规设置/参数指南 | 指标设置 | 回测报告与优化参数文件

您可以在此下载 MT4 版本

主要功能

双均线交叉系统，周期完全可自定义

覆盖所有主要货币对的多货币交易能力

多种风险管理选项：止损、止盈、移动止损

高级仓位管理与回撤保护功能

日期/时间过滤器以控制交易时段

实时监控仪表板展示系统运行状态

弹窗、邮件和推送通知支持

兼容 MQL5 VPS，实现全天候自动运行

注意：所有高风险策略（如马丁格尔/网格）默认处于关闭状态，仅在用户主动启用时生效。

重要建议

这是一款专业交易工具，并非保证盈利的系统。请务必理解市场存在正常波动：

请先在模拟账户中进行测试 初期请使用较小风险（每单风险控制在 0.5%–1%） 仅使用您可以承受亏损的资金进行交易

我们每季度都会发布常规更新和优化后的参数文件。请前往文档部分的 MQL5 博客获取最新建议。

查看我的所有产品：

https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

如需技术支持，请联系我：

https://www.mql5.com/en/users/biswait50

如需试用 7 天的免费版本，请通过个人资料页面联系我，我将乐意为您提供。











