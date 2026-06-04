「VR Trade Panel 試用版，適用於模擬帳戶及真實帳戶」
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「VR Trade Panel 試用版，適用於模擬帳戶及真實帳戶」

4 六月 2026, 11:57
Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak
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下載 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 VR Trade Panel 產品試用版


下載壓縮檔：

VR Trade Panel ]


試用版說明：

  1. 壓縮檔內包含適用於 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的版本。
  2. 您可以在模擬帳戶上無限制地使用 VR Trade Panel。
  3. 您可以在模擬帳戶上無限制地使用 VR Trade Panel，用於學校、公司、社群的教學目的。
  4. 在真實帳戶上，您有 30 個日曆日的試用期。
  5. 如需延長試用期，請透過作者個人資料聯絡。
  6. 若要讓 VR Trade Panel 在真實帳戶上運作，必須在 MetaTrader 終端設定中允許匯入 DLL 函式庫。



如何將 VR Trade Panel 試用版安裝到 MetaTrader 終端

開啟您要安裝 VR Trade Panel 的終端，該說明同樣適用於 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

  1. 檔案 —（左上角）
  2. 開啟資料檔案夾
  3. 若是 MetaTrader 5 請選 MQL5，若是 MetaTrader 4 請選 MQL4。
  4. 開啟「Experts」資料夾
  5. 將 vr-trade-panel.zip 壓縮檔中的檔案複製到「Experts」資料夾
  6. 重啟終端

在導航器的「智慧交易系統」部分，將會出現 VR Trade Panel En 或 VR Trade Panel Ru。

要開始使用交易面板，只需用滑鼠將交易面板從導航器拖曳到圖表上即可。




VR Trade Panel 在 MQL5 市場的官方產品頁面：

MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/zh/market/product/140502
MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/zh/market/product/6838

💥 從官方來源購買產品，您將獲得：
1️⃣ 禮品、獎金及其他程式。
2️⃣ 免費使用程式的機會。
3️⃣ 免費提供設定和 set 檔案。
4️⃣ 免費技術支援。
5️⃣ 所有更新免費。


朋友們，在我的個人資料中，您會找到更多教學資料和實用應用程式！

誠摯的問候，弗拉基米爾！