如何從 MQL5 Market 安裝應用程式

從 MQL5 市場安裝應用程式到 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 交易終端的指南。

作者： Vladimir Pastushak

啟動您要安裝應用程式的交易終端

開啟 MQL5 市場服務的登入視窗。 如果您還沒有帳戶，可以點擊「建立帳戶」來建立。 切換到「登入」標籤頁。 輸入登入名稱。 輸入密碼。 如果您忘記密碼，可以進行密碼恢復。 點擊「登入」按鈕

重要：請將登入名稱和密碼保存在安全的地方，否則您將無法存取您的應用程式、服務、資料和購買項目。請勿將登入名稱和密碼透露給第三方。









如何從 MQL5 市場安裝應用程式到 MetaTrader 5 終端

前往導航器視窗



在導航器中找到「市場」區塊。 在搜尋欄位中輸入程式名稱。 前往程式頁面。程式頁面可以讓您下載、更新、購買程式，以及閱讀說明、使用指南和評價。 下載完成後，應用程式會出現在導航器的「市場」資料夾中。

要啟動應用程式，只需將其用滑鼠拖曳到您要的圖表上即可。





如何從 MQL5 市場安裝應用程式到 MetaTrader 4 終端



前往終端視窗（通常在 MetaTrader 4 的下方）

在「終端」視窗中找到「市場」標籤頁（位於視窗的下半部分）。 在「終端」視窗中找到「首頁」標籤頁（位於視窗上半部分的第一個）。 在搜尋欄位中輸入應用程式名稱。 前往程式頁面。程式頁面可以讓您下載、更新、購買程式，以及閱讀說明、使用指南和評價。 下載完成後，應用程式會出現在導航器的「市場」資料夾中。

要啟動應用程式，只需將其用滑鼠拖曳到您要的圖表上即可。









如何在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的「終端設定」中允許應用程式執行交易操作（EA 交易、交易機器人、腳本）。



前往終端設定（Ctrl + O）。 前往「EA 交易」標籤頁。 勾選「允許演算法交易」 勾選「允許匯入 DLL」- 如果您使用的是應用程式的演示版本，可能需要此權限。









如何在「應用程式設定」中允許應用程式執行交易操作（EA 交易、交易機器人、腳本）。



將應用程式執行到圖表上 - 將會開啟應用程式設定視窗。

前往「一般」標籤頁。 勾選「允許演算法交易」



