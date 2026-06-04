「VR Trade Panel 試用版，適用於模擬帳戶及真實帳戶」

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下載 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 VR Trade Panel 產品試用版
下載壓縮檔：
[ VR Trade Panel ]
試用版說明：
- 壓縮檔內包含適用於 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的版本。
- 您可以在模擬帳戶上無限制地使用 VR Trade Panel。
- 您可以在模擬帳戶上無限制地使用 VR Trade Panel，用於學校、公司、社群的教學目的。
- 在真實帳戶上，您有 30 個日曆日的試用期。
- 如需延長試用期，請透過作者個人資料聯絡。
- 若要讓 VR Trade Panel 在真實帳戶上運作，必須在 MetaTrader 終端設定中允許匯入 DLL 函式庫。
如何將 VR Trade Panel 試用版安裝到 MetaTrader 終端
開啟您要安裝 VR Trade Panel 的終端，該說明同樣適用於 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。
- 檔案 —（左上角）
- 開啟資料檔案夾
- 若是 MetaTrader 5 請選 MQL5，若是 MetaTrader 4 請選 MQL4。
- 開啟「Experts」資料夾
- 將 vr-trade-panel.zip 壓縮檔中的檔案複製到「Experts」資料夾
- 重啟終端
在導航器的「智慧交易系統」部分，將會出現 VR Trade Panel En 或 VR Trade Panel Ru。
要開始使用交易面板，只需用滑鼠將交易面板從導航器拖曳到圖表上即可。
VR Trade Panel 在 MQL5 市場的官方產品頁面：
MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/zh/market/product/140502
MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/zh/market/product/6838
💥 從官方來源購買產品，您將獲得：
1️⃣ 禮品、獎金及其他程式。
2️⃣ 免費使用程式的機會。
3️⃣ 免費提供設定和 set 檔案。
4️⃣ 免費技術支援。
5️⃣ 所有更新免費。
朋友們，在我的個人資料中，您會找到更多教學資料和實用應用程式！
誠摯的問候，弗拉基米爾！