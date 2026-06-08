INTRADAYSOFT CORE INDEX — 6月1日至6月7日報告
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INTRADAYSOFT CORE INDEX — 6月1日至6月7日報告

8 六月 2026, 14:25
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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Intradaysoft CORE INDEX 报告（6 月 1 日至 6 月 7 日）

好消息是，该投资组合持续展现了分散投资的重要性。虽然部分系统出现亏损，但其他系统成功弥补了部分损失，避免了更大的跌幅。

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纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Superior Trader MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 



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