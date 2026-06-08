INTRADAYSOFT CORE INDEX — 6月1日至6月7日報告

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Intradaysoft CORE INDEX 报告（6 月 1 日至 6 月 7 日）
好消息是，该投资组合持续展现了分散投资的重要性。虽然部分系统出现亏损，但其他系统成功弥补了部分损失，避免了更大的跌幅。
纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Superior Trader
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE