龚申猛：黄金空头必破1200，原油49.3将成关键节点！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金1232-1220下还是空，1200必破位

大区间：1191-1220 阻力位：1215-1220-1231-1242

小区间：1215-1205 支撑位：1205-1200-1195-1191

核心观点解析：

1:昨日市场借助日本地震和美元回撤亚盘走出一波强势上攻格局，前期最后一波下跌的起跌点1219被突破，但随后并没有延续，盘中我们虽然临时改变了思路，但是回撤的多单果断出局避免了损失，美盘维持继续看空的思路却没有给到理想的进场机会!

2:总结昨天的行情，我们可以获得一点经验：关键阻力支撑破位后没有持续度，若连续2小时以上仍不再出现新高或者新低，那么我们可以把破位定义成虚破或者说刺破，真正的关键点破位是很少会给回撤或者反弹的入场机会的!

3:经历了昨日市场的1219关键阻力的虚破，我们认定短线空头依然是市场的主导，范围思考，1200区域震荡了这么久，想抄底的基本都上车了，此时作为主力自然是不太高兴的，所以后市就算将展开上攻，那么上攻前应该做的必然是把目前这批已经抄底上车的人赶下车，然后这批人改变思路看空了，主力才会发动新一轮上涨!这样才能利益最大化!

4:所以中短期市场没有突破1220前仍是空头格局，而且1200整数关口必然破位，所以交易上维持继续看空的思路进行布局，维持前期以1232的企稳作为多头企稳的关键性指标!而下方关键支撑在1191-1200区域!

具体交易机会：

1：日内反抽再见1220位置继续放空，止损1225，目标波段持有待定!

2:若欧盘依然不能突破隔夜市场破位下跌后的高点1215位置，则美盘前开空!

3:1191-1200区域用仓位控制风险尝试抄底一次，止损1180，目标持有待定!

白银下跌不到位，17关口之下还是看弱势空头

小区间：16.75-16.45 阻力位：16.75-16.94-17.20-17.50

大区间：16.87-16.20 支撑位：16.42-16.25-16.00-15.80

核心观点解析：

1:持续的震荡最终还是破位，老龚预言的17.1区域随时将再度出现一波下跌有一次成为现实，底部就像楼房的根基，根基不稳楼房自然会塌!白银回撤的不到位是本次近一步下跌的重要因素!

2:如图，接下来市场的关键将是图解中前期熊市格局中最后一波下跌的起跌点16.1-16.2位置，同时考虑到白银走势总喜欢刺破的因素，前一波牛市的起涨点也需要被考虑在回撤的支撑区域，所以15.8-16.2将成为白银后期市场多空必争之地!

3:盘中我们需要重点关注的几个节点位置：16.75和黄金1219-20的阻力大同小异，都是大幅下跌后盘中最后一波反弹的高点位置，此位将是弱势短线的防守位置，其次17.2位置和黄金1231同理，此位若在后面的行情被企稳可以确认中短期行情的底部形态!而短线交易认准一个方向比来回多空更加关键!

具体交易机会：

1:短线维持弱势看空思路，反抽16.75位置还是做空，止损16.90，目标继续看16.2-16.0区域!

2:阶段空单触及16.2-15.8区域逐步买入多单并考虑中长线持有!

原油49.3将成为下一个关键节点位置

大区间：47.0-49.3 阻力位：48.5-49.3-49.9-50.1

小区间：48.5-47.6 支撑位：47.7-47.3-46.4-46.0

核心观点解析：

1:欧佩克冻产协议正式会议将在11月30日举行，而会前，市场已经连续不断的传递出向好的消息，从而刺激原油一路高升，昨日市场反抽高点49.2受阻出现回落，冻产协议是否将再次化为泡影是广大投资者最为担心的话题!

2:技术面分析来看，如图经历了更替新合约，原油连续和新合约形态上相同，但报价出现误差，但这并不影响整体的交易，如图解所示昨日市场触及的高点49.2位置也就是我们持续强调的日线头肩顶形态的左肩阻力位置，那么接下来日线头肩顶能否有效形成，49.3的阻力也就成了一个关键节点位置!

3:短周期的交易我们也将围绕49.3的压制进行布局，反抽靠近49.3位置尝试性以高空思路对待，若头肩顶形态完整有效，那么新一轮波段目标再次回看43也是非常正常的事情，但若39.3强势破位，那么就需要改变思路继续看多了!而且一旦强势破位49.3的关键节点，那么多头将突破52前高