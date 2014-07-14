2014年7月14日黄金外汇行情解读

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本文观点:继上周五小阳走势，今日或会延续，但是运作区间依然是1333.8~1344.68，今日再见1333.8可做多。

市场分析：【葡总理安抚投资者 圣灵银行称可应对任何亏损】葡萄牙政府和央行周五陆续出面向投资者保证，该国的金融系统是稳健的，希望以此打消该国最大上市银行圣灵银行被披露存在财务违规所形成溢出效应带来的市场疑虑。葡萄牙总理佩德罗-帕索斯-科埃略说，“葡萄牙和外国投资者对于银行以及我们的金融和银行系统保持冷静是非常重要的。”

【标普将圣灵银行评级从BB-下调至B+】标准普尔表示，对圣灵银行评级的调降反映了标准普尔对于该行因为当前管理不稳定，以及控股并运营直接持有其25%股权的圣灵金融集团的圣灵集团薄弱财务状况所产生的越来越大的风险。

【中美达成初步协议 将就战略石油储备展开合作】中国国家能源局周五宣布，中国和美国已经签署了一份初步协议，将就战略石油储备展开合作。这是中国和美国这两个世界最大原油消费国之间在这一方面的首次合作尝试。

【美国6月份实现710亿美元预算盈余】美国财政部称，受益于更高的税收收入和经济的改善，美国本财年的预算赤字有大幅的收窄。从2013年10月开始的本财年中，前九个月的联邦政府预算赤字额是3660亿美元，相比去年同期下降28%，是2008年以来最小的同期预算赤字规模。

【美联储洛克哈特：预计明年下半年首次加息】亚特兰大联储主席洛克哈特称，美联储仍继续在一年时间里将基准利率保持在接近于零的水平。洛克哈特称：“我仍旧预计到2015年下半年美国的经济状况才能让加息变得合适。”

【标普提高乌克兰评级展望至稳定】评级机构标准普尔宣布，在乌克兰获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元的援助贷款之后，将该国的信用评级的展望评价由之前的负面提高至稳定。标普称，“IMF援助项目的全面拨款以及相关的多边贷款应该可以帮助乌克兰满足其未来一年的外部融资需求。”

【国际能源署：2015年原油供应风险极高】国际能源署（IEA）周五表示，虽然随着中东和北非紧张局势的缓和，原油价格在本周出现连续第三周下跌的走势，不过这些地区在2015年的供应风险依然是异乎寻常地高。

盘面分析：上周五收小阳，ma6与ma26平行向上，macd阳柱升高，dif在上周上穿dea后，虽然保持上行，但是角度有些变小，四小时显示ma6走平，macd继续收阴，dif与dea走势看空。所以日内走势还是继续震荡。

操作思路：上方阻力位在1345下方支撑1333、1329、1323。

1. 1333.8附近做多止损1330看1345、1355。

2. 1356遇阻做空，止损1362看1342、1336、1333、1325。

3. 白银21.37附近做多，止损21.13看21.53、21.66、22.16。

4. 澳元0.9369附近做多,止损0.9349看0.9443。

5. 美日101.19附近做多止损100.77看102.13、102.55。

6.美加1.0738做空止损1.0769看1.0665、1.0634。

7. 欧美1.3595做多止损1.3552看1.3642、1.3951。

8. 英镑1.7137附近做空，止损1.7155看1.7110、1.6962。

9. 美瑞0.8930附近做空止损0.8955看0.8916。

10. 美指80.17附近做空止损80.23看79..82。

11.美元对人民币6.20做多止损6.16看6.23。