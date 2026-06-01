贸易经理——多功能贸易助手

🔥交易面板🔥 — 是一个多功能交易助手。该应用包含50多种手动交易功能，并可自动化大多数交易操作。





✅ 简体中文的操作说明和界面。

✅ 贸易.

只需单击一下即可执行交易操作：

打開掛單和頭寸，並自動計算風險。

一鍵打開多個訂單和頭寸。

打開訂單網格。

按組別關閉掛單和頭寸。

反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。

鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。

一鍵部分關閉所有頭寸。

將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。

將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。

✅ 開倉時，可使用以下功能：

在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。

在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。

僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。

止盈和止損之間的自動比例。

虛擬止損和止盈。

自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。

基於ATR指標讀數計算止盈和止損。

設置掛單的到期日期。

為掛單設置追蹤（掛單會以設定距離自動跟隨當前價格移動）。

可管理在移動終端（手機）上開啟的訂單和倉位。

✅ 風險管理員與交易報告。

允許分析交易歷史：

在圖表上顯示交易歷史。允許選擇僅在圖表上顯示買入、賣出、盈利和虧損的持倉。

為當前標的或整個賬戶生成交易報告。

✅ 允許您控制交易帳戶的風險：

顯示每日、每週和每月的利潤。

限制每日、每週和每月的損失。

限制每日、每週和每月的利潤。

限制每日的交易次數。

✅ 當達到限制時，可：

在圖表上顯示訊息、發送手機通知或發送電子郵件。

關閉所有倉位和掛單。

鎖定倉位（通過開立缺少的倉位來平衡買入和賣出倉位的量）。

關閉交易終端直到下一天。

✅ OCO 訂單。

允許創建 OCO 訂單。

OCO 訂單是兩個掛單訂單，彼此相互取消：當其中一個訂單執行時，另一個訂單將被刪除。

✅ 關閉訂單與持倉。

當總持倉盈虧達到設定值時，可關閉所有掛單及持倉：

可關閉當前交易品種或整個帳戶的訂單與持倉。

可計算買入+賣出持倉的利潤，或僅計算買入或僅計算賣出。

可關閉所有持倉及訂單，或僅關閉指定類型。

✅ 任務。

允許設置延遲任務以開啟和關閉訂單及持倉：

任務會在達到指定時間、價格觸及任務線或另一個任務被觸發時啟動。

任務可以開啟或關閉任何類型的訂單和持倉。

✅ 追蹤停損功能。

允許為持倉設置追蹤停損功能（按照特定算法將止損移向盈利方向）。

7 種追蹤停損類型。

具有「啟動」功能。

可以使用虛擬（對經紀人不可見的）止損。

✅ 保本功能。

允許為持倉設置保本功能（當達到指定利潤時，將止損移至持倉開倉價或其他價格）：

每個持倉的保本級別數量不受限制。

可以使用虛擬止損。

允許以四種測量方式之一設置距離：點數、止損百分比、止盈百分比或價格。

✅ м部分平倉功能

允許設置部分平倉功能（在達到預設盈利或虧損時平掉部分倉位）：

每個倉位的部分平倉層數不受限制。

允許以三種方式之一設置平倉量：固定手數、當前手數的百分比、初始手數的百分比。

允許以四種方式之一設置距離：點數、止損百分比、止盈百分比、價格。

✅ 警示。

允許在價格達到指定線或特定時間時設置提醒。

提醒可以顯示在圖表上，並通過電子郵件或手機發送訊息。

✅ 圖表管理。

允許在終端的圖表上切換符號並分析符號的數據：

可以創建最多4個符號列表。符號列表及其名稱由用戶設定。

可以將符號添加到收藏夾。

專門的符號列表，用於顯示有未平倉訂單和持倉的符號。

符號按鈕可以用任意顏色標記。

✅ 資訊面板。

顯示當前交易標的的資訊：

點差。

距離K線收盤的時間。

當前交易標的的盈虧。

持倉數量及其交易量。

ATR指標讀數。

ATR指標的波動餘度。

當前交易標的的持倉盈虧平衡價格。

✅ 訂單與持倉管理。

可管理訂單與持倉的設置：

編輯止損和止盈。

編輯虛擬止損和止盈。

編輯追蹤止損功能。

編輯保本功能。

編輯部份平倉功能。

完全或部分平倉。

自動在指定時間或指定價格刪除掛單。

✅ 訂單網格管理。

允許管理訂單網格的各項設置：