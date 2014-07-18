2014年7月18日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨日的尾盘，我们没有必要去考虑是消息刺激还是技术盘需求，因为市场总是有各样的理由，事实就是如此，这一周今天收盘，我们就那今天的收盘价做下一周预测的基础，首先多头没有受到周一周二暴跌伤到元气，本周要是能够站稳1333.21，特别是白银能突破并站稳21.66，那么后市只能看多，在此之前我们需要谨慎。

市场分析：【金价大涨1.3%】媒体报道称马来西亚航空公司MH17航班是被击落的，市场恐慌情绪迅速提振了黄金的避险投资需求，金价随即大涨，纽约黄金期货价格收高在每盎司1316.90美元。

【白宫威胁将采取措施让俄罗斯承受经济代价】白宫表示，奥巴马应邀与俄罗斯总统普京通了电话，双方在这次讨论美国对俄罗斯新一轮制裁行动的通话中也谈到了马来西亚航空公司一架客机在俄罗斯和乌克兰边境附近坠落的事件。白宫发言人说，“总统明确表示，如果俄罗斯方面拒绝遵守这些基本规范，国际社会，美国及其欧洲盟友都愿意采取措施来让俄罗斯承受经济上的代价。”

【德国央行行长警告：欧债危机可能卷土重来】欧洲央行理事会成员、德国央行行长延斯-魏德曼表示，如果各国政府不利用欧洲央行为它们争取到的时间来对经济进行改革，整顿各自的预算，欧元区债务危机可能很快重燃。

【日本政府六个月以来首次提升经济状况评估】日本政府发表月度经济报告，称经济正在以温和的速度复苏，因为4月的销售税提升而出现的消费萎缩“正在放缓”。这是日本政府六个月以来首次提升对于经济状况的评估。

盘面分析：昨日把周线拉回布林中轨和ma6上方，跌势又一次受到猜疑，macd阳柱缩短，dif回头向下，日线两根大阳刺穿中轨，ma6与ma26形成死叉，macd阴柱收缩，dif急剧扳回0轴，由于日线大阳，均线死叉也就几乎没有任何意义，四小时大阳后，阴阳互换格局显然是个震荡格局。

操作思路：上方阻力位在1345、1333、1320下方支撑1315、1301.58、1295.6。

1. 1321做空止损，1325，看1315、1301.58。

2. 1301.58不破做多，止损1295看1324、1333、1338。

3. 白银20.72附近做多，止损20.6看21.66。

4. 1.0791做空美加，止损1.080看1.0639。

5. 美日101.19做多止损100.87看101.53

6. 0.9347做多澳元，止损0.9328看0.9484。

7. 1.3515做多欧元止损1.3490看1.3568。

8. 英镑观望

9. 0.8980做空美瑞止损0.8995看0.8965

10. 80.59做空美指，止损80.69看80.2、79.84

11. 6.205做空美元兑人民币止损6.21看6.19